Das Testzentrum der Johanniter zieht vom Messegelände in den Kulturpalast. Deshalb sind seit Freitag um 18 Uhr an der Messe das ganze Wochenende keine Testungen auf Corona mehr möglich. Wie die Stadtverwaltung Dresden mitteilt, können Schnelltests erst wieder ab Montag am neuen Standort erfolgen. Das Testzentrum im Kulturpalast ist dann täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Testzentrum wird weiter ohne Terminvergabe arbeiten, da die Wartezeit auf dem Messegelände selbst zu Stoßzeiten nie über 30 bis 40 Minuten betrug. Zudem soll es mehrere Test- und Wartebereiche geben. „In den Anfangswochen werden wir prüfen, wie die Öffnungszeiten in Anspruch genommen werden und behalten uns vor, auch noch einmal anzupassen. Vor allem am Sonntag ist es fraglich, ob hier der volle Tag stark genutzt wird“, sagte Roy-Udo Heim vom Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Heim kündigte außerdem an, dass das Testzentrum auch über die Osterfeiertage geöffnet werden soll.

Zukünftig keine Warteschlangen mehr

Bei den Schnelltests ist zu beachten, dass diese ausschließlich für den Tag der Testung gelten. Das Ergebnis besagt lediglich, dass die Person zum Zeitpunkt des Tests nicht infektiös ist – damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich das Virus bereits im Körper befindet. Neben den Schnelltests können am Standort im Kulturpalast auch PCR-Tests durchgeführt werden. Diese sind kostenlos bei einem positiven Schnelltestergebnis, bei einer Meldung der Corona-WarnApp sowie für Kontaktpersonen der Kategorie 1 mit einer Testaufforderung des Gesundheitsamts möglich.

Mit der Öffnung des Testzentrums im Kulturpalast wird der Stadtverwaltung zufolge auch eine technische Neuerung eingeführt. Mit der kostenfreien App „cleverQ“ soll es künftig möglich sein, nach der Anmeldung und dem Ausfüllen der Einverständniserklärung, das Warteticket zu scannen und so nicht mehr in einer Warteschlange stehen zu müssen.

Die App ist ohne Registrierung nutzbar und zeigt an, an welcher Warteposition man sich befindet. In Kombination mit der Dresdner App „pass4all“, mit der die Einverständniserklärung vorab ausgefüllt werden kann, ist es im Idealfall möglich, sich nur noch anzumelden, in der Wartezeit spazieren zu gehen und das Gebäude anschließend lediglich für die Testung zu betreten. Das Ergebnis wird danach digital bei „pass4all“ angezeigt.

Testzentrum in der Messe Dresden bei Bedarf

„Die Schnelltests werden nun an einem zentralen Standort in der Innenstadt für die Dresdner Bürgerschaft angeboten. Die neuen, längeren Öffnungszeiten machen es Berufstätigen möglich, sich vor der Arbeit testen zu lassen. Und künftig können sich Dresdnerinnen und Dresdner in den Nachmittags- und Abendstunden beispielsweise einen Negativtest holen, den sie künftig für einen Theaterbesuch brauchen. Wir freuen uns sehr über diese Lösung und danken den Johannitern für die schnelle Umsetzung sowie dem Kulturpalast für die Gastfreundschaft“, sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Die Stadt will gemeinsam mit der Johanniter-Unfall-Hilfe den Bedarf und die Entwicklungen genau beobachten. Sollten die Zahlen es nötig machen, könne auch wieder ein zusätzliches Testzentrum in der Messe mit angepassten Kapazitäten eröffnet werden, heißt es aus dem Rathaus.

