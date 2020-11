Dresden

Beunruhigende Zahlen zum Wochenbeginn: Das Gesundheitsamt meldet am Montag 266 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und eine 7-Tage-Inzidenz von 230,1. Beim Robert-Koch-Institut ( RKI) hingegen steht Dresden noch bei einer Inzidenz von 188,8, wodurch den Bürgern vorerst keine Ausgangsbeschränkungen drohen.

Inzidenzwert der Stadt liegt bei 230,1

Mit 266 neuen Coronafällen liegt Dresdens Inzidenzwert laut Stadtverwaltung am Montag bei 230,1 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie. Das RKI meldet (Stand Montag, 0 Uhr) eine Inzidenz von 188,8 für Dresden. Die große Differenz ist durch Verzögerungen in dem Meldeketten zu erklären, schließlich erhält das RKI die Zahlen vom Gesundheitsamt.

RKI-Wert maßgeblich für weitere Maßnahmen

Laut neuer Sächsischer Corona-Schutzverordnung drohen Ausgangsbeschränkungen, sobald der Inzidenzwert fünf Tage in Folge über 200 liegt. Das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund wäre dann untersagt. Zu den triftigen Gründen gehören unter anderem der Weg zur Arbeit, Kita, Schule, zum Arzt und zum Supermarkt. Aber auch Besuche wären weiterhin möglich, solange sich maximal zwei Hausstände und fünf Personen treffen. Wann die Ausgangsbeschränkungen in Kraft treten, hängt laut Freistaat von den Inzidenzzahlen des RKI und nicht von denen des Gesundheitsamtes ab.

55 Todesfälle seit Beginn der Pandemie

Bislang starben 55 Menschen in Dresden am Coronavirus. In Relation zur Gesamtfallzahl liegt die Sterberate nach eigener Berechnung bei 0,85 Prozent. Das Gesundheitsamt betont, dass es sich bei allen Verstorbenen um Menschen handelte, die das neuartige Coronavirus in sich trugen und bei denen Covid-19 die entscheidende Todesursache war.

58 Intensivpatienten in Dresdner Kliniken

Mit steigenden Infektionszahlen nimmt auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zu. Das Gesundheitsamt meldet am Montag vier weitere Klinikaufnahmen. Zahlen zu den Intensivpatienten hat die Stadt nicht. Eine DNN-Anfrage beim Städtischen Klinikum ergab, dass dort aktuell (Stand Sonntagabend) 105 Covid-Patienten inklusive Verdachtsfälle liegen. Wie es aus der Pressestelle des Klinikums heißt, befinden sich 25 von ihnen auf der Intensivstation.

Im Universitätsklinikum wurden laut Pressesprecher Holger Ostermeyer zuletzt (Stand Freitagmorgen) 67 Corona-Patienten versorgt, davon 33 in intensivmedizinischer Behandlung. Laut der Website Zeit Online, die ihre Daten vom Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI) bezieht, sind aktuell noch 46 Intensivbetten in Dresden frei, wobei hier zu beachten ist, dass diese Zahl nicht immer auf den aktuellsten Zahlen der Kliniken beruht.

Wer sich am häufigsten infiziert

Aufschluss über die Altersverteilung der Erkrankten geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, das die Fallzahlen vom Gesundheitsamt erhält. Von den dem RKI bekannten Fällen gehen die meisten (2338 Infektionen) auf das Konto der 35- bis 59-Jährigen, gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 2017 Infektionen. Bei den 60-79-Jährigen fielen 877 Tests positiv aus. 591 Infizierte fallen in die Gruppe derjenigen, die 80 Jahre oder älter sind. Junge Infizierte gibt es bislang vergleichsweise wenig. Kleinkinder bis vier Jahre infizierten sich 73 mal, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 283 mal. Durch Verzögerungen in der Meldekette und unterschiedliche Meldezeitpunkte ist die Gesamtfallzahl des RKI stets geringer als die des Gesundheitsamtes.

Fälle in Dresdner Kitas, Schulen und Pflegeheimen

Wie sich das Virus in Dresdner Gemeinschaftseinrichtungen ausbreitet, zeigt eine Übersicht der Stadtverwaltung. Nach dieser befinden sich am Mittwoch 326 Kinder aus 30 Kitas und 1673 Schüler aus 76 Schulen in Quarantäne. Zudem zählt die Stadt 214 Quarantänefälle in 16 Pflegeeinrichtungen und eine isolierte Person in einer Asyleinrichtung.

Von Laura Catoni