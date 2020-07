Dresden

Die Landeshauptstadt scheint vorerst nicht coronafrei zu werden. Wie die aktuellen Zahlen der Stadtverwaltung zeigen, gibt es seit Dienstag einen neuen Patienten, der sich erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert hat. Schwere Verläufe scheint es derzeit jedoch nicht zu geben, denn die Krankenhäuser sind coronafrei.

629 Fälle in Dresden

Durch den neuen Fall steigt die Gesamtzahl der Infektionen am Dienstag auf 629. Zieht man die Zahl der Genesenen und die Zahl der Todesfälle davon ab, kommt man auf vier aktive Fälle in der Landeshauptstadt. Von den 629 Infektionen mussten 77 stationärer behandelt werden. Die letzten Patienten konnten am 8. Juni 2020 wieder nach Hause.

Todesfallzahl weiter bei zehn

Die Zahl der Todesfälle in Dresden liegt seit 25. Mai bei zehn. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) handelt es sich bei den zehn verstorbenen Personen um sieben Männer und drei Frauen. Vier Männer waren zwischen 60 und 79 Jahre alt, drei Männer 80 Jahre oder älter. Eine Verstorbene war zwischen 60 und 79 Jahren alt, zwei Frauen 80 Jahre oder älter.

