Dresden

Alle sind von der Pandemie erschöpft, am allermeisten das Personal in den Krankenhäusern. Weil es in diesem Winter weniger davon gibt, hat sich die Arbeitslast noch einmal erhöht. Hinzu kommt die Gewissheit: Viele Coronapatienten müssten nicht auf Station liegen, hätten sie sich impfen lassen. Wie geht man damit um? Christoph Schilling ist Psychologe am Dresdner Uniklinikum und spricht regelmäßig mit den Covid-Pflegekräften. Im DNN-Interview erzählt er, wie sich die vierte Welle auf die Mitar­beiter auswirkt.

Herr Schilling, seit fast einem Jahr unterstützen Sie die Coronapflegekräfte psychologisch, gehen auf die Intensivstation und bieten Einzelgespräche an. Wie geht es dem Personal aktuell?

Im Vergleich zum letzten Winter hat die Arbeitslast für die Intensivpflegekräfte noch einmal zugenommen, weil einige Mitarbeiter im Laufe des Jahres in andere Bereiche gewechselt sind und es damit weniger Personal gibt. Nach drei Pandemiewellen sind die Mitarbeiter körperlich und mental ausgelaugt. Ich höre immer häufiger Klagen über klassische Burnout-Symptome wie Schlafstörungen, innerer Unruhe und Gereiztheit. Hinzu kommt das Thema Impfung. Die Pflegenden müssen derzeit viele Covid-Kranke behandeln, die nicht geimpft sind und damit wahrscheinlich nicht auf der Intensivstation liegen müssten. Das führt natürlich zu Frust unter den Mitarbeitern.

Wie gehen die Pflegekräfte mit den Belastungen um?

Die Teams sind in den letzten Monaten noch weiter zusammengewachsen. Da setzt man sich unter Kollegen nach dem Dienst auch mal zusammen, um den Frust rauszulassen. Das ist aus psychologischer Sicht total wichtig. Manche nehmen auch die psychotherapeutische Krisenunterstützung unserer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik in Anspruch, die verschiedene Formate hat. Zum einen gehen wir regelmäßig auf die Coronastationen des Uniklinikums, um mit den Pflegekräften ins Gespräch zu kommen. Zum anderen bieten wir Einzelgespräche in unserer Klinik an für diejenigen, die im kleineren Rahmen reden wollen.

100 Klinikmitarbeiter haben Angebot in Anspruch genommen

Wie groß ist denn die Nachfrage nach psychotherapeutischer Unterstützung?

Der Bedarf hat im Laufe der vierten Welle deutlich zugenommen. Allein bei mir haben sich in den letzten Wochen drei Pflegerinnen von der Corona-Intensivstation gemeldet, die mir sagten, dass sie nicht mehr können und psychologische Unterstützung brauchten. Hinzu kommen die Pflegekräfte, die von meinen Kollegen betreut werden. Seit dem Start der psychotherapeutischen Krisenunterstützung im vergangenen Winter haben etwa 100 Klinikmitarbeiter das Angebot in Anspruch genommen.

Christoph Schilling ist Psychologe am Dresdner Uniklinikum und unterstützt die Corona-Pflegekräfte, wenn diese an ihre Grenzen stoßen. Quelle: Anja Schneider/Archiv

Wie versuchen Sie, den Pflegekräften in der aktuellen Zeit zu helfen?

Es geht erst einmal darum, einen Raum zur Entlastung zu geben, indem sie Sorgen und Frust loswerden können. Der ist während der Schicht, wenn man nur funktionieren muss, gar nicht gegeben. Manchmal helfe ich auch bei Verständnisfragen. Die Pflegekräfte haben es zum Teil mit Coronapatienten zu tun, die die Krankheit immer noch leugnen, obwohl sie vielleicht bereits in Lebensgefahr sind. Hinzu kommen Angehörige, die mehrfach am Tag anrufen, nicht wahr haben wollen, dass ihr Verwandter Corona hat und behaupten, dass es ihm gar nicht so schlecht gehe. Und gleichzeitig fordern sie die Maximalversorgung. Manche Patienten fangen auch mit den Mitarbeitern das Diskutieren an, weil sie keinen Sauerstoff bekommen wollen aus der Überzeugung, kein Corona zu haben. Solche Fälle gibt es immer häufiger und kosten die Pflegekräfte noch mehr Energie und Zeit, die sie gar nicht haben. Ich zeige ihnen dann, wie sie sich von den Äußerungen der Patienten und Angehörigen abgrenzen können.

„Mittlerweile stoßen auch härtesten Kollegen an ihre Grenzen“

Menschen, die in helfenden Berufen arbeiten, haben oft einen hohen Anspruch an sich selbst. Wie leicht fällt es den Pflegekräften, über ihre Erschöpfung zu sprechen?

Manche tun sich immer noch schwer, darüber zu reden. Das merke ich, wenn ich meinen Rundgang über die Station mache. Die brauchen dann einen privateren Rahmen, in dem sie sich öffnen können, wie etwa in einem Einzelgespräch. Nach wie vor ist bei vielen das Berufsbild verankert, durchhalten zu müssen. Aber ich glaube, mittlerweile stoßen auch die härtesten Kollegen an ihre Grenzen, sodass es zum Wechsel beim Selbstverständnis kommt und man sich traut, auch Schwäche zu zeigen.

Bei manchen hatte die Erschöpfung ein Level erreicht, dass sie aus dem Job ausgestiegen oder in andere Bereiche gewechselt sind ...

Gedanken an den Ausstieg höre ich auch. Die Mitarbeiter befinden sich dabei in einem großen Gewissenskonflikt, weil sie einerseits Angst haben, die Kollegen im Stich zu lassen und sich deshalb schuldig fühlen. Andererseits merken sie, dass sie nicht mehr können und eine Notbremse ziehen müssen, indem sie etwa den Bereich wechseln. In den Sommermonaten beruhigte sich die Coronalage, sodass die Mitarbeiter wieder Luft zum Atmen hatten. Ich denke, das war der Moment, in dem viele reflektierten und auf den Gedanken kamen, dass sie den Job so nicht weitermachen können.

Pandemie durch Impfpflicht in Griff bekommen

Michael Albrecht, medizinischer Vorstand vom Universitätsklinikum, sagte Anfang November, dass das Intensivpersonal nach drei Wellen zunehmend demotiviert sei. Nehmen Sie das auch so wahr?

Ich sehe nach wie vor ein großes Arbeitsethos bei den Pflegekräften, mit denen ich spreche. Sie wollen sich kümmern, egal wie ausgelaugt sie sich fühlen. Ich beobachte allerdings eine gewisse Demoralisierung. Wenn die Mitarbeiter sehen, dass die Fußballstadien voll sind, Karneval gefeiert wird und die Gesellschaft an einigen Stellen einfach nicht mitzieht, dann entmutigt das natürlich.

Wie geht es den Pflegern, wenn Sie ans nächste Jahr denken? Befürchten Sie eine weitere Welle?

Es gibt die Hoffnung, dass sich die Pandemie durch eine Impfpflicht endlich in den Griff kriegen lässt. Doch gleichzeitig herrscht die Angst, dass es auch im nächsten Winter so weiter geht. Deshalb ist es umso wichtiger, auch langfristig psychotherapeutische Unterstützung anzubieten. Diese brauchen wir möglicherweise auch, wenn die Pandemie eines Tages vorbei ist. Denn welche Folgen die Coronazeit bei dem Pflegepersonal hinterlässt, wissen wir heute noch nicht.

Von Laura Catoni