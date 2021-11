Dresden

Eine Straßenbahn der Linie 7 bleibt mit einem kurzen Ruck stehen. Fahrgäste steigen aus und ein. Auch Friedrich Oelschner und seine zwei Kollegen betreten die Bahn. Der 39-jährige Oelschner ist Polizist und heutiger Einsatzleiter. Gemeinsam mit seinem Team kontrolliert er an diesem Morgen die neuen Corona-Regeln im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Seit Mittwoch dürfen nur noch Geimpfte, Genesene und negativ Getestete mit Bussen und Bahnen fahren. Das von der künftigen Ampelkoalition beschlossene neue Infektionsschutzgesetz schreibt diese Regel deutschlandweit vor. Ebenfalls im Fokus der Einsatzkräfte: Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, die nicht alle Fahrgäste zu kennen scheinen.

Stattliche 150 Euro Bußgeld

Bereits auf der Fahrt zur Haltestelle „Betriebsbahnhof Gorbitz“ fallen Dresdner auf, die nur einen medizinischen Mundschutz aufhaben. Die Polizisten sprechen die Betroffenen an, weisen auf die Regel hin. Wer keine FFP2-Maske dabei hat, muss an der nächsten Haltestelle aussteigen. Noch verwarnen die Einsatzkräfte bloß – aber das ändert sich rasch.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu spüren bekommt das ein Jugendlicher, der Oelschner und seinen Kollegen einen rund drei Tage abgelaufenen Testnachweis zeigt. Laut Gesetz darf das Ergebnis aber nicht älter als 24 Stunden sein. Dem Ertappten ist die Situation sichtlich unangenehm: Er zappelt rum und versucht, sich rauszureden.

Erst gestern habe er einen Test gemacht, das Ergebnis müsse somit noch gültig sein. Dabei hat er ihn nicht. „Heben sie den Nachweis auf, momentan kann ich das nicht nachvollziehen“, sagt Oelschner. Der geahndete Verstoß kostet stattliche 150 Euro. Aber vielleicht lasse die Bußgeldbehörde den verspäteten Nachweis durchgehen, sagt der 39-Jährige.

Die Kontrolle einer älteren Dame verläuft hingegen problemlos: Sie zückt ihren gelben Impfausweis, zeigt ihren Personalausweis und darf weiterfahren. Dass die Polizei die Corona-Regeln kontrolliert, findet sie gut. „Die Pandemie muss schließlich mal ein Ende haben.“

Ein wichtiges „Kettenglied“

Mit Inkrafttreten der neuen Sächsischen Corona-Notfallverordnung am Montag beschloss die Polizei Dresden, ihre Kontrollen zu verschärfen: Von nun an sind jeden Tag im Schnitt 50 Gesetzeshüter zusätzlich zu den sonst stattfindenden Streifen mit den Ordnungsämtern in Dresden und den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Einsatz.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Ausgangssperren für Ungeimpfte in Gebieten mit einer Inzidenz von über 1000, auf der Gastronomie und deren begrenzte Öffnungszeiten zwischen 6 und 20 Uhr, dem Einzelhandel – und eben auf dem ÖPNV.

Für Oelschner und sein Team sind die Kontrollgänge ein „Kettenglied“, das dazu beiträgt, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Das Robert-Koch-Institut zählte am Donnerstag über 75 000 neue Corona-Fälle, in Dresden stieg die Inzidenz auf rund 630 – beides ein neuer Negativrekord. Bis zum Mittag überprüfte das Team um Oelschner an die 100 Fahrgäste drei Verstöße ahndete es.

Kein Verständnis für Pandemieleugner

Was bei der Corona-Streife auffällt: Die Polizisten brauchen einige Minuten, um Ausweise und 3G-Nachweise zu überprüfen. Ein schnelles Abarbeiten ist kaum möglich, flächendeckende Kontrollen schlicht nicht umsetzbar. Zudem weist im ÖPNV erstaunlich wenig auf die neuen Regeln hin. Hinweise zeigen bislang nur die Monitore in den Straßenbahnen an.

„Wir dürfen darauf vertrauen, dass sich mündige Bürger an Bundesgesetze halten“, sagt dazu Falk Lösch, Pressesprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes würden derzeit von allen Medien thematisiert werden, „so dass sich die Regel rumgesprochen haben dürfte.“ Dennoch bereite die DVB Ansprachen vor, die künftig alle vier oder fünf Haltestellen auf die neuen Regeln verweisen sollen.

Und selbst dann dürfte es immer noch Uneinsichtige geben, die die Schutzmaßnahmen bewusst ignorieren. Verständnis dafür hat Friedrich Oelschner nicht: Der 39-Jährige war selbst infiziert, seine Geschwister arbeiten im medizinischen Bereich. Seinen Ärger über Pandemieleugner könne er gar nicht „in Worten ausdrücken“.

Von Felix Franke