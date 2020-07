Corona und Striezelmarkt: Das plant Dresden

Dresden

Bei 50 Neuinfektionen pro Tag ist Schluss, sagt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). „Dann ist zu.“ Am Donnerstag vermeldete Dresden eine Neuinfektion. In Sachsen waren es sieben. Das erhält die Hoffnung auf einen Striezelmarkt in diesem Jahr. Diese 8 Punkte müssen Sie jetzt wissen.

Das Stadtfest ist abgesagt. Wieso nicht der Striezelmarkt ?

„ Weihnachtsmärkte sind ein bedeutendes Kulturgut in Sachsen“, sagt Tourismusministerin Barbara Klepsch ( CDU). Sie verweist auf die wirtschaftliche und touristische Bedeutung: Jeder Weihnachtsmarktbesucher gibt im Schnitt 35 Euro aus. Hilbert meint, dass viele 10 000 Arbeitsplätze vom Striezelmarkt abhängen. Die Stollenbäcker beispielsweise würden einen Großteil ihres Umsatzes mit dem Weihnachtsgeschäft machen. „Wir müssen es schaffen, die Weihnachtsmärkte durchführen zu können.“

Könnte der Striezelmarkt mit den jetzt geltenden Regeln stattfinden?

Klares „Nein“ von Hilbert. Ein umzäuntes Festgelände, Zugangsbeschränkungen und Kontaktverfolgung – das wäre der Todesstoß für den Striezelmarkt 2020. Die Regeln gelten bis Ende Oktober. „Wenn wir die Weihnachtsmärkte wollen, müssen wir die Verordnung ändern“, so Hilbert.

Ist dichtes Gedränge nicht ein idealer Nährboden für Corona?

Man sei sich der Gefahren bewusst, sagt Hilbert. Es gehe darum, Menschenansammlungen zu verhindern und den Marktbesuchern trotzdem ein Erlebnis zu bieten, nach dem sie sagen: „Die Fahrt nach Dresden hat sich gelohnt.“

Wie soll das gehen? Striezelmarkt ohne Gedrängel?

„Wir können nicht unser Konzept der Vorjahre aus der Schublade holen und so tun, als wenn nichts gewesen wäre“, bringt es der OB auf den Punkt. Der Striezelmarkt müsse ähnlich wie die jetzt laufenden Kulturinseln organisiert werden: Viele Veranstaltungsorte und eine klare Lenkung der Besucherströme. „Wir haben tolle Orte wie den Balkon des Kulturpalastes, den Zwinger oder die Wandelgänge im Schloss. Diese müssen wir nutzen.“ Die Stadt sollte zur Flaniermeile werden.

Heißt das: Weniger Buden? Oder mehr Platz?

Eindeutig mehr Platz, sagt Hilbert. Es gebe Überlegungen, den Striezelmarkt auf die gesamte Wilsdruffer Straße auszudehnen. Positiver Nebeneffekt: Sicherheitsfragen würden leichter beantwortet werden, wenn die Wilsdruffer Straße gesperrt ist. Es müsse unterschieden werden zwischen Buden mit Einkaufsangeboten, Bühnen mit Kulturangeboten und gastronomischen Ständen, an denen die Menschen verweilen. „Hier brauchen wir Konzepte, mit denen wir Ansammlungen vermeiden, Kleingruppen aber einen entspannten Aufenthalt ermöglichen.“

Soll der Striezelmarkt früher beginnen und später enden?

„Kein Striezelmarkt vor dem Totensonntag“, erklärt Hilbert, „sonst geben wir Grundwerte dieser Gesellschaft auf.“ Ein paar Tage früherer Beginn halte er für vertretbar, aber der Totensonntag sei die rote Linie. Gleiches gelte für die thematischen Märkte, die aber auch nach Weihnachten öffnen könnten, wenn es die Veranstalter für möglich halten. Hilbert hofft darauf, dass der Stadtrat dafür die Voraussetzungen schafft.

Was sagen die Händler zu den Plänen?

„Für unsere Branche ist der Striezelmarkt essenziell“, erklärt Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. 50 Stände mit erzgebirgischem Kunsthandwerk gebe es auf dem Striezelmarkt, hinzu kämen die Fachgeschäfte, die wegen der Corona-Beschränkungen dramatische Umsatzeinbußen erlitten hätten. Diese hätten bis zu zehnmal mehr Umsatz als in Zeiten ohne Weihnachtsmärkte.

Wie sollen die Buden coronagerecht gestaltet werden?

„Es wird Einschnitte geben müssen“, erklärt Günther, „wir sind bereit, Plexiglasscheiben in die Hütten einzubauen.“ Corona fordere alle heraus. „Wir als Verband sind Teil des Projektteams Striezelmarkt und begrüßen das Bekenntnis des Freistaats zu Weihnachtsmärkten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig