Dresden

Was hat Corona mit Dresden gemacht? Und was steht der Stadt im Herbst bevor? Antworten gibt Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) im Sommerinterview.

Die Inzidenz ist niedrig. Ist Corona Geschichte?

Nein. Corona ist keinesfalls Geschichte. Wir dürfen uns von den niedrigen Zahlen nicht blenden lassen. Das zeigen Afrika, die Niederlande, England oder Schottland. Dieses Virus ist gekommen, um zu bleiben. Die Fallzahlen können ganz schnell wieder exponentiell wachsen. Auch wenn sich jeder nach Normalität sehnt, nach Nähe, Kultur – wir müssen die AHA-Regeln beachten. Wir sind noch lange nicht durch.

„Wer sich impfen lässt, sorgt mit für einen entspannten Herbst“

Gibt es einen Unterschied zwischen der jetzigen Situation und der Lage im Sommer 2020?

Vor einem Jahr hatten wir Anfang Juli 907 Infektionen, davon 13 aktive Fälle, eine Neuinfektion und zehn Todesfälle. Jetzt stehen wir bei 30 698 Infektionen, 36 aktiven Fällen, registrieren sechs Neuinfektionen und haben 1100 Verstorbene. An dieser Bilanz wird deutlich, was sich verschoben hat. Das Neue ist, dass wir jetzt eine Impfung haben, die vor Corona schützt. Wer sich impfen lässt, sorgt mit für einen entspannten Herbst. Jeder kann sich oh­ne längere Wartezeiten im Impfzentrum, beim Hausarzt oder bei ei­nem Betriebsarzt impfen lassen. Im Vergleich zu 2020 haben wir sehr viele Erfahrungen gesammelt im Umgang mit dem Virus. Wir sind sensibilisiert für den Herbst. 2020 haben wir noch gedacht, alles bleibt so schön. AHA wirkt sich übrigens auch auf andere Infektionskrankheiten aus. Wir hatten neun Fälle von Influenza. Sonst sind es im Durchschnitt 5000.

Warum ist Dresden besser auf den Herbst vorbereitet als 2020?

Weil wir schon heute an den Herbst denken. Das Amt für Gesundheit und Prävention ist weitaus besser aufgestellt. Wir haben ein Personalkonzept, das in Abhängigkeit von der Inzidenz Personal aus anderen Abteilungen zusteuert, so dass wir schnell Kontakte nachverfolgen können. Die Turbulenzen vom Herbst 2020 wird es nicht mehr geben.

„Die Verantwortung liegt bei den Eltern“

Erwachsene können sich impfen lassen, Kinder noch nicht. Was heißt das für das Infektionsgeschehen?

Die Verantwortung liegt bei den Eltern. Wir können Kinder noch nicht impfen und auch nicht alle Jugendlichen. Wir wissen, dass Delta weitaus ansteckender ist als andere Virusvarianten. Die Zahl der Infektionen wird wieder steigen. In dieser Situation gilt es, den Impfschutz für die Erwachsenen zu sichern. Das Schlimmste wäre doch, wenn Kitas und Schulen wieder geschlossen werden müssten. Damit wir das verhindern können, müssen wir die Infektionsketten schnell durchbrechen. Jüngere Menschen haben selten kritische Krankheitsverläufe. Es trifft die Erwachsenen, die sich mit Impfungen schützen können. Wir brauchen eine hohe Impfbereitschaft, damit wir nicht wieder alles schließen müssen.

In anderen Ländern breitet sich Delta rasend schnell aus, in Dresden noch nicht. Wo liegen die Ursachen?

Bei einem exponentiellen Wachstum kommt es auf den Multiplikator an. Wir haben noch eine sehr niedrige Anzahl an Infizierten. Wenig Infizierte stecken weniger andere Menschen an. Aber jede zweite Genom-Sequenzierung weist bereits Delta auf. Wir gehen davon aus, dass Delta auch bald bei uns das Geschehen diktiert. So hat es bei den Briten und Holländern auch angefangen. Dort lässt sich beobachten, dass Impfungen vor schweren Krankheitsverläufen schützen. Wer ungeschützt ist, setzt sich dem Risiko eines schweren Verlaufs aus.

Wie die Delta-Variante nach Dresden kam

Die Zahl der Patienten sinkt aber. Ist Delta vielleicht gar nicht so schlimm?

Momentan ist die Situation in den Krankenhäusern recht entspannt. Aber es sind noch relativ wenige Infektionen mit dem Delta-Virus, um sich ein Urteil bilden zu können. Wir befürchten, dass die Verläufe mit zunehmenden Alter schwerer werden. Für eine Herdenimmunität brauchen wir nach neuen Angaben des Robert-Koch-Instituts bei den 12- bis 59-Jährigen eine Impfrate von 85 Prozent und bei den ab 60-Jährigen 90 Prozent. In Sachsen sind erst 37 Prozent der Einwohner vollständig geimpft.

Wie ist die Delta-Variante nach Dresden gekommen? Gibt es einen Bezug zu Auslandsreisen?

Wir haben ganz wenige Fälle mit ei­nem Auslandsbezug. Der indische Staatsbürger, der verstorben ist, war zwar aus Indien zurück nach Dresden gekommen, hat sich aber hier angesteckt. Es gibt auch Dienstreise-Rückkehrer aus Moskau, die sich dort mit Delta angesteckt haben. Das erklärt aber nicht über 70 Fälle. Das Virus ist zu uns gekommen, ohne dass die Übertragungswege eindeutig nachvollzogen werden können. Das Virus ist in der Stadt und die Menschen stecken sich im Freundeskreis an, auf Arbeit, in der Schule. Und jetzt kommen bald viele Reiserückkehrer aus ihrem wohlverdienten Urlaub.

Es gab Ausbrüche in zwei großen Wohnhäusern. Lässt sich das Infektionsgeschehen dann überhaupt noch eindämmen?

Wenn sich das Virus unbemerkt un­ter Kindern verbreitet und dann plötzlich Erwachsene mit Symptomen konfrontiert werden, muss man sehr schnell und konsequent handeln. Das hat im Hochhaus Hildebrandtstraße gut funktioniert, das hat auch in der Altenzeller Straße gut funktioniert. Betroffene müssen sich an die Quarantäne halten und an ihre Kontaktpersonen erinnern. Nur so lässt sich Kontrolle gewinnen und das Virus eindämmen.

Gesundheitsamt und Ordnungsamt vor dem Hochhaus in der Altenzeller Straße, in dem die Delta-Variante ausgebrochen war. Quelle: Tino Plunert

Die Kinder einer betroffenen Familie besuchten Einrichtungen in drei Stadtteilen. Begünstigt das nicht die Ausbreitung des Virus?

Kinder gehen in Krippen, Kindergärten, Schulen, Horte. Werden die Kinder in die Einrichtungen gebracht, tragen sie das Virus ein. Das war beim Urtyp so, das ist bei Delta so. Insofern haben wir immer ein Infektionsrisiko. Je schneller wir Infektionen entdecken, umso schneller können wir diese eindämmen.

Sprachbarrieren und sozialer Status

Wie schwierig ist es, Menschen, die kein Deutsch sprechen, Quarantäneregeln zu erklären?

In Dresden leben 48.000 ausländische Menschen. 10.000 haben den Hintergrund Flucht und Asyl, 2800 befinden sich im Asylverfahren und leben in einem Übergangsheim oder einer Gewährleistungswohnung. Da gibt es Sprachbarrieren, aber wir sind darauf eingestellt. Wir verwenden Aufklärungsbögen des Bundesgesundheitsministeriums, die in vielen Sprachen verfasst sind. Wir setzen auf die Netzwerke der Migranten-Organisationen. Bei den Kontaktermittlungen haben wir immer Beschäftigte dabei, die über Fremdsprachenkenntnisse verfügen.

Gibt es in Dresden einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und dem Infektionsrisiko?

Wir sehen keine direkten Zusammenhänge. Es gibt eine Gleichverteilung in den Stadtteilen. Das war nur zu Beginn der Pandemie anders, als die Rückkehrer aus Ischgl das Virus mitbrachten. Da waren Striesen, Blasewitz und die Äußere Neustadt die Hotspots.

Ist das Städtische Klinikum auf eine neue Welle vorbereitet?

Wir haben da ein gutes Gefühl. Das Koordinationsteam steht. Wir haben ein Corona-Board eingerichtet und Personal geschult. Seit dem Frühjahr 2020 wurden alle Prozesse und Abläufe auf die Begleitung von Coronapatienten ausgerichtet. Wir sind in der Lage, einzelne Stationen Schritt für Schritt wieder hochzufahren. Wir sind auch stolz darauf, dass wir die Pandemie bisher so gut bewältigt haben. Da ist Enormes geleistet worden, in allen Bereichen des Klinikums. Wir kümmern uns um das Personal, wir schulen die Beschäftigten nicht nur, sondern un­terstützen sie auch mit fachärztlichem Beistand. Die Teams wurden frühzeitig geimpft, wir haben eine Quote von etwa 70 Prozent.

Werden nur Akut-Fälle behandelt?

Nein. Es gibt viele Menschen, die nach einer Infektion massive Probleme haben. Wir werden eine Post-Covid-Station aufbauen müssen. Die Gespräche mit den Kostenträgern laufen.

Corona und der Arbeitsmarkt

Wie hat sich Corona auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt?

Wir hatten im Juni 18 580 arbeitslose Menschen, das sind zwar weniger als im Juni 2020 mit 19 479 Personen, aber eben deutlich mehr als 2019, als es 16 562 Arbeitslose waren. Gleichzeitig ist die Zahl der freien Stellen gesunken. Selbstständige, Kulturschaffende, aber auch Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen mussten enorme Einbußen hinnehmen. Je länger die Krise dauert, desto stärker wächst das Risiko, dass sich Arbeitslosigkeit verfestigt. Wir hatten die Langzeitar­beitslosigkeit lange gut im Griff, das hat sich leider verändert. Menschen mit geringem Bildungsstand sind von der Krise stärker betroffen als Fachleute. Besonders kalt wurden die Berufseinsteiger erwischt, die im Herbst 2020 keine Stellen gefunden haben.

Der Lockdown ist vorbei. Wo fehlen Arbeitskräfte?

Viele Beschäftigte sind aus der Gastronomie ausgestiegen und haben sich neue Jobs gesucht. Das ist ein echtes Problem, das betrifft 1600 Arbeitskräfte.

Wie hat sich Corona auf die Integration von Flüchtlingen ausgewirkt?

Die Themen sind ähnlich wie beim Arbeitsmarkt. Weiterbildungsmaßnahmen waren kaum möglich, die Sprachvermittlung war kaum möglich. Da haben wir einen ganz klaren Dämpfer bekommen. Viele Menschen konnten ihre Abschlüsse nicht machen. Ich hoffe, dass wir das jetzt nachholen können und nicht in die vierte Welle geraten.

Eine persönliche Frage...

Eine persönliche Frage: Sie sind Mitglied der Linken. Manchmal müssen Sie als Teil der Verwaltung völlig andere Positionen vertreten als die Fraktion. Stichwort Krankenhäuser oder Zwangsumzüge. Belastet Sie das?

Ich bin Mitglied der Linken, weil ich unsere Gesellschaft gerechter gestalten möchte. Dafür versuche ich als Sozialbürgermeisterin Tag für Tag meinen Beitrag zu leisten. In den Zielen und Visionen gibt es keine Unterschiede bei der Fraktion und mir. Beim Städtischen Klinikum hatte ich den Auftrag, eine Vision zu erarbeiten, mit der eine hohe Qualität der Versorgung gesichert wird. Dieses medizinische Zukunftskonzept haben Fachleute für uns erarbeitet, deshalb kam es zu dem Vorschlag. Dass die Politik und mehrere Fraktionen andere Meinungen haben, ist ihr gutes Recht. Ich habe ein Angebot unterbreitet. Ich kann sehr gut mit der nach intensivem Diskurs getroffenen Entscheidung leben, die erste Etappe des Konzeptes bis 2025 umzusetzen und weitere vertiefte Untersuchungen für die Phase II vorzulegen. Auch bei dem Thema Kosten der Unterkunft verfolgen sowohl die Fraktion Die Linke als auch ich das gemeinsame Ziel, Zwangsumzüge zu verhindern. Das ist für 2021 gesichert und wir müssen sehen, wie wir die Thematik 2022 weiterverfolgen.

Nächstes Jahr werden die Beigeordneten neu gewählt. Stehen Sie zur Verfügung?

Momentan ist mein Tisch voller Projekte und Arbeit. Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren an heißen Eisen angepackt und Herausforderungen bewältigt haben. Ich werde meinen Sommerurlaub nutzen, um zu reflektieren und auch mit meiner Familie mich zu dieser Thematik zu besprechen.

Von Thomas Baumann-Hartwig