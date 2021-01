Dresden

Es ist der 21. Januar 2021. Nach Tagen des Dauergraus taucht die Sonne den Parkplatz am Uniklinikum in warmes Gelb. Während andere an der Elbe spazieren, kommt Michaela Strätz aus ihrer Frühschicht auf der Corona-Intensivstation. Ihr Körper ist verschwitzt, ihr Gesicht von den Rändern der Schutzmaske gezeichnet, ihre Lider schwer. Am Tag davor hatte sie Spätdienst, dazwischen ein paar Stunden Schlaf. Aber die junge Frau beschwert sich nicht. Schlaf sei im Dreischichtsystem sowieso ein schwieriges Thema. Zumindest daran habe Corona nichts geändert.

Ansonsten ist alles anders. Vor Covid-19 kümmerte sich Strätz vor allem um Menschen, die eine schwere OP hinter sich hatten. Die Post-Operativen sind den Infizierten gewichen. Seitdem erlebt die Intensivpflegerin regelmäßig, dass ihr Können, ihr Fachwissen und all die hochmodernen Geräte oft nichts nutzen. Dass die Menschen trotzdem sterben, „massenhaft sterben“, wie sie es ausdrückt. Auf einer Intensivstation komme es immer mal wieder zu Todesfällen, aber durch Corona habe es „einfach Überhand genommen“. Laut Peter Spieth, stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie am Uniklinikum, trifft es derzeit im Schnitt einen Covid-Patienten pro Tag.

Gespräche mit Patienten, die nicht ansprechbar sind

Auch heute war der Tod Teil von Michaela Strätz’ Arbeitstag. Als sie am frühen Morgen durch die Glasscheibe ins Nachbarzimmer blickte, war wieder ein Bett leer. Der Patient, der gestern noch lebte, ist heute tot. Strätz’ Patienten, ein Mann Ende 60 und eine Frau Mitte 50, leben noch. Beide liegen seit mehreren Wochen auf der Intensiv. Beide sind an die ECMO angeschlossen, die Maschine, die den Job der Lunge übernimmt, wenn das Organ versagt. „Beim älteren Herrn hat sich der Zustand verschlechtert, die Frau stabilisiert sich ganz langsam.“ In Strätz Worten ist eine professionelle Distanz zu hören – was ihr Mitgefühl nicht mindert. Wenn ein Patient auf Station Geburtstag hat, geht sie zu ihm ans Bett, erzählt ihm von seinem Ehrentag und wünscht alles Liebe. „Wir reden ja mit unseren Patienten“, sagt die Pflegerin, als wäre es eine Selbstverständlichkeit.

Strätz und ihre Kollegen kümmern sich nicht nur um die Kranken, sondern auch um die, die ihnen angehören. Jeden Tag versuchen sie, Partner und Kinder, Mütter und Väter auf dem Laufenden zu halten. Alles per Telefon. Die Pflegerin erinnert sich an ein Gespräch mit der Tochter einer Patientin, die sagte, sie würde es nicht verkraften, wenn ihre Mutter es nicht schaffe. Sätze wie diese nimmt Michaela Strätz über den Telefonhörer auf und trägt sie mit sich durch den Arbeitstag. Sie machen ihr noch mehr Druck, gute Arbeit zu leisten. Und Sorgen, wenn die Nummer der Tochter einen Tag lang nicht auf dem Display des Stationstelefons erscheint.

Ein Todesfall macht die Angehörigen zu weiteren Patienten

Besuche sind auf der Corona-Intensivstation des Uniklinikums nicht möglich. Es sei denn, es ist abzusehen, dass es der Erkrankte nicht schafft. „Wir versuchen alles, damit die Angehörigen den Sterbeprozess begleiten können“, sagt Strätz. Der Tod eines Patienten mache auch die Angehörigen zu Patienten. Dann geht es nicht mehr um medizinische Versorgung, sondern um seelischen Beistand.

Den Anblick eines erholten Menschen kann Michaela Strätz nur selten genießen, denn dann geht es für diese schnell runter von der Intensiv. „Damit wir Platz schaffen.“ Platz für die nächsten Covid-Patienten.

Die Zahlen der letzten Tage lassen die Hoffnung aufkeimen, dass sich die Lage in Dresden bessert. Fallzahlen und Inzidenzwerte sind geschrumpft, der Lockdown scheint das Virus endlich zu bremsen. Die Krankenschwester merkt davon wenig. Die guten Zahlen von heute zeigen sich auf der Intensivstation erst zwei, drei Wochen später. Während Epidemiologen und Politiker vorsichtig aufatmen, kämpfen Strätz und ihre Kollegen noch gegen die Infektionen aus der Weihnachtszeit.

Corona lässt keine Zeit für Pausen

Nicht selten arbeiten sie durch, ohne Pause. Dann fehlt die Zeit fürs Trinken, Essen, den Gang zur Toilette. Die Pflegerin erzählt von Schichten, in denen sie kaum vom Bett der Kranken wegkommt, weil deren Zustand so kritisch ist. Von Schichten, in denen sie mit vier Kollegen vier Patienten in Bauchlage bringen muss, was jeweils 30 bis 45 Minuten dauert. Alles mit Kranken, die zum Teil 130, 140 Kilo wiegen. „Dann sind auf einmal vier Stunden vorbei. Und wenn man nicht trinkt, muss man auch nicht aufs Klo.“ Michaela Strätz nimmt ihre Arbeitsbedingungen mit einem gewissen Stoizismus. Für große Gedankengänge über die Situation fehle ihr ohnehin die Zeit. „Man funktioniert einfach.“

Für den Fall, dass das Funktionieren nicht mehr funktioniert, liegen im Pausenraum der Corona-Intensivstation kleine Broschüren herum. Die Zettel verweisen auf ein psychologisches Hilfsangebot des Uniklinikums. Wenn die Last zu groß wird, können sich die Virusbekämpfer bei ihren Kollegen aus der Psychosomatik melden. Einer von ihnen ist der Psychologe Christoph Schilling, der seit mehreren Wochen immer wieder auf Station vorbeischaut, mit denen spricht, die sprechen wollen. Er merkt, wie die Belastung bei den Beschäftigten immer größer wird. Von Angespanntheit und Schlafstörungen berichtet der Psychotherapeut.

Die Angst vor der Zeit nach der Krise

„Viele kommen nicht mehr runter, können sich nicht mehr entspannen.“ Ähnlich wie Strätz hätten viele in den Funktionsmodus geschaltet, in dem große Gefühle keinen Platz haben. Eine typische Verhaltensweise in Krisensituationen, sagt Schilling. Vielen, mit denen er spreche, sei das durchaus bewusst. „Einerseits hoffen sie auf eine Entspannung der Lage, andererseits haben sie Angst vor dem, was danach kommt.“ Viele befürchteten, in ein Loch zu fallen, sobald das Adrenalin in den Adern nachlässt und die aufgeschobenen Gefühle Platz haben. Bei Menschen, die über lange Zeit Angehörige gepflegt haben, kommt es in der Zeit danach laut Schilling nicht selten zum Burnout, zur Depression.

Aber noch fließt das Stresshormon. Und so hüllt Michaela Strätz sich jeden Tag aufs Neue in ihre Schutzkleidung, checkt die Monitore, überwacht die Werte, bringt ihre Patienten in Bauchlage. Und wenn das alles nichts gebracht hat, packt sie sie in Leichensäcke, putzt ihren Bettplatz und kümmert sich um den nächsten Fall.

Momente der Ratlosigkeit

Wenn dann wieder jemand stirbt, ertappt Strätz sich manchmal dabei, wie sie auf der Autofahrt nach Hause das Grübeln anfängt. Wie kann es sein, dass sich der Zustand eines Patienten innerhalb einer Stunde dermaßen verschlechtert? Hätten wir nicht noch etwas tun können? Wenn ihr diese Fragen durch den Kopf schießen, dann dreht Strätz das Radio auf und hört laut Musik. Das helfe, sagt sie. Sie selbst nehme das psychologische Angebot des Uniklinikums nicht wahr. Noch schaffe sie es, nach Schichtende abzuschalten.

Wenn die 34-Jährige zu Hause ankommt, lenkt sie ihren Fokus auf Nicht-Corona-Dinge wie ihr Berufspädagogik-Studium. Seit 13 Jahren ist Strätz Intensivpflegerin. Sie liebt ihre Arbeit, doch dass man es mit diesem „Knochenjob“ nicht zur Rente schaffe, sei „amtlich“. Mit dem Studium will sie sich ein zweites Standbein schaffen – für später, wenn die Kraft für einen Vollzeitjob in der Pflege nicht mehr reicht.

Strätz wohnt alleine. Sie halte sich strikt an die Kontaktbeschränkungen, ihre Eltern habe sie über ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Zu groß die Angst, die Viren aufzunehmen oder weiterzugeben. „Weil man ja sieht, was aus einem Menschen werden kann, wenn er Corona bekommt.“ Die Pflegerin spricht nicht nur von 80-Jährigen. Sie spricht von Männern und Frauen zwischen 50 und 60, Menschen, „die mit beiden Beinen im Leben stehen und von heute auf morgen tot sind.“

Sehnsucht nach Normalität

Ein naher Verwandter der Angst ist die Ungewissheit. Nicht zu wissen, wie lange der Krisenmodus, der zur Normalität gewordene Ausnahmezustand noch dauere, setzt Michaela Strätz zu. Seit Ausbruch der Pandemie kümmert sie sich um die Coronakranken, seit der zweiten Welle um niemand anderen mehr. „Ich wünsche mir auch einfach mal Patienten aus anderen Fachrichtungen“, sagt sie und schämt sich beinahe für diesen Satz. „Früher hatten wir Visiten mit Ärzten aus den unterschiedlichsten Gebieten. Diese Momente fehlen.“

Genauso wie Restaurantbesuche mit Freunden, die Abende im Kino. „Als Krankenschwester plädiere ich natürlich für das Einhalten der Regeln“, sagt Strätz, „aber ich bin auch ein normaler Mensch, dem diese Dinge fehlen.“ Am meisten vermisse sie das Reisen, „ganz egal, wohin, Hauptsache ins Warme, ans Meer“. In ihrer Stimme erklingt ein Hauch von Vorfreude. Wenn alles geschafft ist, sagt die Virusbekämpferin, will sie einfach nur am Strand liegen und ein Buch lesen. Am liebsten ein Buch, das nicht mit Medizin zutun hat.

Von Laura Catoni