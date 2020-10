Dresden

Wegen der stetig steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen in Dresden hat die Stadtverwaltung jetzt eine Allgemeinverfügung mit verschärften Regeln erlassen. Demnach muss künftig in allen öffentlich zugänglichen Räumen und Einrichtungen ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern wird eingeschränkt. Auswirkungen gibt es zudem im Versammlungsrecht und beim Alkoholausschank. „Die Coronapandemie ist noch nicht vorüber“, erklärt dazu Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Die neuen Regeln werden ab Donnerstag, 0 Uhr, in Kraft treten.

Das steckt dahinter: Dresden reißt wichtigen Schwellenwert

Am Mittwoch war in Dresden erstmals die Zahl von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten worden. Gegen Mittag lag der Wert bereits bei 38, wobei wegen weiterer Fallmeldung im weiteren Verlauf mit einem weiteren Anstieg der Neuinfektionsrate zu rechnen ist, heißt es dazu aus dem Rathaus. Laut sächsischer Coronaverordnung sei Dresden damit in der Pflicht, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Ziel sei es, das Infektionsgeschehen in der Stadt zu verlangsamen und die Nachverfolgung von Kontaktpersonen weiterhin zu gewährleisten. „Die Pandemie muss beherrschbar bleiben. Ich rufe daher jede Dresdnerin und jeden Dresdner auf, verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen und gemeinsam und solidarisch füreinander einzustehen“, erklärt dazu Dirk Hilbert.

Maßnahme 1: Dresdner müssen öfter Maske tragen

Schon jetzt sind die Dresdner dazu verpflichtet, etwa in Läden oder in Bus und Bahn eine Maske zu tragen. Diese Pflicht wird nun auf alle öffentlich zugänglichen Räume und Einrichtungen ausgedehnt: Dazu zählen beispielsweise die Einkaufszentren, Beherbergungsbetriebe, Museen und öffentliche Verwaltungen. Gleiches gelte in allen gastronomischen Einrichtungen inklusive Imbiss- und Caféangeboten. Verfügt die Einrichtung über Sitzmöglichkeiten, muss die Mund-Nasen-Bedeckung bis zum Erreichen des Platzes getragen werden. Am Platz selbst darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. Das gilt auch in Kirchen und Räumen von Religionsgemeinschaften sowie in kulturellen Veranstaltungsorten. Beim Singen im Gottesdienst muss immer eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Maßnahme 2: Beschränkte Zahl von Menschen bei Feiern

Bei privaten Feiern und Zusammenkünften dürfen nur noch maximal 25 Menschen dabei sein. Bei Familienfeiern in Gaststätten oder anderen angemieteten Räumen ist der Personenkreis auf 50 Menschen beschränkt, an Betriebs- und Vereinsfeiern dürfen ebenso nur noch bis zu 25 Menschen teilnehmen. Eine Obergrenze gilt mit höchstens 500 Besuchern auch für Groß- und Sportveranstaltungen. Maximal 250 Personen dürfen bei Zusammenkünften und Ansammlungen im öffentlichen Raum unter freiem Himmel zusammenkommen, in geschlossenen Räumen sind es bis zu 150. Ausgenommen sind Kundgebungen, die unters Versammlungsrecht fallen. Hier, so heißt es, gelten besondere Regeln.

Maßnahme 3: Demos sind verboten, Kundgebung erlaubt

Grundsätzlich gilt bei allen Versammlungen, die unter das Versammlungsrecht fallen, dass die Teilnehmer und Ordner eine Maske tragen müssen. Zulässig sind allerdings nur noch stationäre Versammlungen, Aufzüge, also Demonstrationen, sind indes untersagt. Zudem gilt eine Obergrenze, die sich nach der folgenden Formel berechnet: Für jede Person muss ein Bereich von vier Quadratmeter gewährleistet werden, damit der nötige Abstand zwischen den Teilnehmern gewährleistet werden kann.

Maßnahme 4: Nachts kein Alkohol mehr

Zwischen 23 und 5 Uhr dürfen nachts keine alkoholischen Getränke mehr ausgeschenkt werden. Diese Regelung, so besagt es die Verfügung, gilt sowohl für die Gastronomie als auch für den Einzelhandel.

Maßnahme 5: Datenerhebung wird ausgeweitet

Um die Nachverfolgung der Kontakte besser gewährleisten zu können, wird die Erhebung von Daten der Gäste ausgeweitet. Veranstalter und Betreiber von Groß- und Sportveranstaltungen sowie Betrieben, Sportstätten, Gastronomie, Hotels, Beherbergungsstätten und Ansammlungen im öffentlichen Raum müssen von den Besuchern und Gästen den Namen, die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse und den Zeitraum des Besuchs erheben. Nach einem Monat müssen sie vernichtet werden.

Maßnahme 6: Weniger Besucher in Altenheimen

Mit den neuen Regeln hält die Stadt Einrichtungen wie Altenpflegeheime, Krankenhäuser oder der Behindertenpflege an, strikte Besucherzeiten einzuführen und die Anzahl der Gäste durch entsprechende Regelungen insgesamt zu senken. Ziel sei es, zu verhindern, dass sich das Virus in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen ausbreitet.

Von Sebastian Kositz