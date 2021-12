Dresden

Das kleine Örtchen Augustusburg ist nicht nur bei Motorradfans mit seiner gleichnamigen Festung bekannt. Es fällt auch immer wieder mit besonderen Ideen in der Coronapandemie auf. Im Frühjahr schaffte es Bürgermeister Dirk Neubauer mit einem Modellprojekt, trotz Lockdown Hotels und Restaurants zu öffnen.

Jetzt schwebt ihm wieder ein spezielles Modell vor: Er will die Tests von Schülern aus den Schulen auslagern. Es falle durch die Tests viel zu viel Unterrichtszeit weg. Die Mädchen und Jungen sollten vor dem Unterricht oder am Vorabend ins Testzentrum gehen. Per E-Mail würden die Eltern des Schülers und die Kontaktpersonen gewarnt. Infizierte Kinder kämen so gar nicht erst in die Schule. Getestete Schüler erhielten ein kleines elektronisches Gerät („Buzzer“), mit dem sie in der Schule auf Knopfdruck den Test belegen könnten.

Eltern in Dresden fordern mehr Tests

Das sächsische Kultusministerium in Dresden rümpft bereits die Nase. Schüler könnten schon jetzt ins Testzentrum gehen, ein Test dürfte aber nur maximal 24 Stunden vor Unterrichtsende gemacht werden, sagte Ministeriumssprecherin Susann Meerheim laut „Freier Presse“ in Chemnitz.

Sie fügte hinzu: Auch Augustusburg bliebe nicht verschont, sollte es zu grundsätzlichen Schulschließungen kommen. Die schließt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mit Blick auf die Omikron-Variante des Coronavirus für Anfang 2022 inzwischen nicht mehr völlig aus.

In Dresden geht die Diskussion um die Tests von Schülern deshalb in eine ganz andere Richtung. Der Kreiselternrat will den zahlreichen Infektionen an Schulen mit noch engeren Kontrollen entgegentreten. „Testen, testen, testen“, erklärt Steffi Hartmann, die in der Elternvertretung für die Oberschulen zuständig ist. „Und zwar jeden, gleichgültig, ob geimpft, genesen oder nicht – und das drei, besser fünf Mal pro Woche“. Nur so werde die Pandemie an Schulen erfolgreich bekämpft und gleichzeitig das Recht des Kindes auf schulische Bildung aufrecht erhalten.

„Heimlicher Lockdown“

Nach Ansicht des Dresdner Kreiselternrats beschreitet Sachsen mit zahlreichen Schulschließungen und Klassenquarantänen bereits einen Weg des „heimlichen Lockdowns“. Mehr als 30 Prozent der Schulen sind aktuell betroffen – auch in Dresden. „Die Regeln für Quarantänen und Absonderungen sind intransparent und inkonsequent – wir Eltern erkennen kein Muster. Hier müssen die Gesundheitsbehörden viel besser erklären, wie ihr Vorgehen ist“, fasst Vorstandsmitglied Oliver Hillemann die Haltung des Elternrats zu weitern Aspekten zusammen.

Auch bei der Dresdner Schülervertretung ist das Bild eindeutig. Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler sei regelmäßiges Testen unabdingbar. Es gewährleistet, dass Infektionen frühzeitig erkannt werden und verringert die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus in den Schulen. „Logistisch ist ein tägliches Testen natürlich eine Herausforderung – aus unserer Sicht jedoch eine, die bewältigt werden kann und muss“, erklärte der gerade neugewählte Vorsitzende des Stadtschülerrats, Oscar Jandura.

Schüler für tägliche Tests

So könnte es Sicherheit für Schüler und Lehrpersonal geben, insbesondere, wenn auch geimpfte und genesene Personen einbezogen würden. „Der Stadtschülerrat Dresden fordert deshalb, die Anzahl der Testungen für alle Personen in den Schulgebäuden auf ein tägliches Niveau zu erhöhen.“ Auf diese Weise könnte der Präsenzunterricht, der in jedem Fall besser sei als Wechsel- oder Heimunterricht, bis zu den Weihnachtsferien aufrecht erhalten werden.

In der Liste der Allgemeinverfügungen des Freistaats tauchen mehr als 60 öffentliche oder freie Schulen aus Dresden auf, die bis 10. Dezember oder darüber hinaus auf Festlegung des Landes mindestens teilweise geschlossen sind. Die 25. und die 85. Grundschule sowie die Robinsonschule waren am Freitag aufgrund mehrfacher Positiv-Tests in jeweils einer Klasse dazugekommen.

Land sieht Lieferketten in Gefahr

Im November hatte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) Tests für Geimpfte oder Genesene zumindest empfohlen. In Schulleiterbriefen teilte das Ministerium in den letzten Tagen mit, eine Umstellung auf tägliche Testung an Schulen sei „nur mit Zustimmung des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) möglich, damit die Lieferketten nicht gefährdet werden“.

Allerdings: „Einer täglichen Testung durch eine Belieferung mit einer größeren Anzahl an Selbsttests kann aktuell leider nicht zugestimmt werden“, schob das Ministerium einen Tag später nach. Derzeit seien weder die Beschaffungsverträge noch die logistischen Abläufe auf eine tägliche Testdurchführung ausgelegt. Wer Reserven habe, könne diese freilich nutzen. In einigen Schulen in Dresden wird dies nach DNN-Informationen praktiziert, aber längst nicht an allen.

„Frage von Aufwand und Nutzen“

Auf Nachfrage erläuterte das Ministerium die Situation: „Wir benötigen aktuell rund 1,6 Millionen Tests pro Woche, um damit die dreimaligen Tests pro Woche abzusichern“, erklärte Susann Meerheim aus der Pressestelle. Für eine Ausweitung auf eine tägliche Testung in den Schulen würden wöchentlich etwa 2,7 Millionen Tests benötigt.

„Hier stoßen Lieferkapazitäten – auch was den Frachtflugverkehr betrifft – und Logistik an ihre Grenzen.“ 2,7 Millionen Tests würden etwa sieben Lkw-Ladungen pro Woche entsprechen. „Es ist immer auch eine Frage von Aufwand und Nutzen.“ Die dreimalige Testung sei bereits sehr engmaschig und liefere einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen in der jeweiligen Schule.

Hilfsangebot aus Schulverwaltungsamt

Auch Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) spricht sich für mehr Tests aus. Schulen, die mehr testen wollen, aber keine Tests haben, könnten sich an das Schulverwaltungsamt wenden. Dort gibt es noch einen gewissen Vorrat. Das Land hatte der Stadt kürzlich 40000 Tests zur Verfügung gestellt, 10000 sind davon für den Schulbereich.

Das Impfen bleibe aber das Entscheidende im Kampf gegen die Pandemie und die Schließung der Impfzentren „ein fataler Fehler“. Vom Augustusburger Modell hält Donhauser wenig. „Das ist vielleicht in einer kleineren Kommune machbar, aber nicht bei 50000 Schülern.“ Das Testprozedere an den Schulen sei in Dresden ein „eingespieltes System“.

Von Ingolf Pleil