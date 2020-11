Dresden

Wegen der anhaltend verschärften Lage in der Coronapandemie in Sachsen und Tschechien werden an den jetzt anstehenden Adventswochenenden keine zusätzlichen Züge zwischen den beiden Nachbarländern fahren. Sowohl der Regionalexpress 20 von Ústí nad Labem nach Dresden sowie zusätzlich geplante Züge auf der Verbindung zwischen Dresden und Liberec entfallen ersatzlos.

Regulär fahren an den Adventswochenenden die Züge des RE am Morgen in Ústí nad Labem los und nachmittags ab Dresden wieder zurück. Gerade bei Einkaufstouristen aus Nordböhmen sind diese Angebote besonders beliebt.

Kleiner Grenzverkehr derzeit ausgesetzt

Weder Tschechen noch Sachsen dürfen allerdings derzeit ohne einen triftigen Grund ins jeweilige Nachbarland einreisen. Die Regeln sehen vor, dass ein Besuch im anderen Land für höchsten zwölf Stunden allein aus beruflichen, wichtigen sozialen oder medizinischen Gründen erlaubt ist. Einkaufen gehört nicht dazu. Das betrifft Sachsen, die hinter der Grenze Kippen und billig Benzin kaufen wollen ebenso wie die Menschen aus dem Nachbarland, bei denen Dresden als breit aufgestellte Einkaufsstadt immer beliebter geworden ist. Der so genannte Kleine Grenzverkehr war deshalb unlängst ausgesetzt worden.

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) weist darauf hin, dass die regulären Linien zwischen beiden Ländern weiterhin im Einsatz sind. Neben der Nationalparkbahn zwischen Rumburk, Sebnitz, Bad Schandau und Děčín fahren auch die Züge der Länderbahn auf der Regionalexpresslinie nach Liberec wie gewohnt. Gleiches gilt auch für die für viele Berufspendler wichtige Buslinie 398 zwischen Dresden und Teplice und die Fähre, die zwischen Schöna und Hřensko übersetzt.

Fernzüge fahren weiterhin zwischen Dresden und Prag

Bei dem ersten Lockdown in Tschechien zum Beginn der Coronakrise war der Bahnverkehr zwischen beiden Ländern komplett eingestellt worden. Neben den Regionalzügen blieben auch die Fernzüge von Prag nach Dresden über Wochen im Depot. Die Eurocity-Züge und der Railjet von Berlin über Dresden nach Prag rollen aktuell aber ebenfalls weiter.

