Dresden

Stehen die Ärzte in den Dresdner Krankenhäusern bald vor schweren Entscheidungen? Müssen sie wegen erschöpfter Ressourcen bestimmen, welcher Patient behandelt werden kann und welcher nicht? Der Präsident der Sächsischen Landesärztekammer Erik Bodendieck hat diese Woche vor einer Triage-Situation gewarnt, bei der genau das passiert: Die Kliniken können nicht mehr alle Corona-Patienten behandeln und müssen auswählen, so Bodendieck. Professor Sebastian Schellong ist Chefarzt der 2. Medizinischen Klinik am Städtischen Klinikum Dresden, zu der die Corona-Intensivstation und ein Teil der Covid-Normalstationen gehören. Er plädiert dafür, den Begriff „Triage“ richtig einzuordnen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frage: Wofür steht der Begriff Triage in der Medizin?

Professor Sebastian Schellong: Der Begriff „Triage“, der ursprünglich im 19. Jahrhundert für die Militärmedizin geprägt wurde, wird derzeit in der Pandemie sehr viel diskutiert. Dabei wird der Eindruck erweckt, als gebe es derzeit noch einen Zustand ohne Triage und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann werde Triage eingeführt. Diese Darstellung oder Anschauung ist irreführend. In Wirklichkeit führen Krankenhäuser auch im Normalbetrieb eine Sichtung der ankommenden Patienten durch, zum Beispiel in der Notaufnahme. Sie entscheiden dabei, mit welcher Dringlichkeit welcher Patient versorgt werden soll.

„Dieses Vorgehen nimmt an Intensität zu“

Nun stehen die Kliniken aber vor einer Überlastung. Was heißt das für diese Entscheidungen?

Bei Verknappung von Ressourcen, die wir besonders stark in Sachsen seit einigen Wochen erleben, dehnt sich dieses Vorgehen auf praktisch alle Bereiche des Krankenhauses aus und nimmt an Intensität zu. Seit einigen Wochen, verstärkt in den vergangenen 14 Tagen, entscheiden wir täglich, welche Patienten vordringlich behandelt werden und welche Patienten weniger dringlich versorgt werden müssen, zum Beispiel durch Operationen oder Kathetereingriffe. Das sächsische Sozialministerium wird uns voraussichtlich einen großen Teil dieser Entscheidungen nun abnehmen, indem es den Krankenhäusern generell Wahleingriffe untersagt.

„Wir müssen schneller und häufiger solche Einschätzungen vornehmen“

Die Zahl der Klinikeinweisungen steigt immer weiter. Was heißt das für Sie als Arzt?

Die Zuspitzung der Corona-Lage führt dazu, dass wir diese Art von Entscheidungsfindung noch weiter intensivieren müssen. Das heißt, wir müssen schneller und häufiger solche Einschätzungen vornehmen. Das betrifft nicht nur Covid-Patienten, sondern alle Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die unveränderliche Leitschiene dabei ist das, was wir als Ärztinnen und Ärzte immer machen: Nämlich die Abschätzung der Prognose, das heißt der Erfolgswahrscheinlichkeit einer Behandlung unter den jeweils vorherrschenden Bedingungen – wozu immer auch die Verfügbarkeit der Ressourcen gehört. Die Art der Entscheidungsfindung ändert sich also nicht, sondern der Gesichtspunkt der Ressourcen im Hinblick auf die Prognose gewinnt einen immer größeren Einfluss. Die Ressourcen können sich aber jeden Tag ändern, zum Beispiel durch Verlegung von Patienten in andere Regionen oder durch die wechselnde Verfügbarkeit von medizinischem Personal.

Der Prozess der ärztlichen Einschätzung muss geschützt werden

Nach welchen Kriterien erfolgt die Abwägung? Spielt der Impfstatus eine Rolle, wie es jetzt häufig gefordert wird?

Der Prozess der ärztlichen Einschätzung anhand der Prognose muss geschützt werden vor Gesichtspunkten, die mit medizinischen Erwägungen nichts zu tun haben. Sozialer Status, Religion oder Herkunft, aber auch das rein kalendarische Alter ebenso wie der Impfstatus dürfen keine Rolle spielen. Es handelt sich immer weiter um eine individuelle, ärztliche Abschätzung. Mit der zunehmenden Häufung, Beschleunigung und Intensivierung dieses Prozesses ist ein förmliches Training notwendig, damit alle Mitarbeitenden die Abschätzung nach denselben – ausschließlich medizinischen – Kriterien vornehmen. Für dieses Training gibt es einen bereits vor eineinhalb Jahren für die Besonderheiten der Corona-Pandemie entwickelten Leitfaden der ärztlich-wissenschaftlichen Fachgesellschaften, der in diesen Tagen noch einmal aktualisiert wurde. Den legen wir für unser Haus zugrunde.

Von Thomas Baumann-Hartwig