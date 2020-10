Dresden

Es war seit Wochen abzusehen, nun ist es Gewissheit. Ab Montag steht das Leben wieder ein gutes Stück still. Nicht so still wie beim ersten Lockdown im Frühjahr. Aber geschlossene Restaurants, Theater, Kinos, Clubs, Geisterspiele im Profisport, das sind schon arge Einschränkungen. Da von einem Lockdown light zu sprechen, fällt schwer.

Immerhin darf diesmal der Einzelhandel mit Einschränkungen weitermachen, die Schulen und Kitas bleiben offen, Besuche in Pflegeheimen und Krankenhäusern sind mit der nötigen Vorsicht weiter möglich. Dafür wird der Kontakt zu Freunden wieder eingeschränkt. Große Familienfeiern sind vorerst tabu.

Und warum das alles? Weil sich eine große Mehrheit vorbildlich verhalten hat? Nein, weil eine Minderheit partout nicht zur Vernunft kommen wollte, ja sogar die Existenz des Virus bestritt und die Politik dem Treiben der Unvernünftigen nicht entschieden Einhalt geboten hat. Diese Leute haben uns die Suppe eingebrockt, die nun alle kollektiv auslöffeln dürfen.

Niedrige Infektionszahlen im Sommer haben falsche Sicherheit vermittelt

Zu nennen und anzuprangern ist hier zum Beispiel Kilian Forster, Veranstalter der Dresdner Jazztage. Der ließ seine Gäste (die sich auch mal hinterfragen dürfen) noch bei seinen Konzerten eng beieinander sitzen als die Coronaampel schon auf Rot stand. Das ist ebenso unglaublich wie die Tatsache, dass die Stadt ihm das erlaubt hatte. Im Hygienekonzept Forsters, das am 8. Oktober – da hatte sich die Zahl der Infizierten binnen vier Wochen schon verdoppelt – genehmigt wurde, ist von „freiwilligen Infektionsgruppen“ mit zehn Personen die Rede, die zusammensitzen (und sich gegenseitig anstecken) dürfen. Wer nur einen Funken Realitätssinn hatte, wusste da schon, dass die Zahlen weiter steigen würden.

Auf die Frage, warum denn das Hygienekonzept der Jazztage nicht nachgebessert wurde, antwortet die Stadt lapidar, dazu habe aufgrund der Sach- und Rechtslage keine Veranlassung bestanden. Vielen Dank auch! Dass die niedrigen Infektionszahlen im Sommer eine falsche Sicherheit vermittelt haben, gehört auch zur Wahrheit. Daran sollte man sich erinnern, wenn die Zahlen – hoffentlich schnell – wieder sinken.

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel