Dresden

Nach 314 Neuinfektionen mit dem Coronavirus am Freitag und 127 positiven Tests am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt am Sonntag 91 Neuinfektionen. Das ist die klassische Sonntagsdelle. Zwei Dresdner mussten wegen eines schweren Krankheitsverlaufs in Krankenhäuser eingewiesen werden. Damit wurden beziehungsweise werden seit Ausbruch der Pandemie 304 Dresdner stationär behandelt.

7-Tage-Inzidenz nur noch bei 190,7 in Dresden

Damit bleibt die 7-Tage-Inzidenz weiter unter der magischen Grenze von 200 und liegt aktuell bei 190,7 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Insgesamt 6182 Dresdner haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert. Zur Erinnerung: Genau vor einem Monat zählte die Stadt insgesamt 1841 Fälle. Das bedeutet, innerhalb von vier Wochen steckten sich weit über 4000 Menschen an – trotz Teil-Lockdown.

2127 aktive Infektionen in Dresden

Die Zahl der vom Virus genesenen Personen wird vom Gesundheitsamt am Sonntag auf 4000 geschätzt. Das sind 16 Personen mehr als am Sonnabend. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, kommt man auf 2127 bekannte aktive Corona-Infektionen in Dresden.

55 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Am Sonntag meldete die Stadt keine neuen Todesopfer. Damit bleibt die Zahl der Menschen, die in Dresden an Corona starben, bei 55. In Relation zur Gesamtfallzahl liegt die Sterberate nach eigener Berechnung bei knapp unter 0,9 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

Das Robert-Koch-Institut hat 55 Todesfälle statistisch erfasst. Demnach waren alle in Dresden verstorbenen Personen älter als 60 Jahre alt. Es handelt sich um 35 Männer und 20 Frauen. 16 Todesopfer waren zwischen 60 und 79 Jahren alt, 39 Verstorbene 80 Jahre und älter.

54 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Das DIVI-Register, in dem deutschlandweit die Intensivbetten erfasst werden, meldete am Sonntag 54 Corona-Patienten, die auf Intensivstationen der Dresdner Krankenhäuser behandelt werden. 42 von den schwer Erkrankten müssen den Angaben zufolge beatmet werden. Die Reserve an freien Intensivbetten liegt laut DIVI bei 42..

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das die Fallzahlen vom Gesundheitsamt erhält. Von den dem RKI am Sonntag bekannten 6089 Fällen gehen die meisten – 2296 Infektionen – auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen. Es handelt sich dabei um 1220 Frauen und 1076 Männer. Bei den 15- bis 34-Jährigen zählt das RKI 2091 Infektionen, betroffen sind 974 Frauen und 1017 Männer. Bei den 60-79-Jährigen fielen 865 Tests positiv aus, und dies bei 452 Frauen und 413 Männern. 585 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. 386 Seniorinnen und 199 Senioren wurden positiv getestet.

73 Kleinkinder bis 4 Jahre haben sich infiziert

Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 73 mal, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 276 mal. Es handelt sich um 177 Jungen und 166 Mädchen in den beiden Altersgruppen. Durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedliche Meldezeitpunkte ist die Gesamtfallzahl des RKI stets geringer als die des Gesundheitsamtes.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Nach dieser befinden sich am Sonntag 278 Kinder und Beschäftigte aus 27 Kitas und 1585 Schüler und Lehrer aus 74 Schulen in Quarantäne. Die Zahlen sind rückläufig, da zahlreiche Quarantänemaßnahmen ausgelaufen sind. Zudem zählt die Stadt 30 Quarantänefälle in drei Pflegeeinrichtungen und eine isolierte Person in einer Asyleinrichtung,

Von Thomas Baumann-Hartwig