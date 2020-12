Dresden

Am Montag hat sich der positive Trend vom Wochenende mit sinkenden Infektionszahlen nicht fortgesetzt. Das Dresdner Gesundheitsamt meldet am Montagmittag 414 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Am Wochenende wurden an zwei Tagen insgesamt 363 infizierte Dresdner erfasst.

Die Zahl der Todesopfer ist weiter angestiegen. Vier Menschen sind den Angaben zu Folge an den Folgen von Corona verstorben. Es mussten 13 Dresdner in Krankenhäuser eingewiesen werden. Damit bleibt die Situation in den Kliniken äußerst angespannt.

Infektionsrate von 2,27 Prozent

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist laut Stadt bei 12 717 Dresdnerinnen und Dresdnern das Virus nachgewiesen worden. Gemessen an der Gesamtbevölkerung von 560 693 Einwohnern (Stand: 30. September 2020) ergibt das eine Infektionsrate von 2,27 Prozent.

191 Todesfälle in Dresden

Der durch das Virus hervorgerufenen Krankheit Covid-19 sind in Dresden inzwischen 191 Menschen erlegen. Die Sterberate liegt nach eigenen Berechnungen bei 1,5 Prozent. Das Robert-Koch-Institut listet die 187 bisher gemeldeten Todesfälle wie folgt auf: Eine Verstorbene war jünger als 60 Jahre. 33 Männer und 12 Frauen im Alter von 60 bis 79 Jahren sind an den Folgen einer Infektion verstorben, hinzu kommen 64 Männer und 77 Frauen, die 80 Jahre oder älter waren.

4372 aktive Corona-Fälle

Als genesen zählt das Gesundheitsamt 8154 Personen – ein Plus von 358 zum Sonntag. Dieser Wert ist eine Schätzung. Die Statistik wertet all die Infizierten als gesundet, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe mehr in Anspruch nehmen mussten. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Verstorbenen von der Zahl der Infektionen ab, kommt man am Montag auf 4372 aktive Corona-Fälle in Dresden. Das sind 52 mehr als am Sonntag.

Sieben-Tage-Inzidenz auf 306,6 gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu den vergangenen Tagen deutlich gesunken: Hatte das Robert-Koch-Institut ( RKI) am Freitag einen Wert von 384,7 berechnet, liegt der Wert am Montag bei 306,6. So viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich durchschnittlich in der vergangenen Woche mit dem Virus angesteckt. Die Werte des RKI weichen üblicherweise ein wenig von den städtischen Zahlen ab, weil die Daten aus ganz Deutschland erst verzögert erfasst werden können. Das städtische Gesundheitsamt hat mit seinen aktuelleren Zahlen eine Inzidenz von 379,3 errechnet.

Die Lage in den Dresdner Kliniken

Insgesamt 721 Patienten mussten seit Ausbruch der Pandemie oder müssen aktuell stationär in Krankenhäusern behandelt werden. An der Auslastung der Betten in Dresdner Krankenhäusern hat sich wenig geändert: Den Angaben der Uniklinik Dresden und der Krankenhausleitstelle Dresden/Ostsachsen zufolge waren am Montag auf den Normalstationen 264 Betten mit Covid-Patienten belegt (Sonntag: 264). 55 Betten sind noch frei, was einer Auslastung von 83 Prozent entspricht. 88 Schwerkranke liegen derzeit auf Intensivstationen (Sonntag: 78). Nur noch sieben Intensivbetten sind frei. Die Auslastung liegt hier bei 93 Prozent.

Wer sich in Dresden mit Corona ansteckt

Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Dresden bislang 122 Kleinkinder mit dem Virus infiziert, und zwar 68 Jungen und 54 Mädchen unter vier Jahren. Zum 30. September 2020 gab es in dieser Bevölkerungsgruppe 28 779 Dresdner, folglich beträgt die Infektionsrate 0,42 Prozent. Von den 52 523 Dresdner Jugendlichen bis 14 Jahren waren oder sind 279 Mädchen und 280 Jungen infiziert. Das bedeutet, 1,06 Prozent der Menschen in dieser Altersgruppe haben sich bislang angesteckt.

In der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen sind 144 832 Dresdner registriert. Bei 3727 von ihnen (1825 Männer, 1902 Frauen) wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Daraus ergibt sich eine Infektionsrate von 2,57 Prozent. Genauso hoch (2,57 Prozent) ist die Rate in der Gruppe zwischen 35 und 59 Jahren. Der Wert ergibt sich aus den 4647 positiv Getesteten (2091 Männer, 2556 Frauen) in Relation zur Gesamtzahl von 181 020 Dresdnern in diesem Alter.

Bei den 60- bis 79 Jährigen hat das RKI Corona-Fälle bei 793 Männern und 914 Frauen erfasst. Diese 1707 Infektionen machen 1,57 Prozent der Dresdner Bevölkerung in dieser Altersklasse (108 820) aus. Bei den Über-80-Jährigen liegt die Infektionsrate bei 3,27 Prozent. Der Wert ergibt sich aus den 1443 positiv Getesteten (448 Männer, 995 Frauen) in Relation zur Gesamtzahl von 44 179 Senioren. In der ältesten Bevölkerungsgruppe haben sich mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer mit dem Virus angesteckt. Diese Verteilung dürfte vor allem auf die deutlich längere Lebenserwartung von Frauen zurückzuführen sein.

Corona in Gemeinschaftseinrichtungen

Obwohl alle Schulen seit einer Woche geschlossen sind und die Horte und Kindergärten nur eine Notbetreuung anbieten, müssen noch zahlreiche Kinder und Jugendliche in Quarantäne bleiben. Die Stadt Dresden listete am Montag 42 betroffene Kindertagesstätten, 62 Schulen und 12 Pflegeheime auf. Die häusliche Isolation gilt für 1136 Kinder und Erzieher, 1766 Schüler und Lehrer sowie 66 Menschen in Pflegeheimen.

