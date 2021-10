Dresden

Die aktuellen Infektionszahlen für Dresden lassen böse Erinnerungen an Herbst 2020 wach werden. Weil der Platz für Coronapatienten sonst nicht ausreicht, rechnet Tobias Lohmann vom Städtischen Klinikum damit, verschiebbare Eingriffe ab kommender Woche reduzieren zu müssen. Eine Folge der mageren Impfquote, wie der Infektiologe und Chefarzt der 5. Medizinischen Klinik im DNN-Interview klar macht.

Herr Lohmann, das RKI hat gestern für Dresden eine Inzidenz von 185,7 gemeldet. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lagen wir bei 46. Allein in den vergangenen sieben Tagen hat sich der Wert verdoppelt. Haben Sie mit dieser Dynamik gerechnet?

Nicht in diesem Tempo. Ich hatte gehofft, dass wir erst in zwei, drei Wochen so weit sind. Aber wir merken die hohen Infektionszahlen leider jetzt schon ganz massiv bei der Zahl der Krankenhauseinweisungen. Dem Uniklinikum und anderen Kliniken in Sachsen geht es genauso. Bei der Corona-Leitstelle, die die Patienten verteilt, haben sich schon mehrere Häuser abgemeldet, weil sie nicht mehr aufnahmefähig sind. Wir haben auch sehr viele Patienten und müssen jetzt schon neue Strukturen schaffen, um alle zu versorgen. Deshalb nimmt seit dieser Woche auch unser Standort Friedrichstadt Covid-Patienten auf. Das müssen wir von den anderen Krankenhäusern jetzt auch erwarten.

Wie viele Covid-Patienten versorgt das Städtische Klinikum aktuell und wie viele können Sie maximal aufnehmen?

In Neustadt zählen wir sieben auf Intensivstation und zwölf auf Normalstation. In Friedrichstadt sind es zwei beziehungsweise sechs. Wir können pro Standort bis zu zehn Covid-Patienten intensivmedizinisch behandeln. Sonst können wir die restliche Versorgung nicht mehr gewährleisten. In Friedrichstadt wollen wir jetzt sechs weitere Intensivbetten aufstellen, das wird aber nächste Woche nicht mehr reichen. Dann müssen wir nachlegen, was nur geht, wenn wir den Routinebetrieb wieder reduzieren. Heißt: Alle Eingriffe, die Intensivmedizin nach sich ziehen und andere verschiebbare elektive Behandlungen müssten abgewogen werden. Ich gehe auch davon aus, dass wir wieder Patienten aus der Umgebung aufnehmen müssen. In Ostsachsen und im Erzgebirge ist die Impfrate noch schlechter und dort sind die Kliniken jetzt schon am Limit.

Wie wappnet sich das Städtische Klinikum für die anstehenden Wochen und Monate?

Ich gehe davon aus, dass wir die für die Vorwarnstufe definierten Grenzen der belegten Betten mit Covid-Patienten erreichen, erst auf der Intensiv-, dann auf Normalstation. Deshalb kommen die Chefärzte und Pflegeleitungen aktuell jeden Tag zusammen, um sich zu organisieren. Außerdem haben wir eine Taskforce, die normalerweise alle zwei Wochen tagt, jetzt aber wahrscheinlich wöchentlich beraten muss. Au­ßerdem denken wir darüber nach, das Testregime für Besucher zu verschärfen. Denn viele kommen hier her und akzeptieren die 3G-Regel nicht und erwarten dann, dass wir sie kostenlos testen. Aber das können wir nicht leisten. Deshalb ist die Überlegung, ob wir wieder Schließsysteme einführen, sodass man die Station nicht mehr ohne Weiteres betreten darf. Ein generelles Besuchsverbot gibt die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung nicht her.

Sie und Ihre Kollegen machen das Ganze jetzt zum vierten Mal durch. Wie ist die Stimmung unter den Ärzten und Pflegekräften?

Es ist gerade besonders schwierig, weil viele fehlen. Zum einen, weil sie den Urlaub genommen haben, den sie wegen Corona immer wieder verschieben mussten und weil viele krank sind. Es gibt auch einige Coronafälle trotz Impfung und einige sind in Quarantäne. Dadurch ist die Personalsituation sehr angespannt. Sicher gibt es noch einen hohen Arbeitsethos, aber man merkt, dass es anders ist als bei der ersten Welle. Damals sagte man, man schafft das. Aber jetzt haben wir die vierte Welle und irgendwann geht die Kraft aus. Das merke ich selbst bei denen, die schon seit über zehn Jahren im Job sind und schon viel ausgehalten haben.

Gestern meldete das Gesundheitsamt über 200 Neuinfektionen. Warum stecken sich Ihrer Meinung nach so viele Menschen in Dresden an?

Zum einen wegen der dünnen Impfquote. Wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, sieht man, dass die Inzidenz unter den Nicht-Geimpften aktuell bei 300 oder 400 liegen dürfte. Ein weiterer Treiber sind die Schulen. Unter den Schulkindern liegt die Inzidenz in manchen Kreisen bei 500. Das liegt sicher auch daran, dass wir dort jetzt alle testen. Aber die Kinder bringen das Virus nach Hause und stecken natürlich ihre Eltern an. Wenn ich dann höre, dass im November die Maskenpflicht in den Schulen wegfällt, kann ich das nicht nachvollziehen.

Was macht Ihnen aktuell am meisten Sorgen, wenn sie an die bevorstehenden Monate denken?

Dass die Bevölkerung coronamüde ist und nicht mehr bereit ist, noch einmal Beschränkungen hinzunehmen. Und die Tatsache, dass viele Menschen das Virus nach wie vor unterschätzen. Ich bekomme immer wieder von Ungeimpften zu hören, Corona sei doch wie eine normale Grippe. Aber wenn ich den Patienten dann vor mir liegen habe und frage, ob er an die Beatmung will, hat noch keiner nein gesagt.

Wie frustriert sind Sie über die Tatsache, dass etwa die Hälfte der Sachsen sich nicht impfen lässt?

Der Frust ist schon da. Ich kann verstehen, wenn einer Angst hat vor einem neuen Impfstoff und Nebenwirkungen. Aber es gibt Begründungen, die sind so absurd, sodass mein Verständnis aufhört. Es hatte wirklich jeder die Chance, sich impfen zu lassen. Aber es gibt offensichtlich einen Teil der Bevölkerung, der sich von den normalen Medien abschottet und in seiner eigenen Blase lebt.

Wie viele Ihrer aktuellen Coronapatienten sind ungeimpft?

Sie machen etwa zwei Drittel aus. Und bei ihnen fällt auf, dass sie relativ jung sind, zwischen 40 und 70. Das letzte Drittel sind Geimpfte, die sehr alt oder schwer vorerkrankt sind und dadurch nicht so einen hohen Immunschutz hatten. Dass es auch sie treffen wird, haben wir aber erwartet. Daher auch mein Appell, die Auffrischungsimpfungen in diesen Altersgruppen zu forcieren. Das sollten wir schleunigst angehen.

Gibt es Fortschritte bei der Behandlung der Patienten im Vergleich zu den vorherigen Wellen?

Zwar liegen die Patienten auch dieses Mal lange auf der Intensivstation. Aber das liegt auch daran, dass wir sie besser behandeln können. Es gibt jetzt erste zugelassene Medikamente, zum Beispiel Dexamethason, inhalative Glucocorticoide und Antikörper, die wir in bestimmten Phasen einsetzen können. Studien haben gezeigt, dass das die Mortalität senkt.

Denken Sie, in einem Jahr werden Sie sich wieder auf eine Coronawelle vorbereiten müssen?

In den westlichen Bundesländern gibt es Impfraten von 80 Prozent. Die werden dann durch sein, denke ich. Für Sachsen und Thüringen bin ich mir nicht sicher. Da kann es sein, dass wir noch eine Runde drehen müssen. Auch, wenn ich das natürlich nicht hoffe.

Von Laura Catoni