Dresden

Seit einem Jahr ist die Welt im Dauerkrisenmodus. Für jene, die um ihre Existenz bangen oder unter der Last von Kinderbetreuung und Homeoffice leiden, kann aus der Weltlage schnell eine persönliche Krise werden – und eine psychische. Wie können wir dafür sorgen, dass die Seele dem Stress länger standhält? Eine Idee hat die Dresdnerin Anne Marie Turinsky.

Frau Turinsky, die Coronakrise machte Resilienz zum Begriff der Stunde. Warum ist es so wichtig, dass wir krisenfester werden?

Heutzutage wird fast jeder zweite Deutsche in seinem Leben psychisch krank. Gleichzeitig ist es total schwer, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Wer seine Resilienz stärkt, kann seelischen Erkrankungen vorbeugen, genauso wie man für einen fitten Körper regelmäßig Sport macht. Dabei geht es vor allem um Selbstfürsorge. Die lernen wir aber nicht in der Schule, weshalb es mir wichtig ist, dass die Menschen sich jetzt daran machen. Ich bin überzeugt, dass wir uns dadurch viel besser entfalten und unsere Werte ausleben könnten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Selbstfürsorge dürften die meisten an Essen und Trinken denken. Was meinen Sie mit dem Begriff?

Es geht darum, zunächst einmal den eigenen Körper kennenzulernen und wahrzunehmen, was in dem so los ist. Das fängt bei kalten Füßen an und geht bis zu Kopfschmerzen und Erschöpfung. Gleichzeitig heißt Selbstfürsorge, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sich zu fragen, wie es einem gerade geht. Darauf basierend geht es um die Frage, was wir brauchen, damit es uns besser geht, körperlich und psychisch. Das kann eine Wärmflasche, eine Umarmung einer Freundin oder mehr Sicherheit im Job sein. Wenn wir das erkannt haben, geht es darum, sich das dann auch zu holen.

Lesen Sie auch:

In der Theorie klingt das recht einfach. Wie sieht es rein praktisch aus? Angenommen ich wurde gerade verlassen und stecke tief im Liebeskummersumpf.

Da geht es zu Beginn um die Lösungsorientierung. Wir alle tendieren dazu, nur über das Negative nachzudenken. Doch anstatt endlos zu grübeln, sollten wir überlegen, was wir konkret machen können, damit es uns besser geht, also proaktiv werden. Fürs Beispiel Trennung könnte das bedeuten, erst einmal wahrzunehmen, was einem fehlt. Vielleicht ist es die Nähe des Ex-Partners oder jemand, der zuhört. Dann kann man schauen, wie und wo man das bei anderen Menschen findet.

Sich auch mal ausweinen

Im zweiten Schritt geht es um Optimismus. Damit ist nicht gemeint, dass man auf einmal alles toll findet, sondern positive Gefühle übt, beispielsweise durch ein Dankbarkeitstagebuch, in dem man die schönen Dinge des Tages trotz des Liebeskummers festhält. Das kann uns auf Dauer glücklicher machen.

Im dritten Schritt müssen wir die Opferrolle verlassen und stattdessen, im vierten Schritt, Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen anstatt den Ex-Partner beispielsweise verantwortlich zu machen. Und zuletzt geht es auch um Akzeptanz, für mich persönlich der schwierigste Part. Wenn wir traurig sind, dann wollen wir nicht traurig sein. Manche Leute versuchen dann, sich abzulenken, mit Arbeit oder Partys. Aber das führt meist zu noch mehr Leid. Stattdessen wäre es besser, sich einfach mal eine Runde auszuweinen. Dann merken wir auch, dass es gar nicht so schlimm ist. Aufgestaute Gefühle sind wie Gemüse, das zu lange herumliegt. Sie werden nicht besser, sondern schlechter.

Die Person und das Projekt: Anne Marie Turinsky kam 2015 fürs Psychologiestudium nach Dresden. Seit zehn Jahren gibt sie Seminare, meist zu psychologischen Themen. Daneben geht Turinsky der Arbeit als Tanzlehrerin nach, die sie aktuell zur Tanztherapie ausbaut. Ihr nächstes Resilienzseminar startet am 1. April. Zehn Wochen lang treffen sich die Teilnehmer via Zoom, die wöchentlichen Trainings dauern eineinhalb Stunden. Mehr Infos im Internet unter annemarieturinsky.com.

Durch Corona sind viele Menschen in einer persönlichen Krise. Ist es dann schon zu spät, um an seiner Resilienz zu arbeiten?

Es ist definitiv nie zu spät, um resilienter zu werden. Wenn jemand aber gerade in einer persönlichen Krise ist, würde ich erst einmal ein persönliches Gespräch anbieten, bevor ich ihn in das Gruppenseminar mitnehme. Und sollte es der Fall sein, dass der oder die Betroffene auf dem Weg in eine psychische Erkrankung ist, würde ich definitiv eine Therapie empfehlen. Schließlich bin ich Resilienztrainerin, keine Psychotherapeutin.

Wie steht es denn um Ihre eigene Resilienz? Fruchten Ihre Ratschläge?

Ich denke schon. Ich fing schon während des Psychologiestudiums an, an meiner Resilienz zu arbeiten, als ich merkte, dass mir Struktur und persönliche Bestätigung fehlten. Also fragte ich mich, was ich tun kann, damit es mir besser geht. Seit vier, fünf Jahren mache ich Yoga und meditiere jeden Tag, gehe raus, pflege einen guten Freundeskreis mit Menschen, bei denen ich weiß, dass ich mich melden kann, wenn es mir schlecht geht. Durch all das kann ich besser mit Problemen umgehen. Auch wenn ich weiß, dass es mir nicht gut geht, weiß ich, was ich tun kann, damit es besser wird.

Selbst die Härtesten knicken irgendwann ein

Klingt so, als würde es dauern, bis man wirklich resilient wird.

Studien haben gezeigt, dass Menschen, die ein Resilienztraining mitmachen, danach tatsächlich psychisch widerstandskräftiger sind. Für einen langfristigen Effekt sollte man die Übungen aber auf jeden Fall in den Alltag integrieren. Und zur Wahrheit gehört auch, dass, wenn es hart auf hart kommt, selbst die resilientesten Menschen einknicken. Mir geht es darum, dass das nicht so schnell passiert.

Sie haben in Dresden Psychologie studiert. Warum haben Sie sich für den Weg des Coachings anstatt der Psychotherapie entschieden?

Mit 19 lernte ich bei einem Auslandsjahr jemanden kennen, der weltweit Manager in interkultureller Kommunikation coachte. So kam ich das erste Mal auf die Seminarschiene. Und Psychologie interessierte mich schon immer, sodass ich beides zusammenbringen wollte. Mir macht es total Spaß, anderen etwas beizubringen und ich mag am Coaching, dass man, anders als in der Psychotherapie, keine Diagnosen stellen muss. In manchen Fällen ist das sicher wichtig für den Betroffenen, aber Diagnosen können auch zur Ausrede dafür werden, nichts an der eigenen Situation zu ändern. Und sie können stigmatisieren. Ich sehe es eher so: Wir sind alle Menschen, die ihre Probleme haben. Und an denen kann man arbeiten.

Von Laura Catoni