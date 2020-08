Dresden

Die Stadt Dresden meldete am Mittwoch fünf neue bestätigte Corona-Infektionen. Damit liegt die Gesamtzahl der Infizierten bei 648. Zuletzt wurden so viele Neuinfektionen von einem Tag auf den anderen im Mai registriert.

Ampel weiterhin auf Grün

Die Dresdner Corona-Ampel verzeichnet Stand Mittwoch einen Wert von 1,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Die nächsthöhere Stufe (hellgrün: „Phase des Wachstums“) beginnt bei 21 bis 25 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern. Rechnet man zurück, ist jetzt klar: Noch hat der Beginn der Sommerferien in Dresden bisher nicht zu einem massiven Anstieg der Infektionszahlen geführt. Die weitere Entwicklung bleibt aber abzuwarten.

35- bis 59-Jährige am häufigsten erkrankt

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) verzeichnet auf Basis der vom Gesundheitsamt gemeldeten Daten derzeit 643 Covid-19-Fälle in Dresden. Die Unterschiede kommen aufgrund der Meldeketten zustande. Von diesen Erkrankten sind die meisten – nämlich 272 – zwischen 35 und 59 Jahren alt. Davon wiederum sind 144 männlich und 128 weiblich. Die zwei Neuinfektionen, die am Dienstag in Dresden registriert wurden, zählen ebenfalls zu dieser Altersgruppe.

In den anderen Altersgruppen sehen die Zahlen wie folgt aus: In der Spanne von 15 bis 34 gibt beziehungsweise gab es laut RKI 222 Coronafälle. Es handelt sich um 113 Männer und 109 Frauen. Im Bereich 60 bis 79 Jahre sind es bisher 83 Patienten, davon sind 44 männlichen und 39 weiblichen Geschlechts. 80 Jahre und älter sind 48 Betroffene, darunter 18 Männer und 30 Frauen.

Bei Kindern und Jugendlichen bis 14 Jahre erfasst die RKI-Statistik 18 Fälle. Im Einzelnen handelt es sich um sechs Jungen und vier Mädchen im Alter von null bis vier Jahren sowie vier Jungen und vier Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren.Die Zahl der registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Dresden liegt seit dem 25. Mai stabil bei zehn. Sieben der Verstorbenen waren laut RKI Männer und drei Frauen, alle 60 Jahre und älter.

