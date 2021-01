Dresden

Neben all den Einschränkungen und Verlusten hat die Pandemie auch einen wohltuenden Nebeneffekt: Solidarität. Das beweist die Aktion „Päckchen gegen Einsamkeit“, dank der die Bewohner im Pflegeheim Schwanenzentrum einen Monat nach Weihnachten eine zweite Bescherung bekommen haben.

66 Pakete für 66 Bewohner – dahinter steckt die Organisation Freizeit Dresden, deren Mitglieder den Lockdown dafür nutzten, den Menschen im Altenheim des Diakonissenkrankenhauses eine Freude zu machen. „Wir sind eine Truppe von 274 Menschen, die sonst viel miteinander wandern und Rad fahren“, sagt Freizeit-Dresden-Gründer Günther Kuhr. „Aber da das coronabedingt nicht möglich ist, haben wir überlegt, was wir sonst tun können.“ So kam es zu den Päckchen gegen die Einsamkeit.

Schals, Tücher und vieles mehr für das Schwanenzentrum Dresden

Günther Kuhr selbst kümmere sich schon eine Weile um zwei ältere Damen in der Nachbarschaft, erzählt er. Also weitete er sein Projekt einfach aus. 66 Päckchen bereiteten seine Freunde und Bekannten vor. Den Inhalt kannte er nicht, schließlich war ja alles eingepackt.

„Es gab Schals, Tücher, Fruchtsäfte, Bücher und Kalender“, erzählt Schwester Elisabeth Rau, die die Päckchen im Schwanenzentrum in Empfang nahm und mit den Bewohnern öffnete. „Nur schöne und sinnvolle Dinge, nichts, was man einfach so übrig hätte.“ Dazu gab es handgeschriebene Grußkarten mit dem Absender darauf.

Einige der Bewohner wollen sich nun mit einer eigens geschriebenen Karte bedanken, erzählt Rau, die ganz entzückt war von der Aktion. „So kamen die Bewohner mal aus ihrem Alltag raus. Und die Dankeskarten sind eine sinnvolle Beschäftigung für sie.“ Warum die Geschenke ausgerechnet ans Schwanenzentrum gingen, hat eine persönliche Bewandtnis. „Meine beiden Töchter sind im Diako zur Welt gekommen und ich bekam vor zwei Jahren dort eine super gelungene Operation, nachdem ich meinen Arm gebrochen hatte“, erzählt Günther Kuhr.

Bis die Päckchen im Heim ankamen, wussten die Bewohner nichts von der Aktion, berichtet Schwester Elisabeth. „Umso größer war die Überraschung, dass jemand an sie gedacht hatte“.

Von Laura Catoni