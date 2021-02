Dresden

Seit knapp einem Jahr ist für viele Menschen in Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt der Küchentisch das, was vor der Pandemie das Büro war. Das ist oft unpraktisch, weil es an passendem Equipment mangelt oder ein geeigneter Rückzugsort fehlt. Außerdem fallen dadurch zusätzliche Kosten an, etwa für Internet und Strom.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Darum fragt ein Leser, der coronabedingt ins Homeoffice umziehen musste: „Wie kann ich Homeoffice steuerlich geltend machen?“ Die gute Nachricht ist erstmal, dass es für diesen Fall die Möglichkeit einer Steuererleichterung gibt. Das „Wie“ ist jedoch ein bisschen kompliziert.

Anzeige

Steuererleichterung für das Arbeitszimmer im eigenen Heim

Bereits vor Corona konnte das Arbeitszimmer im eigenen Heim mit bis zu 1.250 Euro steuerlich abgesetzt werden. Selbstständige, die überdies nur diesen Arbeitsplatz zur Verfügung haben, dürfen auch Kosten darüber hinaus geltend machen.

Zum Ärger vieler Betroffenen gilt diese Regelung nicht für das Arbeiten in der Küche, am Couchtisch oder am Schreibtisch im Schlafzimmer, da es sich hier nicht um ein separates Arbeitszimmer handelt. Um diesem Steuernachteil zu begegnen, beschlossen Bundestag und Bundesrat im Dezember letzten Jahres eine Corona-Pauschale fürs Homeoffice, die für die Jahre 2020 und 2021 gilt.

Homeoffice-Pauschale: Fünf Euro für jeden Tag zu Hause

Darin ist ein Freibetrag von fünf Euro vorgesehen, der für jeden Tag, den Sie aufgrund der Pandemie Zuhause arbeiten mussten, angerechnet werden kann. Maximal können 120 Tage abgesetzt werden, also 600 Euro insgesamt. Dabei ist zu beachten, dass die Pauschale in der Steuererklärung als Werbekosten geltend gemacht werden muss.

Wie genau Sie den Nachweis erbringen müssen, ist noch nicht ganz klar. „Bisher gibt es nur den Beschluss, aber eine ausgearbeitete gesetzliche Grundlage liegt noch nicht vor“, so das Finanzamt auf Nachfrage.

Die Abgabefrist für die Steuererklärungen von 2020 ist Ende Juli diesen Jahres. Bis dahin seien die Vorgaben konkreter. Es sei jedoch ratsam die Tage im Homeoffice aufzulisten, etwa über das Arbeitszeitkonto oder eine Excel-Tabelle. (Hinweis der Redaktion: Die Angaben des Finanzamtes wurde am 28. Januar 2021 aktualisiert)

Corona-Frage des Tages Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an online@dnn.de.

Von Pauline Szyltowski