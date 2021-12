Dresden

Merkel muss weg, schallte es jahrelang auf Sachsens Marktplätzen. Jetzt ist Merkel weg, der Mob aber immer noch da, hasserfüllter und mehr denn je zum Handeln bereit, wie jüngst der krude Fackelaufmarsch vorm Haus der Gesundheitsministerin und die gehegten Mordpläne am Ministerpräsidenten zeigen.

Über Jahre hat sich im Freistaat eine Szene etabliert und radikalisiert. Dahinter stecken viele Rechtsextremisten im klassischen Sinn, aber nicht nur. Dazu gehören auch Reichsbürger, Menschen, die nicht an die Existenz der Bundesrepublik glauben, fanatische christliche Eiferer, bizarre Naturheiler und solche, die in der DDR in Massenorganisationen oder im Unterdrückungsapparat eine Rolle spielten und geistig nie in der Bundesrepublik ankamen. Was sie eint: die Ablehnung des Systems und der Anspruch, ihre Freiheit über die der anderen zu stellen.

Ein Verfassungsschutz, der keine Gefahr sah

Eine Querfront im Wortsinn, deren Etablierung über Jahre übersehen oder verharmlost wurde. Ein Ministerpräsident, der diese Schreihälse aufwertete, indem er das Gespräch suchte. Wohlgesonnen ließe sich ihm hier Naivität unterstellen. Und ein Verfassungsschutz, der zwar schon vor Jahren die Existenz dieser Szene einräumte, aber damals die Meinung vertrat, dass davon keine besondere Gefahr ausgehe. Ein Irrtum.

Tatsächlich geht es diesen Querdenkern vordergründig gar nicht um Corona. Sie setzen allein auf die Empörung, um Stimmung gegen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Institutionen zu machen. Das war bei den Protesten gegen die Flüchtlingspolitik so und wird nach Corona auch bei der Klimapolitik der Fall sein. Die allermeisten dieser Menschen werden sich aus dieser Welt auch nicht zurückholen lassen.

Staat muss klare Kante zeigen

Die Gesellschaft muss wohl oder übel damit umgehen. Dabei geht es einerseits darum, zu verhindern, dass diese Querfront noch mehr Zulauf erhält. Auf der anderen Seite muss der Staat klare Kante zeigen, wenn Gesetze gebrochen und rote Linien überschritten werden. Für letztgenanntes tragen die Verantwortung in Sachsen vor allem Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Innenminister Roland Wöller. Bisher haben sie dabei allerdings versagt.

