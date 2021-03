Dresden

Während sich die krisengebeutelten Branchen über die Fortsetzung des Lockdowns empören, atmen die Intensivmediziner auf. Denn steigende Infektionszahlen bedeuten mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern, den Stationen droht im schlimmsten Fall der Kollaps. Ob die beschlossenen Maßnahmen Dresdens Intensivstationen davor bewahren, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.

Im Dresdner Uniklinikum (UKD) lagen am Donnerstag 39 Coronapatienten, wie der medizinische Vorstand Michael Albrecht mitteilt. 31 von ihnen benötigten eine intensivmedizinische Behandlung. Insgesamt verfügt das Klinikum über 140 Intensivbetten für Erwachsene, hinzu kommen Plätze für Kinder und Jugendliche. Albrecht betont jedoch, dass nicht jedes Bett für die Behandlung von Coronakranke geeignet sei. Zudem werde ein Teil der Betten für andere akut erkrankte Menschen, wie etwa nach einem Schlaganfall oder Unfall, benötigt. In erster Linie hält das Krankenhaus diejenigen Plätze für Covid-Patienten bereit, die normalerweise für planbare Operationen vorgesehen sind.

Auslastungszahlen könnten in die Irre führen

Im Städtischen Klinikum, Dresdens zweitem Corona-Versorgungszentrum, liegen 15 (Stand 24. März) Covid-Patienten auf der Intensivstation. Das teilte Pressesprecherin Viviane Piffczyk auf DNN-Anfrage mit. Drei weitere könnten unter den aktuellen Kapazitäten aufgenommen werden.

Wie die gesamte Auslastung auf Dresdens Intensivstationen aussieht, zeigt das täglich aktualisierte Corona-Dashboard der Stadtverwaltung, basierend auf den Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Demnach waren die Kapazitäten am Donnerstag zu 85 Prozent ausgeschöpft. Michael Albrecht vom Uniklinikum betont jedoch, dass es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handle und der alleinige Blick auf die Auslastung in die Irre führe: „Das Uniklinikum sieht sich in der Pflicht, unabhängig vom Krankheitsbild so viele Patienten wie möglich zu versorgen. Deshalb werden die Kapazitäten mit großem Augenmaß so gesteuert, dass sie so gut wie möglich ausgelastet sind.“

Uniklinikum gut vorbereitet

Eine Belegung von beispielsweise mehr als 90 Prozent sei demnach ein positives Zeichen. Mit Blick auf die dritte Welle fühlt sich das Uniklinikum gut vorbereitet. Dank des in den ersten Pandemiewochen entwickelten Prognosetools könne man mit einem Vorlauf von mehr als einer Woche sehr gut vorhersagen, wie viele Covid-Patienten versorgt werden müssten und die benötigten Kapazitäten rechtzeitig hochfahren.

Prognosen: Nur 15 Prozent mehr Covid-Intensivpatienten im April

Auch das Städtische Klinikum sieht sich in der Lage, im Notfall aufzustocken. „Wenn wir beispielsweise diese Woche sehen, dass wir mit den aktuell verfügbaren 18 Betten am Limit sind, dann gehen wir den nächsten Schritt und machen weitere Plätze frei“, erklärt Pressesprecherin Viviane Piffczyk. Zur Hochphase der zweiten Coronawelle kümmerte sich das Städtische Klinikum um bis zu 36 Covid-Intensivpatienten. Damals waren Dresdens Intensivstationen zeitweise an ihre Belastungsgrenzen gekommen, Patienten mussten teils anderenorts behandelt werden. Michael Albrecht vom UKD denkt, dass so ein Szenario in der dritten Welle ausbleiben wird. Aktuelle Prognosen gingen davon aus, dass Anfang April im Cluster Dresden/Ostsachsen knapp 500 Covid-19-Kranke stationär behandelt werden müssten. Das seien lediglich 15 Prozent mehr als aktuell. Ob sich die Prognose bewahrheitet, hänge jedoch auch davon ab, ob „sich die Menschen an die Coronamaßnahmen halten und die verfügbaren Möglichkeiten des Impfens und Testens in Anspruch nehmen.“

Von Laura Catoni