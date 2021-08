Dresden

Dresdens Inzidenz liegt auch am Sonnabend über der so wichtigen 10er-Marke. Da die Stadt am Wochenende keine detaillierten Zahlen mehr veröffentlicht, bleiben nur die Angaben des Robert Koch-Instituts. Das vermeldet 23 Infektionen.

Mit einer Inzidenz von 16,9 liegt Dresden aktuell zwar deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 32,7, hat aber die 10er-Inzidenz am fünften Tag überschritten. Das bedeutet, dass es ab Montag wieder neue Einschränkungen - etwa Maskenpflicht im Handel und Kontaktbeschränkungen - gibt.

1111 Personen an Corona verstorben

Die Stadt meldet am Sonnabend zwar Zahlen an das RKI, veröffentlicht diese aber nicht auf dem öffentlich einsehbaren Dashboard. So gibt es keine Einzelheiten zu Neuinfektionen, Krankenhauseinweisungen, Genesenen und Todesfällen.

Die letzten Todesfälle sind in der städtischen Statistik auf den 14. August 2021 datiert (Stand Freitag). Insgesamt sind seit Pandemiebeginn 1111 Personen mit oder an Corona gestorben. Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 447 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 196 männliche und 92 weibliche Todesopfer.

Das RKI hat 31 022 der bisherigen Corona-Fälle in Dresden Alter und Geschlecht zugeordnet. Demnach haben sich 5369 Männer im Alter zwischen 35 und 59 Jahren infiziert, in dieser Altersgruppe sind es 6160 Frauen. In der Altersspanne 60 bis 79 Jahre sind es 2089 Männer und 2358 Frauen. Bei den Über-80-Jährigen sind es 1149 Männer und 2362 Frauen.

Zudem vermeldet das RKI bei den 15- bis 34-Jährigen 4556 betroffenen Männer und 4647 Frauen. Im Alter zwischen 5 bis 14 Jahren gibt es 922 männliche Infizierte und 890 weibliche.

