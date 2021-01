Dresden

Nach Wochen mit extrem hohen Inzidenzwerten deutlich über dem Bundesdurchschnitt gibt es optimistische Nachrichten für Dresden: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt, der am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) 107,6 beträgt. Dresden weist den Angaben zufolge einen Wert von 99,5 auf. Und das ist ein zweiter Hoffnungsschimmer: Erstmals seit dem Herbst ist die Inzidenz wieder auf einen zweistelligen Wert gesunken.

Die Behörde in Berlin hat 19 906 Corona-Infektionen in Dresden in ihre Bilanz aufgenommen. Am Mittag wird das Dresdner Gesundheitsamt aktuelle Zahlen bekanntgeben. Erfahrungsgemäß liegen diese höher als die Angaben aus Berlin. Das RKI berücksichtigt Meldungen, die bis 0 Uhr eingegangen sind, während die städtische Behörde tagesaktuelle Werte verwenden kann.

