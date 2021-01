Dresden

Großonkel Herbert ist 93 Jahre alt. Trotz seines hohen Alters meistert er seinen Alltag allein. Er lebt in einer Zweiraum-Wohnung. Dinge, die er nicht mehr selbst bewältigt, erledigt seine Nichte Beate Bergmann für ihn. Einkaufen, Bettwäsche wechseln, Gardinen waschen. Solche Dinge eben.

Großonkel Herbert will sich gegen Corona impfen lassen

Großonkel Herbert hat beschlossen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Er hat noch zum Ende des Zweiten Weltkriegs Tuberkulose durchgemacht. Er will nicht Corona durchmachen müssen. Mit dem Internet hat es Großonkel Herbert nicht so. Er hat eigentlich nicht mal einen Computer. Was es ihm schwer macht, sich am Montag zum Impfen anzumelden. Obwohl er ja mit seinem Lebensalter zur Gruppe mit der Priorität 1 zählt. Aber Anmeldungen gehen nur online.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großonkel Herbert hat zum Glück seine Nichte, die sich der Sache energisch annimmt. 14 Uhr ist das Impfportal freigeschaltet, schallte es aus dem Sächsischen Sozialministerium. 14 Uhr saß Beate Bergmann vor dem Computer und lauerte. Wer die 70-Jährige Dresdnerin kennt, weiß, dass sie keine Hindernisse kennt. Sondern nur Herausforderungen.

Nach vier Stunden geschieht das Wunder

Die im Fall des sächsischen Impfportals besondere sind. Es geht nämlich nicht. „Leider sind die Server wegen der hohen Nachfrage zurzeit ausgelastet“, steht auf dem Bildschirm. „Danke für Ihr Verständnis.“ Das Verständnis von Beate Bergmann bewegt sich in Richtung Kellerkante. Wenn sie könnte, würde sie in den Bildschirm beißen. Aber dann müsste sie zum Zahnarzt. Wer geht da schon freiwillig hin in Coronazeiten.

Vier Stunden später, Versuch Nummer ungezählt: Ein Wunder geschieht. Das Wunder vom Impfportal. Eine Maske baut sich auf. Onkel Herbert kann registriert werden. Der Jubel ist lauter als beim Wunder vom Bern. Aber während Deutschland 1954 Weltmeister wurde, gibt es für Beate Bergmann eine Verlängerung. Sie braucht ja noch einen Impftermin. Für Onkel Herbert.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst?

Die Terminvergabe ploppt auf. Endlich! Es war nicht alles umsonst. Aber dann: „Aufgrund der aktuellen Auslastung der Impfzentren und der verfügbaren Impfstoffmenge können wir Ihnen keinen Termin anbieten. Bitte versuchen Sie es in ein paar Tagen erneut.“ Kein Impftermin für Onkel Herbert, 93 Jahre. Dafür eine Beate Bergmann, die mehrere Minuten braucht, zu einer Sprache zurückzufinden, die sich drucken lässt.

„Wieso gibt es für einen 93-Jährigen keinen Impftermin?“, fragt sich die Dresdnerin, „wer hat sich dieses Prinzip ausgedacht? Wer zuerst kommt, mahlt zuerst? Das ist doch idiotisch“, sagt Beate Bergmann, die spaßeshalber auch Impfzentren in Riesa, Pirna und Kamenz kontaktiert hat. Überall das gleiche Spiel. Kein Termin.

„Ich bin jung, ich kann warten“

Großonkel Herbert trägt es mit Humor. „Ich bin jung, ich kann warten“, sagt er schelmisch grinsend. Die Registrierung gilt 14 Tage. Vielleicht klappt es in dieser Zeit. Sonst beginnt die Anmeldeprozedur von vorn. Großonkel Herbert hat lange in der DDR gelebt. Ihn erschüttert nichts mehr. Sein Lieblingswitz? „Wenn ich bei: Wer wird Millionär? eine Million gewinne und gefragt werde, was ich mit dem Geld mache, dann sage ich: Das spare ich für meinen Lebensabend.“

Von Thomas Baumann-Hartwig