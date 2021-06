Dresden

Die sinkende Inzidenz beschert Dresden ab Mittwoch weitere Lockerungen in vielen Bereichen. Wenn die Infektionszahlen so niedrig bleiben, könnte bald die letzte Hürde auf dem Weg zur Normalität genommen sein. Die gesamte Corona-Lage im Überblick.

RKI-Inzidenz rutscht in Dresden unter 30

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 29,5, wodurch der Wert im Vergleich zum Vortag (31,8) erneut gesunken ist und zum fünften Mal in Folge unter der 35er-Marke liegt. Sie ist nach der 50 die nächste Schwelle, die es auf dem Weg zu weiteren Lockerungen zu unterschreiten gilt.

Wegfall der Testpflicht möglich

Bleibt Dresden 14 Tage am Stück unter der 35, fällt laut aktueller sächsischen Corona-Schutzverordnung die Testpflicht in zahlreichen Bereichen weg. Bürger könnten dann Einzelhandel, Gastronomie, Hotels, Zoo, botanische Gärten, Freizeit- und Vergnügungsparks sowie Kulturstätten besuchen, ohne einen Negativtest vorzeigen zu müssen.

Erst am Montag hatte Dresden die 50er-Marke dauerhaft unterschritten, wodurch ab Mittwoch zahlreiche Lockerungen anstehen. So dürfen Innengastronomie, Hotels und Pensionen wieder öffnen und Schulen und Kitas in den Regelbetrieb zurückkehren. Zudem dürfen sich zehn Menschen unabhängig der Anzahl ihrer Haushalte treffen und 30 Personen zum Kontaktsport in Innenräumen zusammenkommen.

Stadt meldet Inzidenz von 33,2

Nach Berechnungen des Dresdner Gesundheitsamts liegt Dresdens Inzidenz am Dienstag bei 33,2. Für das Lockern und Verschärfen der Coronaregeln sind jedoch die Angaben des RKI maßgeblich. Warum die Stadt dennoch ihre eigene Inzidenz berechnet, ist unklar. Zumal der stadteigene Wert auch für Verwirrung sorgen kann, denn er fällt meist höher aus. Das liegt daran, dass die kommunale Behörde die Dresdner Covid-Fälle vor dem RKI registriert und somit bereits mehr Infektionen in seine Berechnungen inkludiert. Auch unvollständige Datensätze, bei denen beispielsweise der Vorname fehlt, verarbeitet das Gesundheitsamt aktuell, das RKI dagegen erst später.

Mit seiner RKI-Inzidenz von 29,5 liegt Dresden aktuell unter dem Bundesdurchschnitt von 35,2 und der sachsenweiten Inzidenz von 42,6. Am schnellsten breitet sich das Virus aktuell in Thüringen (47,5) aus. Mecklenburg-Vorpommern ist der Corona-Primus in Deutschland mit einer Inzidenz von 14,5.

43 Neuinfektionen am Dienstag

Die Zahl der Neuinfektionen liegt am Dienstag bei 43, wie das Corona-Dashboard der Stadtverwaltung zeigt. Wie immer enthält die Zahl aktuelle Fälle und Testergebnisse vergangener Tage, die erst jetzt in den Daten der Stadt gelandet sind. Seit Beginn der Pandemie zählt Dresden 30 455 registrierte Fälle von Sars-Cov-2.

Da das Infektionsgeschehen auch hier inzwischen von der britischen Virus-Mutante (B.1.1.7) dominiert wird, meldet die Stadt auf ihrem Corona-Dashboard nur noch Infektionen mit anderen Virusvarianten, die das Robert-Koch-Institut als besorgniserregend eingestuft hat. Dazu zählen die Südafrika-Variante (B.1.351) und die brasilianische (P.1). Seit 6. März sind 20 Fälle mit derartigen Mutanten bekannt geworden. Die Dunkelziffer könnte jedoch höher ausfallen, da nicht alle positiven Tests auf veränderte Viren untersucht werden.

Zahl der Ansteckenden sinkt

Zieht man die Zahl der Genesenen und Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, ergeben sich am Dienstag 536 aktive und damit ansteckende Corona-Erkrankungen – ein Minus von 69 im Vergleich zum Vortag. Durch unerkannte Fälle könnte jedoch auch hier die Dunkelziffer höher liegen.

Die Zahl der Corona-Genesenen liegt mittlerweile bei 28 833 – das sind 112 mehr als am Vortag. Hierbei handelt sich jedoch um einen Schätzwert des Gesundheitsamtes. Für die Behörde zählt als genesen, wer 14 Tage nach einem positiven Testergebnis keine Krankenhausbehandlung benötigte. Musste jemand wegen seiner Coronainfektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, gilt er 30 Tage nach Meldedatum als genesen.

Die Lage auf den Normalstationen

Die sinkenden Infektionszahlen machen sich auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Laut sächsischem Sozialministerium versorgten die Kliniken im Freistaat am Montag 539 Covid-Patienten auf Normalstation. Demnach sind übers Wochenende über 60 Betten wieder frei geworden. Die Betten-Auslastung liegt bei 49,2 Prozent.

Im Krankenhauscluster Dresden, das die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden umfasst, werden 202 Patienten behandelt. Am Freitag waren es noch 230. 51 Prozent der Betten sind aktuell belegt.

Die Stadt Dresden hat seit Beginn der Pandemie 2624 Krankenhauspatienten versorgt, die mit Sars-Cov-2 infiziert waren. Das Gesundheitsamt hat am Dienstag keine neuen Klinikaufnahmen zu vermelden.

Die Lage in den Krankenhäusern ist neben der Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls maßgeblich für die geltenden Coronaregeln. Ist die Grenze von 1300 Covid-Patienten auf den sächsischen Normalstationen erreicht, darf laut aktueller Corona-Schutzverordnung nicht mehr gelockert werden.

Zahl der Intensivpatienten sinkt

Auch auf Dresdens Intensivstationen hat sich die Situation in den letzten Tagen etwas entspannt. Basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), berichtet die Stadt wie schon am Montag von 40 Corona-Intensivpatienten.

Die Gesamtauslastung der Intensivbetten liegt bei 82 Prozent. Insgesamt stehen für Covid-Fälle, aber auch für andere Patienten nach aktueller Planung noch 51 Betten zur Verfügung. In der Hochphase der zweiten Welle waren das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum mit über 90 Corona-Intensivpatienten zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Todesfälle in Dresden

Todesmeldungen im Zusammenhang mit Covid-19 bleiben am Dienstag aus. Die Zahl derjenigen, die in Dresden seit Pandemiebeginn an oder mit Corona gestorben sind, liegt bei 1086. Setzt man die Zahl der Sterbefälle in Relation zur Gesamtfallzahl der bislang Infizierten, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 3,6 Prozent.

Wie die Zahlen des RKI zeigen, war der Großteil der Verstorbenen 80 Jahre oder älter. 344 männliche und 442 weibliche Todesopfer zählt die Bundesbehörde in dieser Altersgruppe. Danach folgen die 60- bis 79-Jährigen. In dieser Kohorte sind 188 Männer und 88 Frauen nach einer Coronainfektion gestorben. Jünger waren bislang nur 24 Todesopfer, genauer 14 Männer und zehn Frauen zwischen 35 und 59.

Mehr weibliche Covid-Patienten

Wer steckt sich in Dresden an? Auch hierüber geben die Zahlen des RKI Aufschluss. Bislang hält die Bundesbehörde zu 30 387 Coronafällen aus der Landeshauptstadt Informationen über Alter und Geschlecht bereit. Demnach gehen 14 021 Infektionen (46,1 Prozent) auf das Konto männlicher und 16 366 (53,9 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen.

Weniger Infektionen bei Älteren

In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen zählt das RKI in Dresden 4401 Infektionen mit dem Virus. Diese Altersgruppe macht einen Anteil von 14,5 Prozent am Gesamtinfektionsgeschehen aus. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang 3494 Mal an – das ist ein Anteil von 11,5. In beiden Gruppen werden kaum noch Infektionen registriert, was zum Großteil an der Impfkampagne liegen dürfte.

Meiste Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die meisten Infektionen sind in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI 11 349 gemeldete Fälle (Montag: 11 349). Sie machen 37,4 Prozent der bisherigen Erkrankungen aus. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 8942 positiven Tests (Montag: 8940) und einem Anteil von 29,4 Prozent.

Kinder und junge Jugendliche machen bislang nur einen kleinen Teil der bekannten Infektionen in Dresden aus, obgleich sich das Virus auch bei ihnen ausbreitet. In der Altersgruppe fünf bis 14 zählt das RKI 1709 Fälle, was einen Anteil von 5,6 Prozent ergibt. Jünger als fünf Jahre waren bislang 492 Patienten. In relativen Zahlen machen sie 1,6 Prozent des Infektionsgeschehens aus.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 561 942 Einwohnern (Stand 31.12.2020) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 30 455 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 5,4 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Kitas, Schulen und Heimen

Seitdem Sachsens Kitas und Schulen wieder geöffnet haben, kommt es auch dort immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Seitdem die Infektionszahlen wieder sinken, werden es jedoch immer weniger. Laut Stadtverwaltung sind aktuell 191 (Montag: 226) Kita-Kinder und Erzieher aus 4 (Montag: 5) verschiedenen Einrichtungen in Quarantäne. Zudem sind 377 (Montag: 407) Schüler und Lehrer aus 15 (Montag: 19) Schulen in häuslicher Isolation. In Pflegeheimen, Asyl- und Obdachlosenunterkünften sind derzeit keine Coronafälle bekannt.

Von lc