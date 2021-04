Dresden

Nach dem feiertagsbedingten Rückgang der Infektionszahlen zeigen die aktuellen Daten des Gesundheitsamtes, dass sich das Virus weiter rasant ausbreitet. Das ist auch auf den Normal- und Intensivstationen der Krankenhäuser zu sehen. Die Corona-Lage im Überblick.

192 gemeldete Neuinfektionen

Das Gesundheitsamt hat zum Donnerstag 192 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert, am Mittwoch lag der Wert bei 232. Wie immer enthält die Zahl aktuelle Fälle und Nachmeldungen vergangener Tage. Zudem sind die Daten zum Infektionsgeschehen derzeit nur begrenzt aussagekräftig, da sich über die Osterfeiertage weniger Menschen testen ließen, Labore nur eingeschränkt arbeiteten und Meldeketten unterbrochen wurden. Erst in den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie sich das Virus über die Feiertage ausgebreitet hat.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Dresden 25 710 Menschen bekanntermaßen mit Corona infiziert. 117 der am Donnerstag gemeldeten Neuansteckungen sind laut Gesundheitsamt auf Virusmutanten zurückzuführen. Bislang sind 1385 Infektionen mit mutierten Coronaviren in Dresden bekannt. Die Dunkelziffer könnte jedoch deutlich höher liegen, da nicht alle Coronafälle auf Virusvarianten geprüft werden.

Bettenauslastung als Maßstab für Lockdown

Seitdem die Infektionszahlen wieder steigen, hat auch die Zahl der Krankenhauspatienten im Zusammenhang mit Covid-19 zugenommen. Sachsenweit werden 1094 Covid-Patienten (Stand 7. April) auf den Normalstationen behandelt. Das geht aus dem Corona-Update des Sächsischen Sozialministeriums hervor. Damit hat sich die Zahl im Vergleich zum Vortag um 57 erhöht. 347 der Patienten gehören zum Krankenhauscluster Dresden, das die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden umfasst.

Die Bettenauslastung auf den Normalstationen bildet derzeit den Dreh- und Angelpunkt im Pandemiekurs und die Basis für Klinikprognosen bezüglich des Zustroms von Covid-Intensivpatienten. Die kritische Grenze ist laut Sächsischer Corona-Schutzverordnung bei 1300 Corona-Patienten auf den Normalstationen erreicht. Dann müsste Dresden Lockerungen wie Click & Meet-Shopping, Museums- und Zoobesuche wieder rückgängig machen.

Zahl der Covid-Intensivpatienten steigt

Auch auf Dresdens Intensivstationen hat die Patientenanzahl im Zusammenhang mit dem Coronavirus über die vergangenen Wochen langsam, aber stetig zugenommen. Basierend auf den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (kurz DIVI), berichtet die Stadt am Donnerstag von einer 88-prozentigen Bettenauslastung. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten liegt aktuell bei 50, Mittwoch waren es 47. Zudem berichtet die Stadt am Donnerstag von sieben weiteren Krankenhauseinweisungen. Diese Zahl enthält aktuelle Klinikaufnahmen und Nachmeldungen. Seit Ausbruch der Pandemie mussten 2261 Dresdner Coronapatienten stationär behandelt werden.

RKI-Inzidenz in Dresden bei 97,5

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 97,5 berechnet. Damit ist der Wert im Vergleich zum Mittwoch (75,1) wieder deutlich gestiegen. Bis Dienstag lag die Inzidenz zum Teil deutlich über 100. Der kurzzeitige Rückgang ergab sich höchstwahrscheinlich aus den feiertagsbedingten Verzögerungen beim Testen und Melden. Auch der Inzidenzwert des Gesundheitsamts liegt am Donnerstag bei 111,2 Neuinfektionen unter 100 000 Einwohnern binnen einer Woche. Die Berechnungen des Gesundheitsamtes fallen regelmäßig höher als die des RKI aus, da die kommunale Behörde unter Umständen bereits Covid-Fällen ermittelt hat, die das RKI noch nicht in seinen Daten aufgenommen hat. Auch unvollständige Datensätze, bei denen beispielsweise der Vorname fehlt, verarbeitet das Gesundheitsamt aktuell. Das RKI erhält dagegen nur vollständige Datensätze.

995 Todesfälle seit Pandemiebeginn

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt am Donnerstag um zwei auf 995. Bei den bekannt gewordenen Todesfällen handelt es sich nicht zwangsläufig um Menschen, die am gleichen Tag verstorben sind, sondern um alle Fälle, von der die Stadt am aktuellen Tag Kenntnis bekommen hat. Setzt man die Zahl der bisherigen Todesfälle in Relation zur Gesamtfallzahl seit Pandemiebeginn, ergibt sich für Dresden eine Sterberate von etwa 3,9 Prozent.

739 Verstorbene 80 Jahre und älter

Welches Geschlecht und Alter die Verstorbenen hatten, zeigen die Zahlen des RKI, dessen Statistik bislang Informationen zu 993 Todesfällen in Dresden bereithält. Laut der Bundesbehörde waren 19 Personen zwischen 35 und 59 Jahre alt, genauer zwölf Männer und sieben Frauen. Alle anderen Verstorbenen waren 60 Jahre oder älter. Genauer traf es 161 Männer und 74 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren sowie 321 Männer und 418 Frauen in der Altersgruppe 80 plus. Letztere machen rund drei Viertel der Todesfälle in Dresden aus.

Infektionsgeschehen unter Erwachsenen

Wer steckt sich in Dresden an? Auch hierüber geben die Zahlen des RKI Aufschluss. Bislang hält die Bundesbehörde zu 25 489 Coronafällen in Dresden Informationen über Alter und Geschlecht bereit. Demnach gehen 11 564 Infektionen (45,4 Prozent) auf das Konto männlicher und 13 925 (54,6 Prozent) auf das Konto weiblicher Personen. Die meisten Infektionen sind in der Altersgruppe 35 bis 59 bekannt. Hier erreichten das RKI bislang 9519 gemeldete Fälle. Das ergibt einen Anteil von 37,3 Prozent. Danach folgen die 15- bis 34-Jährigen mit 7322 positiven Tests. Sie machen 28,7 Prozent der bisherigen Fälle aus. Beide Altersgruppen sind bis auf wenige Ausnahmen noch ungeimpft.

In der Altersspanne der 60- bis 79-Jährigen zählt das RKI 3772 Fälle, was einen Anteil von 14,8 Prozent ausmacht. Menschen, die 80 Jahre oder älter sind, steckten sich bislang erwiesenermaßen 3352 Mal an. Das macht einen Anteil von 13,2 Prozent. Die Ansteckungsrate sinkt in dieser Altersgruppe aktuell deutlich, was auf die Impfkampagne zurückgeführt werden könnte.

Virusausbreitung bei Kindern und Jugendlichen

Nachgewiesene Infektionen bei jungen Menschen bilden bislang die Minderheit in Dresden. In der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zählt das RKI aktuell 361 Fälle. In relativen Zahlen machen sie 1,4 Prozent des Infektionsgeschehens aus. Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 14 Jahren steckten sich erwiesenermaßen 1163 Mal an, was einen Anteil von 4,6 Prozent ergibt.

In Relation zur Gesamtbevölkerung ist die Zahl der Infizierten in Dresden nach wie vor gering. Bei 561.942 Einwohnern (Stand 31.12.2020) steckten sich laut Gesundheitsamt bislang 25 710 Personen an, was eine Infektionsrate von rund 4,6 Prozent ausmacht. Hier ist jedoch zu bedenken, dass die Dunkelziffer der Coronafälle, vor allem durch unbemerkte asymptomatische Krankheitsverläufe, vermutlich deutlich höher ist.

Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen

Seitdem Sachsens Kitas und Schulen im März wieder geöffnet haben, kommt es dort immer wieder zu Corona-Ausbrüchen. Seit Beginn der Osterferien beruhigt sich die Lage allerdings wieder. Laut Stadt sind aktuell 572 Kita-Kinder und Erzieher aus 22 verschiedenen Einrichtungen in Quarantäne. Zudem sind 310 Schüler und Lehrer aus 16 Schulen in häuslicher Isolation. In den Pflegeheimen berichtet die Stadt aktuell von einem Coronafall. In Asyl- und Obdachlosenunterkünften sind derzeit keine Infektionen bekannt.

Von lc