Dresden

Personalprobleme am Städtischen Klinikum Dresden: Die Omikron-Welle trifft das Krankenhaus vor allem in der Mitarbeiterschaft. „Eine zunehmende Anzahl in praktisch allen Berufsgruppen ist zwar nicht erkrankt, kann aber den Dienst dennoch nicht versehen wegen häuslicher Absonderung, Quarantäne oder Kinderbetreuung. Hinzu kommen die saisonalen Atemwegserkrankungen“, erklärte der Medizinische Direktor Professor Sebastian Schellong.

Deshalb könne das Städtische Klinikum die vorhandenen Kapazitäten nicht vollständig nutzen, so Schellong. Die Zahl der Corona-Patienten würde seit einer Woche auch steigen, aber nicht sprunghaft. In vielen Fällen würden Patienten wegen anderer Erkrankungen aufgenommen und die Corona-Infektion werde bei der Aufnahme oder kurz danach durch eine PCR-Testung festgestellt. Diese Patienten würden dann im Covid-Normalbereich isoliert.

Die Zahl der Corona-Patienten auf der Normalstation hat sich binnen einer Woche um 17 auf 36 erhöht. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums liegt dagegen nahezu stabil bei sechs. Ende Januar betreute das Klinikum mit 24 Corona-Patienten so wenig wie seit mehreren Monaten nicht mehr. In den Hochzeiten der zweiten und dritten Corona-Welle wurden teilweise bis zu 100 Covid-Patienten im Städtischen Klinikum behandelt.

Von tbh