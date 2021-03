Dresden

Die Schlange ist lang vor dem Parkplatz 3 der Messe Dresden. Gut und gerne 150 Menschen stehen am Montagmittag an der frischen Luft und warten auf Einlass. „Ich bin Kosmetikerin und brauche einen negativen Schnelltest für die Arbeit“, erklärt Kerstin Heintze, warum sie sich angestellt hat. „Ich bin Rentner und schwerbeschädigt. Das ist hier doch kostenlos?“, fragt ein älterer Herr. „Ich habe beruflich als Sozialpädagoge Kontakt zu vielen Menschen. Am Wochenende war ich nicht auf dem Posten. Unter normalen Umständen würde ich heute arbeiten. Aber wir haben Corona“, erklärt ein jüngerer Mann seine Anwesenheit in der Warteschlange.

Dresden hat das erste kommunale Schnelltestzentrum eröffnet. Direkt neben dem Impfzentrum haben Berufsfeuerwehrleute und Mitarbeiter der Johanniter eine kleine Zeltstadt aufgebaut, mit Empfangszelt, Abstrichzelt und Laborzelt. Jeder Bundesbürger soll Anspruch haben auf einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet. „Da war uns als Kommune klar, dass wir die Infrastruktur bereitstellen müssen“, erklärte Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke).

Sie sei einigermaßen stolz, dass die Teststrecke schon am Montag starten konnte. „Da sind wir weiter als andere.“ Kaufmann sprach von einem „lernenden System“. Rund 500 Tests am Tag wird die Zeltstadt auf dem Messegelände bewältigen können, wie Roy-Udo Heim von den Johannitern erklärte. Zunächst. „Wir wollen das Angebot ausbauen und die Kapazität auf 1000 Tests pro Tag erhöhen“, kündigt er an.

Stadt will weitere Testzentren aufbauen

Auch das ein Tropfen auf den heißen Stein in einer Stadt mit 560 000 Einwohnern. Kaufmann rechnet mit bis zu 70 000 Tests pro Tag, die angeboten werden müssten, damit das Versprechen von Spahn erfüllt werden kann. Die Stadt prüfe den Aufbau weiterer kommunaler Teststrecken und eine Zusammenarbeit mit den Apotheken. Diese seien über das gesamte Stadtgebiet verteilt und könnten den Anwohnern vor Ort Tests anbieten. Auch private Testzentren will die Stadt mit einbeziehen.

PCR-Test für positiv getestete Personen

Vorteil auf dem Messegelände: Fällt ein Schnelltest positiv aus, kann die betroffene Person sofort einen PCR-Test absolvieren, der für einen Quarantänenachweis erforderlich ist. Wer positiv getestet wird, muss sich sofort in die häusliche Isolation begeben. Im Moment wird noch mit Zettel und Papier operiert. Ab nächste Woche, so Kaufmann, soll eine App für Mobiltelefone zum Einsatz kommen, die die Papierwirtschaft ersetzt und die Daten direkt in die Systeme des Gesundheitsamtes einspielt.

Schlangen sollen nicht zu lang werden

Heim verspricht, den Personaleinsatz so zu steuern, dass die Schlangen nicht zu lang werden. Die Johanniter betreiben bereits zwei Testzentren in Hellerau und Heidenau und verfügen über Erfahrungswerte. „Zu den üblichen Arbeitszeiten kommen nicht so viele Leute, dafür ist es nach Feierabend immer recht voll“, schildert er. Gut 20 Beschäftigte sichern das Angebot personell ab, darunter etliche Ehrenamtliche.

Längerfristig in ein festes Gebäude umziehen

Längerfristig will Heim mit dem Testzentrum in ein festes Gebäude umziehen. Die Zelte seien zwar beheizbar, so dass niemand frieren müsse. „Aber es ist sehr aufwendig, jeden Tag die Technik früh aufzubauen und abends wieder in abschließbaren Räumen unterzustellen. Diese Zeit würden wir uns gerne sparen.“

Täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet

Täglich von 8 bis 18 Uhr hat das Testzentrum in der Messe geöffnet, Interessenten sollten Personalausweis und Krankenversicherungskarte mitbringen sowie die Einverständniserklärung schon ausgefüllt haben. Das spart Zeit bei der Anmeldung. Alle Informationen, auch über neue Testzentren, und Formulare sind im Internet unter www.dresden.de/corona zu finden.

Von Thomas Baumann-Hartwig