Corona positiv: Muss ein Zahnarzt in Dresden trotzdem weiterarbeiten?

Dresden

Nein, sagt der Dresdner Zahnarzt Frank Cendulin. Er würde sich im Moment ganz gewiss nicht von ihm behandeln lassen, wenn er Patient wäre. Seit Montag weiß Frank Cendulin, dass er an Corona erkrankt ist. „Ich habe zum Glück keine schlimmen Symptome, nur ein Kratzen im Hals“, beschreibt er seinen Zustand.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Noch am Montag schickte er seinen positiven Befund per E-Mail an das Gesundheitsamt und erhielt nur drei Stunden später seinen Quarantänebescheid. „Da war ich positiv überrascht“, erklärt der Zahnarzt. Doch als er sich den Bescheid ansah, wunderte er sich. Denn eine Praxisschließung wurde ausdrücklich nicht verfügt. Es handele sich um eine Arbeitsquarantäne.

Anzeige

Vier der fünf Schwestern ebenfalls infiziert

Cendulin ist irritiert. „Ich kann doch keine Patienten behandeln.“ Zumal sich vier seiner fünf Schwestern mit dem Virus infiziert hätten. „Ihnen geht es zum Glück den Umständen entsprechend gut.“ Wenn er die Praxis aber nicht schließen dürfe, könne er keinen Einkommensausfall bei der Landesdirektion Sachsen beantragen, so der Zahnarzt. Er schaltete die Landeszahnärztekammer ein.

Dr. Thomas Breyer, Präsident der Landeszahnärztekammer, erklärte auf DNN-Anfrage: „Es ist ein falscher Quarantänebescheid. Der Kollege muss seine Praxis schließen.“ Eine Arbeitsquarantäne könne beispielsweise für Ärzte in Krankenhäusern verhängt werden, wenn diese symptomfrei sind und Corona-Patienten behandeln. „Das ist hier nicht der Fall.“ Er habe den Fall an das Sozialministerium gemeldet, so Breyer.

„ Quarantänebescheid nach wie vor missverständlich“

Das Gesundheitsamt teilte auf Anfrage mit, dass der Zahnarzt für sich selbst als positiv getestete Person einen Quarantänebescheid erhalten habe. „Er darf in dieser Zeit auch nicht praktizieren.“ Eine ganze Praxis zu schließen, liege nicht im Ermessen des Gesundheitsamtes. Man habe dem Betroffenen aber die Erstattung des Einkommensausfalls über die Landesdirektion erläutert, so das Gesundheitsamt.

„Ich finde den Quarantänebescheid nach wie vor missverständlich“, erklärte Cendulin nach dem Telefonat mit dem Gesundheitsamt. Immerhin seien jetzt zwei Dinge klar: Er müsse keine Patienten behandeln und könne eine Entschädigung nach Infektionsschutzgesetz beantragen.

Von Thomas Baumann-Hartwig