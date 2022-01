Dresden

In seinem ersten Leben steht Daniel Müller im Proberaum oder auf der Bühne. Der 39-Jährige ist Sänger an der Staatsoperette Dresden. Der Bass singt im Chor und auch kleinere Solopartien. In seinem zweiten Leben trägt Daniel Müller blaue Kleidung und FFP2-Maske. Er beruhigt Patienten, bringt sie zur Toilette, hilft bei kleineren medizinischen Verrichtungen – unter Anleitung, versteht sich. Daniel Müller arbeitet in der Notaufnahme des Krankenhauses Friedrichstadt – freiwillig.

„Wir sind wieder nach Hause geschickt worden“

Corona hat es lange Zeit unmöglich gemacht, dass Daniel Müller seinen ersten Beruf ausüben kann. Er legte sich nicht auf die Couch. Der zweifache Familienvater meldete sich bei der Stadtverwaltung. Das erste Mal im Dezember 2020. „Ich hatte gehört, dass Pflegekräfte gebraucht werden und wollte helfen.“ Seine Hilfe werde nicht benötigt, hieß es dort allerdings. Dann kam der Sommer und Müller durfte wieder arbeiten – bis zum Herbst. „Wir sind wieder nach Hause geschickt worden. Keine Proben, keine Auftritte“, schildert der Sänger.

Im November nahm er einen zweiten Anlauf und meldete sich erst bei der Stadt und dann direkt im Städtischen Klinikum. Dann ging alles ganz schnell. Obwohl die Situation eine ungewöhnliche war. Müller hat eine Festanstellung, aber dennoch ausreichend Zeit für eine Vollzeitstelle. Schließlich begann er, 32 Stunden pro Woche im Klinikum zu arbeiten, seit Dezember.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sorgte auch für Eingriffe ins Privatleben. Der Rhythmus eines Künstlers ist ein anderer als der ei­nes Krankenpflegers. Am Morgen Probe, danach Pause und abends Auftritt. „Wir sind schon privilegiert“, weiß Müller. Er kann nicht mehr die Kinder aus der Betreuung abholen, das erledigt seine Frau. Es gebe größere Probleme als das, sagt der Sänger, der ein doppelter Glücksfall fürs Städtische Klinikum ist: Müller hat eine Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung als Rettungssanitäter, ist also vom Fach.

Für die Medizin verloren – bis Corona kam

Eigentlich, sagt er, wollte er ja Medizin studieren. Für die Wartezeit auf einen Studienplatz ließ er sich zum Sanitäter ausbilden. In dieser Zeit gewann seine Leidenschaft für die Musik die Oberhand, der junge Mann aus Aschaffenburg im Spessart bestand die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in Dresden und war für die Medizin verloren. Bis Corona kam.

„Jeder kann seinen Beitrag leisten, damit es der Gesellschaft besser geht“, sagt der freiwillige Helfer, der die Bügel seiner FFP2-Maske über dem Kopf zusammengebunden hat. „Auf der Bühne sehe ich manchmal noch komischer aus. Es entlastet die Ohren“, sagt er lächelnd. „Wir sollten mehr aufeinander hören und uns solidarischer zeigen“, findet er.

Die Pflegekräfte in Friedrichstadt, so sein Eindruck, würden zeitweise auf dem Zahnfleisch gehen und sich trotzdem mit größter Hingabe ihren Patienten widmen. „Ich würde auch die Betten von rechts nach links schieben, wenn ich ihnen helfen kann“, sagt der Sänger, „ich habe die Kraft gerade übrig, andere zu unterstützen. Ich nehme das gerne auf mich.“

„Jetzt habe ich den Abstand“

Drei bis vier Tage habe die Einarbeitungszeit gedauert und das Kennenlernen der Räumlichkeiten, inzwischen fühle er sich als Bestandteil der Mittelschicht. „Ich gebe zwei Hände mehr ins Team“, sagt er, er übernehme die Kleinigkeiten und Laufarbeiten. „Ich war überrascht, wie schnell ich mein Wissen wieder abrufen konnte.“ Die Kollegen hätten ihn ohne Vorbehalte aufgenommen, das Vertrauensverhältnis sei sehr angenehm.

Müller ist froh, Lebenserfahrung gewonnen zu haben, sagt er. „Jetzt habe ich den Abstand, kann die schlimmen Dinge auf Arbeit lassen.“ Dekompensierte Coronapatienten, denen es richtig schlecht gehe, seien auch für ihn eine komplett neue Erfahrung.

Wenn Patienten in akut lebensbedrohlichem Zustand eingeliefert würden, dann ziehe er sich schnell zurück, um nicht im Weg zu stehen. „Da muss jeder Handgriff sitzen, da bin ich dann einfach zu viel.“ Er könne das Team an anderer Stelle entlasten. „Ich kann nur immer wieder sagen: Es ist beeindruckend, was die Schwestern und Pfleger hier jeden Tag leisten. Sie sind immer da und leisten Dienst für die Gesellschaft.“

Vorfreude auf das tolle Publikum

Müller wird bald wieder auf der Bühne stehen, die Kultureinrichtungen dürfen wieder öffnen. Darauf freut er sich. „Ich habe sehr viele Leute getroffen, die sagen, dass ihnen die Kultur fehlt. Ich freue mich auf die Zeit, in der wir Kultur wieder ohne Distanz genießen können. Ich freue mich auf einen vollen Saal und unser tolles Publikum.“ Vielleicht sind ja auch Schwestern und Pfleger aus Friedrichstadt dabei, wenn der Sänger in sein erstes Leben zurückkehren kann.

Von Thomas Baumann-Hartwig