Alarmierende Information auf der Internetseite der Landeshauptstadt Dresden: 87 von 87 Intensivbetten für Corona-Patienten sind belegt. Auslastung: 100 Prozent. „Ich bin äußerst beunruhigt“, erklärte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke). Die Landeshauptstadt als Träger des Städtischen Klinikums Dresden habe schon im Sommer die Kapazitäten erweitert und zusätzliche Beatmungsgeräte gekauft.

Der Engpass liegt beim Personal

Das Problem seien weder die Betten noch die Medizintechnik, sondern die Schwestern und Pfleger. „Der Engpass liegt beim Personal. Wir sprechen über eine dreijährige Ausbildung. Der Fachkräftemangel hat sich durch Corona nicht verändert. So schnell können wir personell nicht aufstocken“, erklärte die Sozialbürgermeisterin. Die Patientenzahlen laufen den Kapazitäten aktuell davon.

„In der aktuellen Situation laufen die Krankenhäuser des Clusters Dresden / Ostsachsen und darüber hinaus in Chemnitz/Westsachsen klar in eine Überlastung hinein, die zum Kollaps der Versorgung führen kann, wenn die Neuinfektionszahlen und damit Anzahl an behandlungsbedürftigen an Covid-19 erkrankten Patienten in den kommenden Wochen nicht sinkt“, erklärte Holger Ostermeyer, Sprecher des Universitätsklinikums Dresden.

Uniklinikum verfügt über Überlastpuffer

Zahlen wie eine Vollauslastung der Intensivbetten, wie sie Dresden am Mittwoch vermeldet, würden aber durch mehrere Umstände schwanken. Zum einen würden täglich Betten durch Verlegungen und Entlassungen wieder frei. Zum anderen würden in solchen Situationen Stufen-Konzepte greifen, die auf die jeweilige Lage angepasst seien. „Im Bedarfsfall sehen sie Erweiterungen von Flächen und Umverteilungen von Personalressourcen vor. Das Uniklinikum Dresden verfügt beispielsweise über einen Überlastpuffer, der kurzfristige Spitzen abfedern kann“, erklärte Ostermeyer.

Bei Engpässen würden zusätzliche Betten zur Verfügung gestellt, die das Uniklinikum kurzfristig aktiviere. „De facto werden so immer Betten für die Akutaufnahme frei.“ Die gemeldete Vollauslastung sei ein Zeichen, dass das Dresdner Uniklinikum und auch weitere Krankenhäuser kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen müssten. Dies würden die medizinischen Einrichtungen auch umgehend tun.

Bundeswehr um Personalunterstützung gebeten

Es gebe entsprechende Eskalations- oder Stufenkonzepte, mit denen sich Flächen- und Personalressourcen umverteilen lassen würden, erklärte Ostermeyer. Zudem habe das Universitätsklinikum für das Cluster Dresden/Ostsachsen um Personalunterstützung bei der Bundeswehr angefragt.

Corona-Patienten aus Dresden mussten laut Ostermeyer noch nicht in Krankenhäuser an anderen Orten innerhalb oder außerhalb von Sachsen verlegt werden. „In einigen ostsächsischen Landkreisen war dies bereits mehrfach der Fall.“

