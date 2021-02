Dresden

Um Infektionsketten in Dresden schneller nachverfolgen und das Coronavirus damit effektiver bekämpfen zu können, steht nun die Forderung im Raum, dafür künftig auch eine Schar von freiwilligen Helfern einzubinden. Bislang ist das allein Aufgabe der Mitarbeiter im Gesundheitsamt sowie ihrer Helfer aus anderen Teilen der Stadtverwaltung, der Bundeswehr und vom Land. Doch gerade bei hohen Fallzahlen stößt das Amt trotz wiederholter personeller Aufstockung immer wieder an Grenzen. Mehr Helfer, so der Vorstoß in einer an die Stadt adressierten Petition, könnten Infektionsketten auch bei vielen Ansteckungen unterbrechen.

Stadt schöpfe noch nicht alle Mittel aus

Die Stadt Dresden, so urteilt Stefan Scharf, der die Petition gestartet hatte, „schöpft noch nicht alle verfügbaren Mittel aus.“ Das FDP-Mitglied verweist dabei allen voran auf die kritische Grenze von einer Inzidenz von 50. Landauf landab gilt, dass die Kontaktnachverfolgung ab dieser Grenze schwierig wird. „Das heißt, dass dem Gesundheitsamt ab etwa 40 Neuinfektionen pro Tag die Hände gebunden sein sollen und wir uns weiterhin mit Lockdowns abfinden müssten“, erklärt Stefan Scharf.

„Positivgetestete Dresdner warten teilweise drei Wochen bis sie vom Gesundheitsamt hören. Für eine effektive Nachverfolgung muss die Kontaktaufnahme jedoch schnellstmöglich geschehen“, sagt der Petent, der an dieser Stelle an die hohe Inzidenz um 400 in Dresden um die Weihnachtstage erinnert. Inzwischen gebe es Warnungen vor mutierten Virenstämmen. „Wenn die Lage so ernst ist, müssen wir unsere Möglichkeiten zur Nachverfolgung erheblich steigern“, ist Stefan Scharf überzeugt.

Plan für mögliche nächste Welle müsse her

Richten sollen das neben den inzwischen etwas mehr als 300 eingesetzten Mitarbeitern und ihren Helfern im Gesundheitsamt nun auch Freiwillige. „Egal ob in Freiwilligen Feuerwehren, im THW, dem DRK oder zu den Elbehochwassern: In schweren Zeiten helfen die Menschen bei uns freiwillig über das Ehrenamt mit“, sagt Stefan Scharf.

Neben der Einbindung der Freiwilligen müsse die Stadt zudem dringend einen Plan für einen neuen, möglicherweise noch heftigeren Ausbruch erarbeiten. Entsprechende Mittel für nötige Maßnahmen seien durch den Stadtrat zur Verfügung zu stellen.

Petition kann noch bis 1. März mitgezeichnet werden

Das Virus sei eine neue Herausforderung, es bedrohe Leben und Gesundheit. „Der Stillstand im Lockdown zermürbt die Menschen, zerstört Existenzen und nimmt uns Hoffnung. Wir wollen nicht rumsitzen, sondern mithelfen. Und ich wünsche mir, dass die Stadt uns helfen lässt“, erklärt Stefan Scharf.

Die Petition ist auf dem entsprechenden Portal der Stadt abrufbar und kann dort auch mitgezeichnet werden. Die Unterstützung ist noch bis 1. März möglich. Nur wenige Stunden nach dem Start hatten bis zum frühen Montagnachmittag 14 Menschen unterzeichnet.

Von Sebastian Kositz