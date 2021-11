Dresden

Sachsens Kliniken werden immer voller, die Vorwarnstufe ist am Mittwoch erreicht worden. Damit treten am Freitag Änderungen in Kraft. Allerdings wird bereits am Montag eine neue Coronaschutzverordnung erlassen, weshalb die Änderungen nur drei Tage lang gültig sind – danach wird in Sachsen weitestgehend auf 2G umgestellt.

Wann tritt die Vorwarnstufe ein?

Die Vorwarnstufe ist sachsenweit geregelt. Ausschlaggebend ist die Patientenzahl in den Kliniken, dabei werden Normal- und Intensivstationen gesondert betrachtet. Die Vorwarnstufe tritt am übernächsten Tag ein, wenn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen (5+2-Regel):

mehr als 650 Patienten auf Normalstationen liegen ODER

mehr als 180 Patienten auf Intensivstationen behandelt werden.

Dabei ist das Erreichen einer der beiden Werte ausschlaggebend. Sind etwa die 180 Intensivpatienten erreicht, aber die 650 Normalstationspatienten noch nicht, wird die Vorwarnstufe trotzdem ausgerufen.

Vorwarnstufe in Dresden: Das ändert sich

Wegen der seit längerem deutlich über 35 liegenden Inzidenz gelten in Sachsen und Dresden bereits Schutzmaßnahmen, etwa die 3G-Regelung mit optionalem 2G, die generelle Maskenpflicht beim Einkauf sowie die Kontakterfassung in diversen Bereichen.

Darüber hinaus ändert sich mit dem Inkrafttreten der Vorwarnstufe kaum etwas. Allerdings werden private Treffen wieder strenger reglementiert. So dürfen sich maximal zehn Personen treffen, die Zahl der Hausstände ist dabei unerheblich. Geimpfte, Genesene und Personen unter 14 Jahren zählen nicht mit.

Versammlungen dürfen nur noch ortsfest mit maximal 1000 Teilnehmern durchgeführt werden. Hier zählen Geimpfte und Genesene jedoch mit.

Wie geht es weiter?

Theoretisch gilt weiterhin die 5+2-Regel nach unten (Rücknahme der Maßnahmen bei sinkenden Zahlen) sowie für Verschärfungen bei weiter steigender Bettenbelegung. Da jedoch bereits am Montag eine neue Coronaschutzverordnung erlassen wird, ist die 5+2-Regel zeitlich nicht mehr anwendbar. Weitere Details werden in der neuen Verordnung stehen, die am Freitag im Kabinett beraten werden soll. Zur Debatte steht etwa die Verkürzung der Intervalle auf 3+2.

Von Franziska Kästner