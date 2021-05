Dresden

Im ersten Pandemiejahr ist die Zahl der Meldungen über den Verdacht von Kindeswohlgefährdungen in Dresden deutlich gestiegen. Im Jahr 2020 gab es nach den Angaben der Stadt mit 2415 Meldungen zu möglichen Kindeswohlgefährdungen im Vergleich zu 2019 mit 1749 Meldungen einen Anstieg um 38 Prozent.

Frühes Eingreifen fiel im Lockdown weg

Besonders große Unterschiede zum jeweiligen Vorjahresmonat zeigten sich nach den Zahlen der Stadt im März mit plus 85 Prozent, im Juli mit plus 83 Prozent sowie im September mit plus 67 Prozent. Ein wesentlicher Teil des Anstieges kann nach den Angaben von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser mit den Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Nachwirkungen in Verbindung gebracht werden. „Die Aufmerksamkeit der pädagogischen Fachkräfte aus Schulen und Kitas, welche normalerweise auf Kindeswohlgefährdungsmomente intervenierend reagieren und diesen damit häufig bereits niederschwellig begegnen, fiel durch die weitgehende Schließung der Einrichtungen weg“, erklärte der CDU-Politiker.

Zeitgleich sanken die Meldungen aus diesen Bereichen im Zeitraum der Schließungen auf nahezu Null. Die Kinder und Jugendlichen wurden weder im öffentlichen Leben noch in ihrer regulären Alltagsstruktur „gesehen“.

Ein ähnliches Abbild zeigt sich bei Meldungen durch die Polizei, wie auch durch sonstige Soziale Einrichtungen oder Behörden. Donhauser: „Die Wahrnehmung der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung für das Kindeswohl war durch Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen erheblich auf das Wohnumfeld der Familien reduziert.“

Jede fünfte Verdachtsmeldung erwies sich als akut

Eine Auswertung, welche Gefährdung bei welcher Verdachtsmeldung tatsächlich vorlag, ist vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen für das Jahr 2020 voraussichtlich im August 2021 zu erwarten. Nach vorab ausgewerteten Daten, die sich noch ändern könnten, ergibt sich nach den städtischen Angaben folgendes Bild: Etwa 19 Prozent aller im Jahr 2020 abgeschlossenen Prüfungen von Verdachtsmeldungen auf Kindeswohlgefährdung haben im Ergebnis eine akute Kindeswohlgefährdung ergeben – das waren demnach etwa 460 Fälle. 2019 betrug dieser Anteil an allen abgeschlossenen Prüfungen 16 Prozent und damit etwa 280 Fälle. 2020 gab es damit 180 Fälle akuter Kindeswohlgefährdung mehr als im Jahr davor – ein Anstieg um 64 Prozent.

Der Anteil von Kindeswohlgefährdungsmeldungen, bei denen im Ergebnis weder eine Kindeswohlgefährdung noch eine Hilfe- oder Unterstützungsbedarf festgestellt werden konnte, stieg von 21 auf 23 Prozent.

Weniger Inobhutnahmen 2020 als im Jahr davor

Im Jahr 2020 konnte beobachtet werden, dass in der Zeit des Frühjahrs-Lockdowns insbesondere im April die Zahl der Inobhutnahmen mit 24 im Vergleich zum Vorjahresmonat (55) deutlich niedriger lag. „Eine eventuell zu vermutende Bugwelle nach Ende des Lockdowns gab es nicht“, sagte Donhauser. 2020 habe es insgesamt 26 Inobhutnahmen weniger gegeben als 2019, seinerzeit waren es 709 und im vergangenen Jahr 683 Fälle.

Wieso gab es bei mehr Verdachtsfällen, weniger Inobhutnahmen? Laut Stadt hatten zum Anstieg der Kindeswohlgefährdungsmeldungen mehrere Faktoren beigetragen, die nicht zwangsläufig zu einem Anstieg der Inobhutnahmen führten.

Erstens gab es mit Beginn des ersten Corona-Lockdowns im März/April 2020 eine Zunahme der Meldungen von Trägern laufender ambulanter und teilstationärer Hilfen zur Erziehung, die auf Belastungen in den von ihnen betreuten Familien hinwiesen, die sich im Falle eines Aussetzens der laufenden Hilfe zuspitzen würden. Nach den damaligen Corona-Schutzregeln des Freistaats sollten ambulante Hilfe auf ein Minimum reduziert und teilstationäre eingestellt werden.

Oftmals anonyme Meldungen von Nachbarn

Zweitens gab es eine Zunahme von „oftmals anonymen Verdachstsmeldungen aus der Nachbarschaft“ beziehungsweise dem Umfeld von Familien, deren Kinder während des Lockdowns zwangsläufig stärker wahrnehmbar zu Hause waren. Neben allgemeiner Lärmbelästigung waren auch familiäre Konflikte aufgrund der allgemeinen Lockdown-Situation Inhalt der Meldungen. Bei diesen Meldungen wurde seltener eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, als es bei qualifizierten Meldungen aus Schulen oder Kitas der Fall ist. Beratungs-, Entlastungs- und Unterstützungsangebote konnten hier Inobhutnahmen vermeiden.

Ein dritter Faktor sei das Thema Kita-, Hort- und Schulnotbetreuung gewesen. Sowohl von März bis Mai 2020 als auch von Dezember 2020 bis Februar 2021 habe es eine Häufung von Fällen gegeben, in denen eine Notbetreuung angeregt wurde, um eine drohende Kindeswohlgefährdung durch häusliche Belastungsfaktoren abzuwenden. Von März bis Mai 2020 wurde durch das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden 288-mal der Bedarf einer Notbetreuung in Kita oder Hort zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung festgestellt, von 10. bis 30. Dezember 2020 insgesamt 129-mal.

Schlechte Zahlen für Start ins Jahr 2021

Im November 2020 war es kurzfristig zu einem deutlichen Anstieg neu begonnener Inobhutnahmen gekommen, der auf einen kurzfristigen Zustrom von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen aus Tschechien in Erwartung einer pandemiebedingten Grenzschließung zurückzuführen ist. 2021 gab es bis Ende Februar bereits 134 Inobhutnahmen, 53 im Januar, 81 im Februar 2021, was bedeutet, dass schon im Monat Februar mehr Inobhutnahmen stattgefunden haben, als jemals innerhalb eines Monats der beiden Vorjahre und somit ein neues Maximum erreicht ist.

Zu den Hintergründen für Kindeswohlgefährdungen liegen die Daten des Statistischen Landesamtes noch nicht vor. Aus internen Auswertungen lasse sich jedoch eine Tendenz erkennen: Die Gründe für Kindeswohlgefährdungen, welche im häuslichen Umfeld entstanden, unterscheiden sich kaum von den Gründen vor der Pandemiezeit. Diese seien: häusliche Gewalt, oft im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch; Vernachlässigung sowie Anzeichen für körperliche oder psychische Misshandlungen, einschließlich sexuellen Missbrauchs.

Lockdown verschärfte Familien-Probleme

Ab Beginn der Lockdown-Maßnahmen im Frühjahr 2020 verschärften sich Probleme in den Familien wie Überforderungen psychischer und finanzieller Art beispielsweise. „Häusliche Gewalt spielte dabei eine zunehmende Rolle“, erläutert Donhauser. Ebenso wuchsen Probleme, eine angemessene Alltagsstruktur zwischen Homeschooling, Homeoffice und Haushaltführung auf teils engem Raum mit unterschiedlichen Alters- und Anforderungsprofilen zu bewältigen.

Die Familien seien „während der Lockdown-Zeiten grundlegend aus ihren stabilen Alltags- und Netzwerkstrukturen herausgerissen“ worden. Donhauser: „Familienangehörige, Großeltern und Freunde konnten durch Kontaktverbote nicht wie gewohnt unterstützen, berufliche Unsicherheiten und teils finanzielle Nöte trieben viele Familien zusätzlich in eine Überforderungssituation.“

Neben Schule und Kita fiel auch Vereinsleben weg

Parallel zu den Hauptsäulen Kita, Schule und Arbeitsplatz seien stabilisierende Faktoren wie zum Beispiel Freizeitgruppen, Sportangebote oder Nachhilfeunterricht weggefallen. „Grundsätzlich und unabhängig von den Lockdown-Zeiten sind fehlende Erziehungskompetenz, Suchtmittelmissbrauch und psychischen Erkrankungen von Eltern häufige Hintergründe für die Entstehung von Gefährdungssituationen für das Kindeswohl“, konstatiert der Bildungsbürgermeister.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2020 waren laut Donhauser die häufigsten statistischen Gründe für eine Inobhutnahme Überforderung, unbegleitete Einreise und Integrationsprobleme im Heim oder in der Pflegefamilie. 2021 sind dies bislang die unbegleitete Einreise aus dem Ausland, Anzeichen für Vernachlässigung, Beziehungsprobleme sowie Drogenmissbrauch der Eltern – hier vorrangig bei Eltern von Klein- und Kleinstkindern.

Erheblicher Anzeigen-Anstieg in Gorbitz

Eine Zunahme der eingegangenen Verdachtsmeldungen auf Kindeswohlgefährdung konnte 2020 im gesamten Stadtgebiet beobachtet werden. Es zeigten sich hierbei jedoch deutliche regionale Unterschiede. Gorbitz, Pieschen und Prohlis wiesen mit jeweils etwa 400 Eingängen die höchste Zahl an Verdachtsmeldungen auf Kindeswohlgefährdung auf.

Im Vergleich zu 2019 zeige sich in Gorbitz sowie Leuben eine Steigerung um nahezu 100 Prozent. Dies bedeute für Gorbitz eine Zunahme um etwa 200 Meldungen, für Leuben um etwa 70 Meldungen. Eine überdurchschnittliche Zunahme von etwa 60 Prozent verzeichneten demnach außerdem die Bereiche Altstadt und Prohlis.

Im Bereich Plauen und Neustadt/Klotzsche konnten die geringsten Steigerungen verzeichnet werden (plus 1 und plus 6 Prozent).

Erfahrungswerte: Häufiger ist Mittelschicht betroffen

Für Inobhutnahmen sei erst ab Juli 2020 die stadträumliche Betrachtung begonnen worden. Dabei war das Maximum der Inobhutnahmen in jedem Monat in einem unterschiedlichen Stadtraum. Schwerpunkte waren hier die südöstlichen Stadtteile sowie Gorbitz.

Eine Einordnung in sogenannte Schichten anhand von Sozialindikatoren und deren statistische Erfassung erfolge bei Meldungen zu Kindeswohlgefährdungen nicht systematisch und sei daher nicht statistisch auswertbar. Fachkräfte in den Allgemeinen Sozialen Diensten und den Inobhutnahmeeinrichtungen des Jugendamtes merkten in Erfahrungsberichten allerdings an, dass 2020 häufiger als in den Jahren davor Familien von Kindeswohlgefährdungsmeldungen und Inobhutnahmen betroffen waren, die einer sozialen Mittelschicht zugeordnet werden könnten.

Auch Mitarbeiter an Belastungsgrenze

Das Jugendamt habe sich grundsätzlich auf die Entwicklungen in der Pandemie gut einstellen können. Die bestehenden Arbeitsabläufe und die Verteilung der Ressourcen wurden den tagesaktuellen Anforderungen der Coronasituation entsprechend angepasst. „Die Beschäftigten zeigen hier ein großes Organisations- und Improvisationstalent“, erklärte Donhauser. „Das originäre Ziel des Jugendamtes, für Kinder, Jugendliche und Familien in Krisen erreichbar und unterstützend da zu sein, konnte weitgehend umgesetzt werden.“

Allerdings musste dadurch eine Reihe anderer Aufgaben des Jugendamtes eingeschränkt, aufgeschoben oder ausgesetzt werden, „insbesondere im Bereich der nicht hoheitlichen und nicht pflichtigen Aufgaben“. Die Entwicklung konnten auch die Mitarbeiter nicht ohne weiteres wegstecken. Donhauser sagt: „Das beschriebene Mehraufkommen an Kindeswohlgefährdungen – verbunden mit der eigenen Betroffenheit unserer Beschäftigten von Kita- und Schulschließungen, Quarantänemaßnahmen, krankheitsbedingten Ausfällen und sonstigen pandemiebedingten Einschränkungen – brachte die Fachkräfte des Jugendamtes trotz einiger Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit unserer systemrelevanten Arbeit mit den Herausforderungen der Pandemie an die Grenze ihrer Belastbarkeit.“

Bedeutung der Jugendhilfe nicht immer gewürdigt

Die Jugendhilfe – sowohl bei der Stadt als auch bei den freien Trägern – sollte im weiteren Verlauf der Pandemie stärker und bewusster als das wahrgenommen werden, so forderte Donhauser, was sie für Familien in Krisen darstellte: „das letzte Sicherheitsnetz der Gesellschaft“.

Dabei würden die Beschäftigten der Jugendhilfe insbesondere in Krisenkontakten, bei Hausbesuchen, bei Konfliktberatungen und bei erzieherischen Hilfen „in oftmals wenig kontrollierbaren Kontaktsituationen mit Familien auch eigene gesundheitliche Risiken eingehen“. Diese Wertigkeit und Systemrelevanz werde leider im Umgang mit der Pandemie nicht immer deutlich, wie sich unter anderem bei der Impfpriorisierung gezeigt habe.

Von Ingolf Pleil