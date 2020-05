Corona und der Immobilienmarkt in Dresden: Wer der Gewinner der Krise ist

Dresden

Vermieter von Lagerflächen in Dresden können sich glücklich schätzen, meint Alexander Nehm, Geschäftsführer des Immobiliendienstleisters Logivest Concept. „Der Run auf kurzfristig mietbare Lagerfläche ist enorm.“ Die Coronakrise hat zu einem Warenüberhang geliefert. Die Ware wurde geliefert, konnte aber wegen der Geschäftsschließungen nicht abverkauft werden. „Sie muss eingelagert werden“, so der Experte.

Quelle: Klaus Gruber

Anzeige

Lagerfläche ist knapp in einer Großstadt wie Dresden mit sehr hohen Grundstückspreisen und wenig Bauland. „Wenn es stadtnahe Flächen gibt, dann sind sie unfassbar teuer. Und dann muss sich Logistik da auch noch mit allen anderen Nutzungen schlagen.“ Was meist nicht gut ausgeht für die Logistik mit ihrem sehr hohen Flächenbedarf.

Weitere DNN+ Artikel

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Dresden sei wegen der grenznahen Lage auch kein klassischer Logistikstandort, sagt Nehm. Die Logistikdienstleister seien lieber gleich nach Tschechien oder Polen ausgewichen. Oder in autobahnnahe Regionen in Mittelsachsen. Aber in der Coronakrise sei bei vielen Un­ternehmen das Bewusstsein dafür gewachsen, dass es doch gar nicht so schlecht sein könnte, Lagerkapazitäten in der näheren Umgebung bereitstehen zu haben.

Der Medizinbereich suche beispielsweise händeringend nach kurzfristig verfügbaren Flächen. Das sei ein Sondereffekt der Coronakrise mit dem hohen Bedarf an Schutzbekleidung und -material. Aber auch die klassischen Nachfrager nach Logistik wie der Lebensmittelhandel und die Konsumwirtschaft hätten einen größeren Flächenbedarf als in normalen Zeiten.

Logistik als systemrelevant bewerten

„Ich hoffe, dass die Coronakrise dazu führt, dass die Logistik als systemrelevant bewertet wird“, sagt Nehm, „und mehr gesellschaftliche Akzeptanz erfährt.“ Dann könnte auch in Dresden die Logistik die eine oder andere Fläche mehr erhalten als in der Vergangenheit. Das wäre auch aus ökologischen Gründen zu befürworten: „Wenn die Fahrzeuge 40 Kilometer vor der Stadt beladen werden, entsteht ein massiver ökologischer Schaden durch die langen Transportwege.“

Der Internet-Gigant Amazon strebe eine Belieferung am gleichen Tag der Bestellung oder gar in der gleichen Stunde an. Der Lebensmittelversandhandel stehe in den Startlöchern und wolle seine Ware frisch zum Kunden bringen. „Das geht aber nur mit einer Logistik direkt vor Ort.“ Corona mit den vielen Einschränkungen wie Geschäftsschließungen und Warenknappheit hätten der Logistikbranche in die Karten gespielt. „Da könnte auch Dresden einen kleinen Effekt abbekommen“. In Form von neuen Projektentwicklungen, ist der Experte überzeugt.

Schon erschienen:

Der Markt für Handels-Immobilien

Der Markt für Hotel-Immobilien

Der Markt für Wohn-Immobilien

Der Markt für Büro-Immobilien

Von Thomas Baumann-Hartwig