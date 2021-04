Dresden

Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden? Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Und wann drohen schärfere Maßnahmen? Unser tägliches Corona-Update informiert über die aktuelle Infektionslage in der Landeshauptstadt.

130 gemeldete Neuinfektionen am Donnerstag

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag 130 Neuansteckungen mit dem Coronavirus. Am Mittwoch waren es 178 Neuansteckungen, am Dienstag 240 und am Montag 25. Wie immer beinhaltet die Zahl auch Nachmeldungen von Fällen, die die Stadt erst jetzt in die Statistik aufgenommen hat.

Bislang sind in Dresden 2922 Übertragungen durch mutierte Coronaviren bekannt geworden. Allein am Donnerstag wurden 92 Neuinfektionen mit mutierten Viren bekannt. Die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich höher liegen, da laut Gesundheitsamt nicht alle Fälle auf Virusvarianten geprüft werden.

28 412 Fälle seit Pandemiebeginn

Seit Beginn der Pandemie zählt die Landeshauptstadt 28 412 Coroanfälle. Zieht man davon die Zahl der Genesenen und die der Verstorbenen ab, ergeben sich am Donnerstag 1756 aktive und somit ansteckende Infektionen. Das sind 12 weniger als am Mittwoch.

25 609 Dresdner gelten bereits als genesen. Hier handelt sich jedoch um einen Schätzwert. Für das Gesundheitsamt zählt als genesen, wer 14 Tage nach positivem Testergebnis keine Krankenhausbehandlung benötigte. Musste jemand wegen seiner Coronainfektion ins Krankenhaus, gilt er 30 Tage nach Meldedatum als genesen.

Inzidenz laut RKI bei 140,8

Das RKI meldet am Donnerstag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 140,8. Am Mittwoch lag der Wert bei 139,7. Am Dienstag errechnete das RKI 134,3 und am Montag bei 155,2. Damit droht diese Woche keine Verschärfung der Coronamaßnahmen. Laut dem Regelwerk der bundesweiten Corona-Notbremse müssten Geschäfte wieder schließen, wenn Dresden drei Tage in Folge die Inzidenz-Marke von 150 knackt. Steigt die Inzidenz weiter und erreicht drei Tage lang die 165, müssten die Schulen wieder schließen, außer für Abschlussklassen und Förderschüler. Außerdem müssen Kitas dann wieder vom Regel- in den Notbetrieb wechseln.

Stadt meldet Inzidenz von 157

In den Berechnungen des Dresdner Gesundheitsamts liegt Dresden derzeit bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 157 (Mittwoch 165,1 Dienstag 159,7). Für das Einsetzen der Corona-Notbremse sind jedoch die Angaben des RKI maßgeblich. Die Berechnungen des Gesundheitsamtes zur Inzidenz fallen regelmäßig höher als die des RKI aus, da die kommunale Behörde die Dresdner Covid-Fälle vor dem RKI registriert und somit bereits mehr Infektionen in seine Berechnungen inkludiert. Auch unvollständige Datensätze, bei denen beispielsweise der Vorname fehlt, verarbeitet das Gesundheitsamt aktuell, das RKI dagegen erst später.

Mit seiner RKI-Inzidenz liegt Dresden aktuell unter dem Bundesdurchschnitt von 154,9 und auch deutlich unter der sachsenweiten Inzidenz von 214,3, die am Donnerstag den zweithöchsten Wert unter den Bundesländern bildete. Aktuell liegt nur Thüringen mit einer Inzidenz von 215,4 vor Sachsen.

Die Lage auf den Normalstationen

Seitdem die Infektionszahlen im Rahmen der dritten Welle steigen, hat auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zugenommen. Laut Sächsischem Sozialministerium versorgen die Kliniken im Freistaat derzeit 1146 Covid-Patienten (Stand Mittwoch, 12 Uhr) auf den Normalstationen. Am Dienstag waren es zur gleichen Zeit 1196, am Montag 1162. 377 der Patienten gehören zum Krankenhauscluster Dresden, das die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden umfasst.

Anzahl der Intensivpatienten schwankt

Basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), berichtet die Stadt am Donnerstag von 49 Corona-Intensivpatienten. Am Mittwoch waren es 53 Intensiv-Patienten. Am Dienstag zählte Dresden 48, am Montag 52. Die Gesamtauslastung auf den Intensivstationen liegt laut DIVI derzeit bei 85 Prozent. In der Hochphase der zweiten Welle waren das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum mit über 90 Corona-Intensivpatienten zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Insgesamt stehen für Covid-Fälle, aber auch für andere Patienten noch 42 Intensivbetten zur Verfügung.

Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag zwölf Krankenhauseinweisungen. Auch in dieser Zahl sind Nachmeldungen enthalten. Seit Ausbruch der Pandemie mussten 2457 Dresdner stationär wegen einer Corona-Infektion behandelt werden.

1047 Todesfälle in Dresden

Am Donnerstag sind sechs weitere Todesfälle bekannt geworden. Dabei handelt es sich um Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Dabei gehen oft Nachmeldungen erst nach einiger Zeit in die Bilanz ein. Seit Beginn der Pandemie zählt die Stadt 1047 Menschen, die nach einer Infektion mit Sars-Cov-2 gestorben sind. Setzt man diese Zahl in Relation zur Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 3,7 Prozent.

Welches Geschlecht und Alter die Verstorbenen hatten, zeigt die Statistik des RKI. Laut der Bundesbehörde waren 22 Personen zwischen 35 und 59 Jahre alt, genauer 13 Männer und neun Frauen. Alle anderen Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Genauer traf es 173 Männer und 82 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 335 Männer und 429 Frauen in der Altersgruppe 80 plus. Letztere machen rund drei Viertel der Todesfälle in Dresden aus.

Mehr Frauen als Männer infiziert

Wer steckt sich in Dresden an? Auch hierüber geben die Zahlen des RKI Aufschluss. Bislang hält die Bundesbehörde zu 28 251 Coronafällen in Dresden Informationen über Alter und Geschlecht bereit. Demnach gehen 12 971 Infektionen (45,9 Prozent) auf das Konto männlicher und 15 280 (54,1 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen.

Sinkende Infektionsraten unter Älteren

In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen zählt das RKI in Dresden 4153 neue Fälle (Mittwoch: 4127). Diese Altersgruppe macht einen Anteil von 14,7 Prozent am Gesamtinfektionsgeschehen aus. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang erwiesenermaßen 3443 Mal (Mittwoch: 3438) an. Das macht einen Anteil von 12,3 Prozent. Die Ansteckungsrate sinkt in dieser Altersgruppe aktuell deutlich, was auch an der Impfkampagne liegt.

Meiste Infektionen bei 35- bis 59-Jährigen

Die meisten Infektionen sind in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI 10 529 gemeldete Fälle (Mittwoch: 10 456). Sie machen 37,3 Prozent der bisherigen Erkrankungen aus.Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 8258 positiven Tests (Mittwoch: 8198) und einem Anteil von 29,2 Prozent.

Kinder und junge Jugendliche machen bislang nur einen kleinen Teil der bekannten Infektionen in Dresden aus, obgleich sich das Virus auch bei ihnen ausbreitet. In der Altersgruppe fünf bis 14 zählt das RKI aktuell 1439 Fälle (Mittwoch: 1416), was einen Anteil von 5 Prozent ergibt. Jünger als fünf Jahre waren bislang 429 Patienten (Mittwoch: 422). In relativen Zahlen machen sie 1,5 Prozent des Infektionsgeschehens aus.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 561.942 Einwohnern (Stand 31.12.2020) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 28 412 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 5,06 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Kitas, Schulen und Heimen

Seitdem Sachsens Kitas und Schulen im März wieder geöffnet haben, kommt es dort immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Laut Stadt sind am Donnerstag 847 Kita-Kinder und Erzieher (Mittwoch: 711) aus 27 verschiedenen Einrichtungen (Mittwoch: 25) in Quarantäne. Zudem sind 807 Schüler und Lehrer (Mittwoch: 889) aus 52 Schulen (Mittwoch: 53) in häuslicher Isolation. Zu weiteren Ausbrüchen kam es in zwei Asylunterkünften, in denen 22 Personen isoliert werden mussten. Auch eine Pflegeeinrichtung ist vom Infektionsgeschehen betroffen.

Von Thomas Baumann-Hartwig