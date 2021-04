Dresden

Wie hoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden? Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Und wann drohen schärfere Maßnahmen? Unser tägliches Corona-Update informiert über die aktuelle Infektionslage in der Landeshauptstadt.

25 gemeldete Neuinfektionen am Montag

Das Gesundheitsamt hat am Montag 25 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Zum Wochenstart fällt die Zahl immer deutlich geringer aus als die restliche Woche, da Sonnabend und Sonntag weniger getestet und gemeldet wird. Wie immer enthält die Zahl der Neuansteckungen auch Nachmeldungen vergangener Tage. Bislang sind in Dresden 2617 Übertragungen durch mutierte Coronaviren bekannt geworden. Die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich höher liegen, da laut Gesundheitsamt nicht alle Fälle auf Virusvarianten geprüft werden.

Seit Beginn der Pandemie zählt die Landeshauptstadt 27 864 Coroanfälle. Zieht man davon die Zahl der Genesenen und die der Verstorbenen ab, ergeben sich am Montag 1744 aktive und somit ansteckende Infektionen. Das sind 143 weniger als am Sonntag. 25 080 Menschen gelten bereits als genesen. Hier handelt sich jedoch um einen Schätzwert. Für das Gesundheitsamt zählt als genesen, wer 14 Tage nach positivem Testergebnis keine Krankenhausbehandlung benötigte. Musste jemand wegen seiner Coronainfektion ins Krankenhaus, gilt er 30 Tage nach Meldedatum als genesen. Inzidenz über 150: Ladenöffnungen in Gefahr.

Das RKI meldet am Montag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 155,2. Am Sonntag lag der Wert bei 144,6, vor einer Woche bei 153,4. Wenn der Wert auch am Dienstag und Mittwoch über 150 bleibt, müssen Geschäfte, die derzeit im Click&Meet-Modell verkaufen, wieder schließen. So sieht es das Regelwerk der bundesweiten Corona-Notbremse vor. Steigt die Inzidenz weiter und erreicht drei Tage lang die 165, müssten die Schulen wieder schließen, außer für Abschlussklassen und Förderschüler. Außerdem müssen Kitas dann wieder vom Regel- in den Notbetrieb schalten.

In den Berechnungen des Dresdner Gesundheitsamts liegt Dresden derzeit bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 161,5. Für die Regeln der Corona-Notbremse zählen jedoch die Angaben des RKI. Die Berechnungen des Gesundheitsamtes zur Inzidenz fallen regelmäßig höher als die des RKI aus, da die kommunale Behörde unter Umständen bereits Covid-Fälle kennt, die das RKI noch nicht in seinen Daten aufgenommen hat. Auch unvollständige Datensätze, bei denen beispielsweise der Vorname fehlt, verarbeitet das Gesundheitsamt aktuell, das RKI dagegen erst später.

Mit seiner RKI-Inzidenz liegt Dresden aktuell unter dem Bundesdurchschnitt von 169,3 und auch deutlich unter der sachsenweiten Inzidenz von 232, die mittlerweile den Spitzenwert unter den Bundesländern bildet.

Bettenauslastung sinkt wieder etwas

Seitdem die Infektionszahlen im Rahmen der dritten Welle steigen, hat auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zugenommen. Laut Sächsischem Sozialministerium versorgten die Kliniken im Freistaat am Sonntag 1100 Covid-Patienten. Im Vergleich zu den Tagen davor sind wieder einige Betten frei geworden. 358 Patienten gehören zum Krankenhauscluster Dresden, das die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden umfasst.

Die Bettenauslastung auf den Normalstationen war bisher den Dreh- und Angelpunkt im Pandemiekurs und die Basis für Klinikprognosen bezüglich des Zustroms von Covid-Intensivpatienten. Die kritische Grenze war laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung bei 1300 Corona-Patienten erreicht. Seit Sonnabend gilt jedoch die bundesweite Notbremse, deren Maßnahmen sich nur noch am Inzidenzwert und nicht mehr an der Bettenbelegung in den Krankenhäusern orientiert.

Zahl der Intensivpatienten stagniert

Basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), berichtet die Stadt am Montag von 52 Corona-Intensivpatienten. Das ist Dresdens bisheriger Höchstwert in der dritten Viruswelle. Die Gesamtauslastung auf den Intensivstationen liegt laut DIVI derzeit bei 87 Prozent. In der Hochphase der zweiten Welle waren das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum mit über 90 Corona-Intensivpatienten zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Aktuell stehen noch 36 Intensivbetten zur Verfügung.

Doch es kommen laufend neue Corona-Patienten in die Krankenhäuser. Am Montag meldet das Gesundheitsamt 17 Klinikaufnahmen, wobei auch in dieser Zahl Nachmeldungen vergangener Tage enthalten sind. Seit Ausbruch der Pandemie zählt die Stadt 2430 Krankenhauspatienten mit dem Coronavirus.

1040 Todesfälle in Dresden

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt am Montag um eins auf 1040. Setzt man diese Zahl in Relation zur Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 3,7 Prozent.

Welches Geschlecht und Alter die Verstorbenen hatten, zeigt die Statistik des RKI, die bislang 1039 Todesfälle zählt. Laut der Bundesbehörde waren 22 Personen zwischen 35 und 59 Jahre alt, genauer 13 Männer und neun Frauen. Alle anderen Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Genauer traf es 171 Männer und 82 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 335 Männer und 429 Frauen in der Altersgruppe 80 plus. Letztere machen rund drei Viertel der Todesfälle in Dresden aus.

Infektionsgeschehen unter Erwachsenen

Wer steckt sich in Dresden an? Auch hierüber geben die Zahlen des RKI Aufschluss. Bislang hält die Bundesbehörde zu 27 811 Coronafällen in Dresden Informationen über Alter und Geschlecht bereit. Demnach gehen 12 734 Infektionen (45,8 Prozent) auf das Konto männlicher und 15 077 (54,2 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen. Die meisten Infektionen sind in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI 10 360 gemeldete Fälle. Sie machen 37,3 Prozent der bisherigen Erkrankungen aus. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 8114 positiven Tests und einem Anteil von 29,2 Prozent.

In der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen zählt das RKI 4100 Fälle, was einen Anteil von 14,7 Prozent ausmacht. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang erwiesenermaßen 3430 Mal an. Das macht einen Anteil von 12,3 Prozent. Die Ansteckungsrate sinkt in dieser Altersgruppe aktuell deutlich, was auf die Impfkampagne zurückgeführt werden könnte.

Virusausbreitung bei Kindern und Jugendlichen

Nachgewiesene Infektionen bei jungen Menschen bilden bislang die Minderheit in Dresden. In der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zählt das RKI aktuell 412 Fälle. In relativen Zahlen machen sie 1,5 Prozent des Infektionsgeschehens aus. Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren steckten sich erwiesenermaßen 1395 Mal an, was einen Anteil von 5 Prozent ergibt. In dieser Altersgruppe gibt es seit dem Ende der Osterferien deutliche Zuwachsraten. Seit Freitag sind 41 Neuinfektionen dazugekommen.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 561.942 Einwohnern (Stand 31.12.2020) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 27 864 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 5 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Kitas, Schulen und Heimen

Seitdem Sachsens Kitas und Schulen im März wieder geöffnet haben, kommt es dort immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Laut Stadt sind am Montag 594 Kita-Kinder und Erzieher (Sonnabend: 537) aus 24 verschiedenen Einrichtungen (Sonnabend: 20) in Quarantäne. Zudem sind 1047 Schüler und Lehrer (Sonnabend: 1008) aus 54 Schulen (Sonnabend: 52) in häuslicher Isolation. Zu einem weiteren Ausbruch kam es in einer Asylunterkunft, in der 19 Personen isoliert werden mussten. In Dresdner Pflege- und Obdachlosenunterkünften sind derzeit keine Infektionen bekannt.

lc