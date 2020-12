Dresden

Manche können es noch mit Humor nehmen. In ihrer diesjährigen Krippenspiel-Vorlage lässt Cornelia Beyer Engel Gabriel, der Maria in Nazareth verkündet, sie werde Jesus gebären, mit Mundschutz auftreten. Sie und ihr Mann Joseph sind vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich in ihrem Herkunftsort Bethlehem in Coronalisten einzutragen. Die Himmlischen Heerscharen dürfen nicht singen, nur summen. Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland müssen in Quarantäne und drohen zu spät zu kommen.

Im Krippenspieltext „ Maria Corona“ der Bautzener Pfarrerin Cornelia von Ruthendorf-Przewoski bleiben die drei Könige gar an der Grenze hängen. Ihre Gaben schicken sie per Postboten. Im Paket findet das Heilige Paar weder Gold, Weihrauch noch Myrrhe, sondern wichtigere Dinge: Toilettenpapier und Desinfektionsmittel. Lockdown im Himmel und auf Erden – es ist ein einziger Hindernislauf.

„Weihnachtliche Kurzgottesdienste“

So geht es auch den Kirchgemeinden bei der Planung für Heiligabend. Zu keiner Zeit des Jahres wollen so viele Menschen in die Kirchen. Aber eng werden darf es dort wegen der Ansteckungsgefahr auf keinen Fall.

In Dresden-Bühlau hatte Pfarrer Ulf Döring mit seinen Kirchvorstehern rasch die sechs Christvespern mit Krippenspiel zu je einer Dreiviertelstunde verworfen, wie er berichtet. „Zu lang.“ Dann wollten sie ins Freie gehen. Ein unbebautes Grundstück unweit des Ullersdorfer Platzes war schon gefunden. „Aber etwa 500 Versammelte, wenn überall Kontaktbeschränkungen herrschen? Das war uns zu heikel.“ Zu Heiligabend kommen zu den Vespern normalerweise um die 1500 Menschen. So viele können es in diesem Jahr nicht sein.

Jetzt soll es zwischen 10 und 23 Uhr neun „weihnachtliche Kurzgottesdienste“ geben, jeder eine reichliche Viertelstunde, mit vorgetragener Weihnachtsgeschichte, Orgelmusik, drei Liedern. Wobei noch offen ist, ob überhaupt gesungen werden darf, vielleicht nur gesummt. Dazwischen wird jedes Mal gelüftet. Pfarrer Döring rät zu warmer Kleidung. „Wir achten darauf, dass die Menschen nicht zu lange beieinander bleiben“, sagt er. „Wollen aber möglichst vielen Gelegenheit geben, die weihnachtlich geschmückte Kirche zu erleben.“ Die Texte bekomme jeder auf einem Blatt mit nach Hause – Christvesper to go.

Kreuzchor tritt bis zum 10. Januar nicht auf

Das Krippenspiel spielt Gemeindepädagoge Ralph Moses mit wenigen Jugendlichen und Sicherheitsabstand ohne Publikum in der Kirche. Die Aufzeichnung wird am 24. Dezember auf den Youtube-Kanal der Gemeinde hochgeladen.

Gefragt sind alle Ideen, um Menschenmassen zu entzerren. Mehr und kürzere Vespern sind beispielsweise auch in Blasewitz, Striesen, Tolkewitz geplant, in der Leubener Himmelfahrtskirche, in Laurentius mit ihren vier Kirchen in Trachau, Trachenberge, Pieschen und Kaditz oder im Kirchspiel Dresden-West in Cotta und Gorbitz. Die Kreuzkirche im Stadtzentrum bietet vier Vespern an. Die zwei Christmetten, geplant für den Morgen des 25. Dezember, mussten abgesagt werden. Der Kreuzchor tritt, weil Sänger positiv getestet wurden, bis zum 10. Januar nicht auf.

Das wiederum gibt den Katholiken, für die das Krippenspiel der Kapellknaben ausfällt, die ungewöhnliche Möglichkeit, ihre Christnacht in der evangelischen Kreuzkirche zu feiern. In der Kathedrale (Katholische Hofkirche) haben sie zu wenig Platz, weil sie Baustelle ist.

Die evangelische Frauenkirche veranstaltet zwei Vespern und Christnacht. Die große Vesper am 23. Dezember, sonst auf dem Neumarkt, wird vom MDR-Fernsehen aus der Kirche übertragen – ohne Besucher.

Einige Gemeinden halten einfach ihre Kirche für mehrere Stunden geöffnet, Maria am Wasser in Hosterwitz zum Beispiel von Mittag bis Mitternacht. Dort erklingt Musik, Einzelne und Familien können für ein paar Minuten verharren.

Vorher mit Name und Kontaktdaten anmelden

Andere Kirchgemeinden weichen aus ins Freie. Schönfeld etwa lädt zu Christvespern vor die Kirche ein, Niedersedlitz vor das Gemeindezentrum, Zschachwitz vor die Stephanuskirche, Leubnitz-Neuostra in den Pfarrhof.

Dort müssen alle stehen. In Bannewitz auf dem Parkplatz zwischen Bürgerhaus und Feuerwehr wollen sie nur für die, die schlecht zu Fuß sind, einige Stühle aufstellen. Cossebaude lädt am Nachmittag zu drei Andachten an die Krippe auf dem Bergfriedhof ein. Alle sollen Kerzen oder Laternen mitbringen, um den Weg zu erleuchten.

Einige Gemeinden haben Stationen aufgebaut. Laubegast etwa führt Besucher von der Kirche mit kurzem Krippenspiel durch den Pfarrgarten, wo sie Verkündigung, Gebet und Segen erwartet, bis zum Hof, wo gesungen wird. Auch in Briesnitz geht es einzeln im Einbahnstraßen-System durch die Kirche und über den Kirchhof. Weißig lässt zu den Stationen alle 20 Minuten Besucher durch das Tor am Pfarrhaus ein.

Was man überall muss: Sich vorher mit Name und Kontaktdaten anmelden. Bei den einen per Telefon, in der Frauenkirche oder in Weißig zum Beispiel. Andere haben spezielle Internetseiten dafür, Bühlau etwa. In Loschwitz bekommt, wem die Anmeldung gelungen ist, per E-Mail eine Anmeldebestätigung mit Quick-Response-, also QR-Code. Auf Papier oder Smartphone zeigt man diese Quadrate mit schwarzen und weißen Kästchen am Eingang vor. Keine Chance für Kurzentschlossene.

Digitale Angebote

In Prohlis bleibt denen die zufällige Begegnung mit dem Posaunenchor, der am späten Nachmittag draußen im Stadtteil unterwegs ist. Alle, die das Fest daheim feiern, können per Computer teilhaben. An der Christvesper aus der Strehlener Christuskirche etwa oder am Krippenspiel aus der Himmelfahrtskirche Leuben auf deren Youtube-Kanal. Studentinnen, Studenten und Dozenten der Hochschule für Kirchenmusik und die Landesposaunenwarte haben in der Loschwitzer Kirche Weihnachtslieder eingespielt. Die sind Heiligabend auf dem Youtube-Kanal der sächsischen Landeskirche hören und zu sehen.

Diese digitalen Angebote bleiben die eiserne Reserve, falls die Einschränkungen doch drastischer ausfallen sollten. Denn was die Kirchgemeinden planen, steht unter Vorbehalt. Sich kurz vorher auf ihren Internetseiten zu informieren, ist dringend angeraten. Beim traditionellen Höhepunkt des Kirchenjahres kann sich diesmal alles ändern.

Von Tomas Gärtner