Dresden

Wieder vier Schulen mehr: Schon an 17 Bildungseinrichtungen gibt es Quarantänemaßnahmen. Ansonsten sind die Aussichten optimistisch. Das sind die aktuellen Angaben.

Inzidenz stabil im einstelligen Bereich

Auch am Mittwoch bleibt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz einstellig, steigt aber im Vergleich zum Vortag (6,1) wieder minimal. Das Robert-Koch-Institut meldet aktuell 6,5 Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Am Freitag hatte der Wert mit 4,5 seinen tiefsten Stand erreicht.

Dresden liegt unter der bundesdeutschen Inzidenz von 7,2, aber über dem sächsischen Wert von 4,7. Musterland ist Mecklenburg-Vorpommern mit 2,1, Schlusslicht dagegen Baden-Württemberg mit 10,4.

4 Neuinfektionen am Mittwoch

Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch 4 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Dienstag wurden 14 Neuinfektionen gezählt, am Montag waren es zwei, am Sonntag eine Neuinfektion, am Sonnabend neun, am Freitag elf. Die gemeldeten Ansteckungen können sich immer auch auf vergangene Tage beziehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich 30 626 Dresdner bekanntermaßen mit Sars-Cov-2 angesteckt.

Da das Infektionsgeschehen auch hier inzwischen von der Alpha-Mutante (B.1.1.7) dominiert wird, meldet die Stadt auf ihrem Corona-Dashboard nur noch Infektionen mit anderen Virusvarianten, die das Robert-Koch-Institut als besorgniserregend eingestuft hat. Dazu zählen die Virusvarianten Beta (B.1.351), Gamma (P.1) und Delta (B.1.617.2). Seit 6. März sind 45 Fälle mit diesen Mutanten nachgewiesen worden. Am Dienstag waren es noch 44 Fälle. Das klingt wenig, aber die Entwicklung hat in den vergangenen Tagen Fahrt aufgenommen. Wie hoch die Dunkelziffer ist, bleibt unklar, da das Gesundheitsamt nicht alle Tests auf Mutationen untersuchen lässt.

In den vergangenen Tagen sind mehrere weitere Fälle der Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde und als hoch ansteckend gilt, hinzugekommen. Das Virus ist in einem Mehrfamilienhaus in der Dresdner Südvorstadt ausgebrochen. Ab Montag wurden viele Bewohner des Wohnblocks getestet.

Zahl der Ansteckenden steigt leicht

Die Zahl der Corona-Genesenen liegt mittlerweile bei 29 412 – das sind drei mehr als am Vortag. Hierbei handelt sich jedoch um einen Schätzwert des Gesundheitsamtes. Für die Behörde zählt als genesen, wer 14 Tage nach einem positiven Testergebnis keine Krankenhausbehandlung benötigte. Musste jemand wegen seiner Coronainfektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, gilt er 30 Tage nach Meldedatum als genesen.

Zieht man die Zahl der Genesenen und Verstorbenen von der Gesamtzahl der Infektionen ab, ergeben sich am Mittwoch 112 aktive und damit ansteckende Corona-Erkrankungen – das ist eine mehr als am Dienstag. Durch unerkannte Fälle könnte jedoch auch hier die Dunkelziffer höher liegen.

Zahl der Patienten sinkt deutlich

In den Krankenhäusern ist die Zahl an Corona-Patienten wieder gesunken. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) versorgten die Kliniken im Freistaat Stand Dienstag 185 Covid-Patienten auf Normalstationen. Am Montag waren es noch 212. Die Betten-Auslastung liegt aktuell bei 29,1 Prozent. Auf den Intensivstationen der sächsischen Krankenhäuser wurden am Dienstag 69 Corona-Patienten behandelt. Am Montag waren es 101. Die Auslastung beträgt jetzt 51,5 Prozent.

Für das Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, meldet das Ministerium aktuell 75 Covid-Patienten auf Normalstation, das sind 17 weniger als am Vortag. 31,5 Prozent der Betten sind belegt. 24 Intensivpatienten werden in den Kliniken des Clusters Dresden behandelt, 23 weniger als am Vortag. Die Auslastung beträgt 25,8 Prozent. Für die Stadt Dresden meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch keine neuen Klinikaufnahmen. Seit Beginn der Pandemie behandelten die Krankenhäuser hier 2640 Patienten, die mit Sars-Cov-2 infiziert waren.

Die Situation in den Krankenhäusern ist neben der Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls entscheidend für die geltenden Coronaregeln. Liegen mehr als 1300 Covid-Patienten auf den sächsischen Normalstationen oder mehr als 420 auf den Intensivstationen, muss Dresden die Lockerungen zurücknehmen.

Die Lage auf den Intensivstationen

Der Rückgang der Infektionszahlen hatte auf den Intensivstationen zu einer Entspannung geführt. Am Mittwoch lagen in Dresdner Kliniken 15 Schwerkranke auf Intensivstationen. Am Dienstag waren es noch 19 Intensivpatienten. Das zeigen die aktuellen Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI).

Die Gesamtauslastung der Intensivbetten liegt in Dresden derzeit bei 83 Prozent. 48 freie Betten stehen für Corona-Patienten, aber auch andere Schwerkranke auf den Intensivstationen zur Verfügung. In der Hochphase der zweiten Welle waren das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum mit über 90 Corona-Intensivpatienten zeitweise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.

1102 Todesfälle in Dresden

Todesmeldungen bleiben auch am Mittwoch aus. 1102 Menschen sind in Dresden seit Pandemiebeginn in der Folge einer Coronainfektion gestorben. Damit liegt die Sterberate nach eigenen Berechnungen bei 3,6 Prozent. Der letzte Covid-Sterbefall ist in Dresden auf den 7. Juni datiert.

Wie die Zahlen des RKI zeigen, war der Großteil der Verstorbenen 80 Jahre oder älter. 348 männliche und 446 weibliche Todesopfer zählt die Bundesbehörde in dieser Altersgruppe. Danach folgen die 60- bis 79-Jährigen. In dieser Kohorte sind 191 Männer und 90 Frauen nach einer Coronainfektion gestorben. Jünger waren bislang 27 Todesopfer: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 sowie ein Mann zwischen 15 und 34. Bei letzterem handelt es sich sehr wahrscheinlich um den indischen Studenten aus der Hildebrandstraße.

Wer sich in Dresden ansteckt

Die Zahlen des RKI geben auch Aufschluss über Alter und Geschlecht von infizierten Personen. 30.591 Infektionen hat das Institut erfasst, bei Kindern und Jugendlichen wurden bisher relativ wenige Ansteckungen nachgewiesen. 500 Fälle wurden in der Altersgruppe der Kinder zwischen 0 und 4 Jahren registriert, und zwar bei 265 Jungen und 235 Mädchen. Die Zahl ist seit zwei Tagen stabil. Hinzu kommen 1749 Infektionen bei den 5- bis 14-Jährigen, hier stehen 886 Jungen und 863 Mädchen in der Bilanz. Das sind sieben mehr als am Dienstag.

Die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen ist mit 9017 Ansteckungen erfasst, wobei bei 4446 männliche und 4571 weibliche Personen positiv getestet wurden. Das sind drei mehr als am Vortag. Die zahlenmäßig stärkste Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen hat auch die meisten Infektionen mit 11 408 in der Statistik, betroffen sind 5309 Männer und 6099 Frauen. Hier ist im Vergleich zum Dienstag ein neuer Fall dazugekommen.

Bei den 60- bis 79-Jährigen gab es 4416 nachgewiesene Coronafälle, 2073 Männer und 2343 Frauen waren betroffen. In der Generation 80 plus kam es zu 3501 Infektionen, hier hat das RKI 1146 Männer und 2355 Frauen erfasst. Die Infektionszahlen in beiden Altersgruppen sind seit mehreren Tagen nicht gestiegen. Das könnte am Fortschritt der Impfkampagne liegen.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Aktuell meldet das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen in drei Dresdner Kitas mit 38 Betroffenen. Im Vergleich zu Montag hat sich die Situation nicht geändert. Die Zahl der betroffenen Schulen ist weiter gestiegen – von 13 am Dienstag auf aktuell 17. 76 Schüler befinden sich in Quarantäne, in vielen Fällen ermittelt das Gesundheitsamt aber noch Kontaktpersonen, so dass die Zahl wenig aussagekräftig ist. Zudem kam es zu einem Ausbruch in einer Dresdner Asylunterkunft, in der sich mittlerweile fünf Bewohner in Quarantäne befinden. In Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind laut Stadtangaben keine Corona-Fälle bekannt.

Von Thomas Baumann-Hartwig