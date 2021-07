Dresden

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt trotz niedriger Infektionszahlen in Dresden über dem kritischen Wert von 10. Laut städtischen Gesundheitsamt haben sich am Sonntag vier Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 30.841 Personen angesteckt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt die Inzidenz mit 11,1 an, die Stadt mit 11,7 (die Unterschiede ergeben sich aus Meldeverzögerungen). Wenn Dresden fünf Tage hintereinander über der 10 bleibt, drohen am übernächsten Tag Verschärfungen der Maßnahmen. Maskenfreies Einkaufen etwa könnte damit ab Sonnabend wieder passé sein. Die Rechnerei beginnt von vorne, weil die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonnabend laut RKI bei einem Wert von 8,1 lag. Sachsenweit liegt er aktuell bei 4,8 und steigt damit leicht (Sonnabend: 4,1).

Seit Pandemiebeginn 1106 Corona-Tote

Die Stadt schätzt, dass 29.618 Dresdner ihre Infektion überstanden haben. Hier ergeben sich keine Veränderungen zum Vortag. Als genesen gelten diejenigen Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Insgesamt 1106 Personen sind an oder mit dem Corona-Virus verstorben. Auch hier gibt es keine Veränderungen. Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtfallzahl ab, kommt man auf derzeit 117 aktive Coronafälle in der Stadt. Das ist ein Plus von 4 im Vergleich zum Vortag. Allerdings handelt es sich auch hierbei um eine Schätzung des Gesundheitsamtes. Durch unentdeckte Ansteckungen könnte die Zahl deutlich höher sein.

Von DNN