Die Zahl der aktiven Infektionen in Dresden ist wieder in den dreistelligen Bereich geklettert. Auch die nachgewiesenen Fälle mit Corona-Mutationen steigen weiter. Die Stadt vermeldet auch zwei neue Todesfälle.

