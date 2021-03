Corona in Dresden: Welche Rolle spielen Kitas und Schulen?

Dresden

Die Zahlen sind besorgniserregend: Immer mehr Kleinkinder und Schüler in Dresden stecken sich mit Corona an. Am 15. Februar – es war der Tag, an dem die Kindertagesstätten und Grundschulen wieder ihre Pforten öffneten – waren bei den Null- bis Vierjährigen 200 Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie registriert und bei den Fünf- bis 14-Jährigen 778 Infektionen. Mit Stand Freitag meldet das Robert-Koch-Institut 314 Infektionen bei Kleinkindern und 1032 bei den Fünf- bis 14-Jährigen. Das ist ein Zuwachs von 36,3 Prozent beziehungsweise 24,6 Prozent binnen sechs Wochen.

Besteht ein Zusammenhang zwischen der Öffnung der Kindertagesstätten und der Schulen? Am Freitag meldete das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung 27 von Corona-Infektionen betroffene Kitas mit 923 Personen in Quarantäne und 41 Schulen mit 1098 isolierten Personen. Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) erklärte auf Anfrage von Stadträtin Susanne Dagen (Freie Wähler) dennoch: „Die Kitas und Schulen lassen sich nicht primär als Treiber der Pandemie bezeichnen.“

Ort der Ansteckung oft nicht bekannt

Schon vor der Öffnung der Kitas und Schulen sei die Inzidenz der jungen Menschen erhöht gewesen. „Damit kommt es auch zu Einträgen in den Einrichtungen und die Ansteckungsgefahr ist höher. Dieses Geschehen bettet sich in die insgesamt steigenden Fallzahlen ein.“ Nicht die Schulen und die Kitas selbst seien Treiber der Pandemie, sondern die mit der Öffnung in Zusammenhang stehende erhöhte Mobilität und die Zusammenkünfte von Menschen – etwa beim Bringen und Abholen der Kinder.

Den Betroffenen falle es immer schwerer, den Ort der Ansteckung zu benennen, erklärte Kaufmann. In der sechsten Kalenderwoche, als die Grundschulen noch geschlossen waren und die Kindertagesstätten nur für einen Notbetrieb geöffnet hatten, registrierte das Gesundheitsamt in den Einrichtungen zehn mit Corona infizierte Personen, so die Gesundheitsbürgermeisterin. Ende der vergangenen Woche habe es bereits 73 nachgewiesene Coronafälle in den Einrichtungen gegeben.

Rate der positiven Tests leicht zurückgegangen

„Ich widerspreche ungern meinem Chef“, sagte Kaufmann im Stadtrat mit Blick auf Aussagen von Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der ausdrücklich Schulen und Kitas als Problem benannt hatte.

Professor Reinhard Berner, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden, bestätigt dagegen die Aussagen der Sozialbürgermeisterin in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Von Mitte Februar bis März habe sich die Zahl der durchgeführten Tests in der Altersgruppe von 0 bis 15 Jahre verdoppelt. Dabei sei die Rate der positiven Tests sogar leicht zurückgegangen.

Eltern würden ihre Kinder mit Erkältungssymptomen nun testen lassen, was im Lockdown nicht in dem Ausmaß geschehen sei. Er gehe davon aus, dass sich die britische Variante des Corona-Virus stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreite, wenn die Kitas und Schulen geöffnet sind, so der Mediziner. „Aber auch die englischen Daten haben gezeigt, dass Kinder zunächst stärker betroffen, später aber die Ansteckungsrate über alle Altersgruppen gleich war“, so Berner. „Und es gibt auch aus Deutschland bisher keine Hinweise, dass es hier anders ist.“

Berner plädiert dafür, Kitas und Schulen offen zu halten. Das sei unter Einhaltung entsprechender Hygienemaßnahmen möglich, so lange es nicht zu einer explosionsartigen Steigerung der Neuinfektionen komme.

Von Thomas Baumann-Hartwig