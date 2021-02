Dresden

Die Corona-Pandemie wird den Anstieg der Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Dresden nicht bremsen. Zu diesem Fazit kommt das Immobilienportal immowelt, das die Quadratmeterpreise für Bestandswohnungen der Baujahre 1946 bis 2015 sowie für Neubauwohnungen ab dem Baujahr 2016 analysiert hat und die Entwicklung bis zum Jahresende prognostiziert.

Den Angaben zufolge wird in Dresden der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Bestandswohnungen bis zum Jahresende um neun Prozent von 2720 Euro auf 2980 Euro steigen. Der Preis pro Quadratmeter für Neubauwohnungen schießt nach der Prognose sogar um elf Prozent in die Höhe. 3940 Euro wurden im Durchschnitt im vierten Quartal 2020 fällig, 4380 Euro werden es dagegen Ende 2021 sein, so die Analysten des Immobilienportals.

„Der Immobilienmarkt zeigt sich bisher unbeeindruckt von der Corona-Pandemie. Wir gehen davon aus, dass es auch in diesem Jahr so bleibt und die Kaufpreise für Eigentumswohnungen noch weiter steigen“, sagt Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer von immowelt. „Das Interesse an Immobilien ist ungebrochen groß. Sollte sich allerdings ein langfristiger Trend raus aus der Stadt verfestigen, könnten sich die Preise in den Metropolen in den kommenden Jahren beruhigen.“

Ostdeutsche Großstädte sehr beliebt

Ostdeutsche Großstädte wie Dresden und auch Leipzig würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Bereits in den vergangenen Jahren hätten die Kaufpreise deutlich angezogen. Dieser Trend setze sich auch in diesem Jahr fort, so Ziegler. Für Leipzig sagen die Analysten zum Ende des Jahres einen Quadratmeterpreis von 2360 Euro bei Bestandswohnungen und 3920 Euro bei Neubauwohnungen voraus.

München am teuersten, Dortmund am günstigsten

Teuerste deutsche Metropole bleibt München, wo der Quadratenmeter im Bestand 8150 Euro kostet und im Neubau 11 130 Euro. Am günstigsten sind Wohnungen in Dortmund zu haben. Dort kostet der Quadratmeter in einer Altbauwohnung Ende des Jahres 2350 Euro und in einer Neubauwohnung 3460 Euro. Immowelt analysiert regelmäßig die Entwicklungen in den 14 deutschen Großstädten mit mehr als 500 000 Einwohnern.

Von Thomas Baumann-Hartwig