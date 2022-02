Dresden

Die Delta-Welle hat gezeigt, was eine Überlastung des Gesundheitssystems bedeutet. Während auf den Corona-Stationen so viel zu tun war, dass Patienten ausgeflogen werden mussten, blieb es in anderen Ecken des Krankenhauses still. Planbare Behandlungen und Eingriffe wurden abgesagt und verschoben, OP-Säle blieben geschlossen. Für die betroffenen Patienten hieß es: Abwarten. Doch wie sieht es heute aus, wo die Zahl der stationären Covid-Kranken deutlich gesunken ist?

Uniklinikum Dresden fährt Normalbetrieb wieder hoch

Das Dresdner Uniklinikum fährt seine OP-Kapazitäten seit zwei Wochen schrittweise wieder hoch, teilt der medizinische Vorstand Michael Albrecht auf DNN-Anfrage mit. Dabei stünden die Patienten im Fokus, deren Eingriffe in den vergangenen Monaten verschoben werden mussten. Wenn die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum weiter sinkt, sollen in den kommenden Tagen weitere Stationen und OP-Säle öffnen. Durch den Fokus auf Corona-Kranke mussten im Prinzip alle Bereiche des Krankenhauses abseits der Notfallversorgung teilweise oder ganz heruntergefahren werden. Betroffen waren Patienten aus dem geriatrischen Bereich, die beispielsweise einen Hüftersatz benötigten, Menschen mit Depressionen, die auf einen Behandlungsplatz in einer psychiatrischen Tagesklinik warteten, aber auch Krebserkrankte.

„Wir müssen wir davon ausgehen, dass eine nicht geringe Zahl von Patientinnen und Patienten durch die coronabedingten Einschränkungen Schaden genommen haben“, sagt Michael Albrecht vom Uniklinikum und verweist dabei auf eine Untersuchung des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen Dresden. Laut dieser stellten sich während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 zehn Prozent weniger Patienten mit Krebserkrankungen des Magen-Darm-Traktes in Krankenhäusern vor als noch 2019. Dieser Rückgang dürfte laut den Forschenden zu einer größeren Zahl an fortgeschrittenen und damit schlechter behandelbaren Tumorerkrankungen führen.

Mediziner vom Städtischen Klinikum sorgt sich um Krebspatienten

Im Städtischen Klinikum sind die Auswirkungen der vernachlässigten Krebsvorsorge im Zuge der Coronapandemie bereits sichtbar. „Wir haben den Eindruck, deutlich großflächigere Tumore zu operieren“, berichtet Sören Torge Mees, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er schätzt, dass durch Corona deutschlandweit rund 5000 Darmkrebs-Operationen nicht realisiert wurden. Dabei bezieht er sich auf den 40-prozentigen Rückgang bei Darmspiegelungen im Laufe des ersten Lockdowns, von dem das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung in Deutschland berichtet hatte. Wenn der Tumor den Darm erst einmal zerstört hat und die Krebszellen streuen, warnt Mees, lässt sich der Krebs nicht mehr dauerhaft entfernen.

Seitdem sich die Corona-Stationen wieder leeren, fährt auch das Städtische Klinikum seinen Normalbetrieb wieder hoch, um aufgeschobene Behandlungen in Angriff zunehmen. Allerdings: Wegen der hohen Infektionszahlen sind aktuell viele Mitarbeiter an Corona erkrankt oder in Quarantäne, erklärt Pressesprecherin Viviane Piffczyk. Dadurch bleibe der OP-Betrieb weiter eingeschränkt. Besonders betroffen sei der orthopädische Bereich.

Nicht-Corona-Patienten müssen weiter mit Wartezeiten rechnen

Auch das Krankenhaus St. Joseph Stift versorgt Corona-Patienten. Planbare Behandlungen würden hier wieder in vollem Umfang durchgeführt, heißt es auf DNN-Anfrage. Während der Deltawelle fuhr das Klinikum die Bereiche Akutgeriatrie und Orthopädie herunter. Die OP-Säle öffneten sich nur noch in medizinisch „notwendigen“ Fällen, wie etwa bei Tumorerkrankungen. Auch wenn die Lage derzeit gut aussieht, warnt der ärztliche Direktor des St. Joseph Stifts, Hans Bödeker: „Nach dem, was wir aus anderen Ländern und anderen Regionen in Deutschland wissen, wird die Omikron-Welle zu deutlichen Personalausfällen und zu einem deutlichen Anstieg der Corona-Patienten auf den Normalstationen führen.“ Daher müssten Nicht-Corona-Patienten auch weiterhin damit rechnen, dass Eingriffe verschoben werden.

Ähnlich ungewiss ist die Lage im Diakonissenkrankenhaus, wo laut Pressesprecher Victor Franke aktuell wieder alle planbaren Untersuchungen und Behandlungen stattfinden. Wie lange das so bleibt, sei unklar. Von November 2021 bis Januar 2022 blieben von insgesamt neun Stationen nur drei für die ausschließliche Versorgung von Nicht-Corona-Patienten. In allen Bereichen mussten Kapazitäten heruntergefahren werden. „Ihren eigentlichen Versorgungsauftrag konnten die Krankenhäuser während der vierten Welle nur noch sehr eingeschränkt erfüllen“, konstatiert Victor Franke. „Dass sie viele Menschen, die ernsthaft erkrankt waren, nicht behandelt konnten, belastete unsere Mitarbeiter zusätzlich.“

Von Laura Catoni