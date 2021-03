Dresden

Seit Beginn der Pandemie steht über allen Coronamaßnahmen der Gesundheitsschutz, Menschen sollen vor Ansteckungen, schweren Krankheitsverläufen, ja dem Tod bewahrt werden. Dass der Schutz der körperlichen Gesundheit jedoch mehr und mehr auf Kosten der psychischen geht, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung (DPtV).

Nachfragezuwachs bei Kinder- und Jugendpsychologen von 48 Prozent

Laut dieser haben die Anfragen bei Deutschlands ambulanten Psychologen im Coronajahr um 40,8 Prozent zugenommen. In Sachsen sind es sogar 42 Prozent, wie eine Anfrage bei der DPtV ergab. Bei den sächsischen Kinder- und Jugendpsychologen fällt der Anstieg mit 48 Prozent noch deutlicher aus, wobei er noch unter dem bundesweiten Wert von 60 Prozent liegt. Für ihre Erhebung befragte die DPtV 11 755 ambulante Psychotherapeuten Ende Januar bis Anfang Februar, von denen 4693 antworteten. Dabei sollten sie die aktuelle Nachfrage mit der im Vorjahreszeitraum vergleichen. „Die Ergebnisse belegen einen hohen Zuwachs des Bedarfs an psychotherapeutischer Versorgung in der aktuellen Pandemiesituation im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, bilanziert der Berufsverband.

Lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz

Zahlen für die Landeshauptstadt gebe es laut DPtV zwar nicht, doch die Nachfrage bei Dresdens Psychotherapeuten zeigt, dass auch hier der Bedarf an seelischer Unterstützung gestiegen ist. „Vor einem Jahr erreichten uns drei Anfragen die Woche, aktuell sind es sechs“, schätzt die Dresdner Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Eva Lautenschläger. Die Leiden der Kinder variierten zwischen Ängsten, Überforderung durch die schulische Situation, Depression und selbstverletzendem Verhalten. Überrascht über die Zunahme der Anfragen war Lautenschläger nicht. Sie erwartet sogar noch „einen krasseren Anstieg in den nächsten Monaten.“ Dabei müssen potenzielle Patienten bereits jetzt zwischen sechs und zwölf Monaten auf eine Behandlung bei ihr warten.

Corona zehrt an den Nerven von Familien und Therapeuten

Bei ihrer täglichen Arbeit spürt die Therapeutin, wie Corona die Dresdner mehr und mehr erschöpft. „Seit Mitte Januar beobachte ich eine deutlich stärkere Belastung bei den Familien, aber auch bei mir persönlich und meinen Kollegen. Alle hatten bis Ende des Jahres gedacht und dass es sich nun noch weiter in die Länge zieht, zehrt an den Nerven.“

Auch in der Dresdner Gemeinschaftspraxis von Angela Seeliger und Joachim Weller klingelt das Telefon seit Corona immer öfter. „Wir führen zwar keine Strichliste, aber mein Gefühl ist, dass die Anfragen deutlich zugenommen haben“, sagt Janin Keitel, die sich neben ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin auch um die Anfragen in der Praxis kümmert. Oft meldeten sich die Leute per E-Mail, sagten, sie befänden sich in „einer Lebenskrise“. Meist gehe es um Angst und Depression – bereits vor Corona häufige Gründe für eine Psychotherapie.

Lockdown als Nährboden für psychische Probleme

Dass die Krise auf die Psyche schlägt, verwundert Keitel nicht. Durch den Lockdown fehlten ausgleichende Tätigkeiten und soziale Kontakte. Zusätzlich plagten die Menschen moralische Fragen, ob sie etwa ihre Oma besuchen könnten oder nicht. „Normalerweise haben wir einen moralischen Kompass, doch mit den neuen Regeln entsteht eine Unsicherheit“, sagt Keitel. Unter dieser litten besonders Menschen mit depressiven Grundzügen. Auch sie habe mit dem Ansturm auf die Psychotherapiepraxen gerechnet, der seit Beginn des zweiten Lockdowns nicht nachlasse. „Das ist aber nichts, worauf wir uns hätten vorbereiten können, unsere Kapazitäten sind ja begrenzt.“ Entsprechend lang sind die Wartezeiten in der Gemeinschaftspraxis. Vier bis sechs Monate dauert es aktuell, bis dort ein Therapieplatz frei wird. Dabei waren monatelange Wartezeiten schon vor Corona ein Problem. „Im Moment strömen einfach noch mehr Menschen in die ambulante Versorgung“, sagt Keitel. Umso belastender sei es, die Personen, die sich mit Leidensdruck meldeten, immer wieder abweisen zu müssen.

Die Umfrage Teilnehmer: 4693 ambulante Psychotherapeuten, davon 685 speziell für Kinder und Jugendliche. 82 Prozent der Befragten arbeiten mit Kassensitz, der Rest privat. 55 Prozent arbeiten in einer Großstadt mit mehr als 100 000 Einwohnern. Aktuell erreichen die Therapeuten im Schnitt 6,9 Anfragen pro Woche, im Januar 2020 waren es 4,9. Der Anteil der Psychologen, die mehr als zehn Anfragen die Woche erhalten, hat sich im Vergleich zu Januar 2020 verdoppelt. Drei von vier Personen bekommen aktuell kein Erstgespräch, das die Voraussetzung für einen möglichen Therapiebeginn bildet. Rund 40 Prozent der Anfragenden müssen länger als sechs Monate auf einen Therapieplatz warten. Bei Kinder- und Jugendpsychologen ist die Zahl der Anfragen pro Woche von 3,7 (Januar 2020) auf 5,9 um 60 Prozent gestiegen, in Sachsen beträgt der Zuwachs 48 Prozent. Zwei von drei Kindern bekommen aktuell kein Erstgespräch. Fast 40 Prozent der Kinder müssen mehr als sechs Monate auf eine Behandlung warten. Über die Hälfte der befragten Therapeuten empfindet die hohe Zahl von Anfragen als „etwas belastend“, fast ein Viertel als „sehr belastend“. Quelle: DPtV „Patientenanfragen während der Corona-Pandemie“, Februar 2021

Von Laura Catoni