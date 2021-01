Dresden

Das Städtische Klinikum Dresden hat bis Ende der vergangenen Woche 1140 Beschäftigte gegen Corona geimpft. Das sind rund 28 Prozent der insgesamt 4108 Mitarbeiter. „In dieser Woche haben wir mit den Zweitimpfungen begonnen. Der Impfstoff dafür ist vorhanden, wir haben für alle eine zweite Dosis“, erklärte Harald Schmalenberg, der kommissarische Medizinische Direktor des Klinikums.

Nur sehr wenige Mitarbeiter haben sich noch nach der Impfung infiziert

Nur sehr wenige hätten nach der ersten Impfung eine Corona-Infektion bekommen und würden die zweite Impfdosis nicht erhalten. „Wir wollen in den nächsten drei Wochen die Zweitimpfungen abschließen“, so der Mediziner. Ziel sei es, dass alle Mitarbeiter des Klinikums ein Impfangebot erhalten. „Wir werden in dieser Woche das gesamte Personal abgefragt haben.“

Bei den ersten 1875 Abfragen hätten 70 Prozent der Beschäftigten Impfbereitschaft signalisiert. Die Bereitschaft bei Pflegern und Schwestern würde bei 60 Prozent liegen. „Das ist aber ein dynamischer Prozess. Es gab einen Anteil von 18 Prozent unter den Pflegenden, die noch abwarten wollten und sich jetzt nach und nach melden.“

Anteil der positiv getesteten Mitarbeiter soll spürbar sinken

Sobald neuer Impfstoff im Städtischen Klinikum eintreffe, würden die Erstimpfungen fortgesetzt. Die beiden Impfstellen im Krankenhaus Friedrichstadt und im Krankenhaus Dresden-Neustadt könnten insgesamt mehr als 500 Personen pro Woche impfen.

Schmalenberg schätzt, dass sich rund 2800 Mitarbeiter des Klinikums impfen lassen werden. „Wir rechnen damit, dass in vier bis sechs Wochen der Anteil der positiv getesteten Mitarbeiter spürbar sinkt. Dann steht auch mehr Personal für die Versorgung der Patienten zur Verfügung.“

Städtisches Klinikum nach wie vor im Krisenmodus

Das Städtische Klinikum befinde sich trotz einer Stabilisierung der Corona-Patientenzahlen weiter im Krisenmodus, sagt der Medizinische Direktor. „Das, was wir leisten können, hat natürlich auch etwas mit dem Krankenstand zu tun.“ Dieser sei im Dezember höher gewesen als im Vergleichsmonat der vergangenen Jahre.

Es sei sehr positiv, dass in Sachsen den Kliniken frühzeitig der Impfstoff zur Verfügung gestellt worden sei. „Kollegen aus anderen Bundesländern haben mir berichtet, dass dort Krankenhäuser noch gar keinen Impfstoff erhalten haben.“

Am Uniklinikum haben schon 600 Mitarbeiter beide Dosen erhalten

Am Universitätsklinikum Dresden wurden nach Angaben von Pressesprecher Holger Ostermeyer bis Mittwoch 2400 Personen mit der ersten Dosis geimpft. „Bis heute haben zudem über 600 Mitarbeiter die Zweitimpfung erhalten“, ergänzt der Sprecher. Eine Quote sei schwierig zu berechnen, da die Hochschulmedizin über viele Bereiche verfüge, deren Mitarbeiter keine unmittelbaren Kontakte zu anderen Mitarbeitern und Patienten hätten und somit nicht prioritär mit Impfstoff versorgt würden.

6760 Personen arbeiten am Universitätsklinikum. 26,6 Prozent haben bisher nur die Erstimpfung erhalten und 8,9 Prozent bereits beide Impfungen, sagt Ostermeyer. Rein rechnerisch handelt es sich um 3000 Impfungen, da Zweitgeimpfte auch eine Erstimpfung erhalten haben. „35,5 Prozent des Personals hat also eine oder zwei Impfungen erhalten.“

Von Thomas Baumann-Hartwig