Dresden

Auch am Mittwoch überschreitet Dresdens Inzidenzwert die Marke von zehn. Wenn sich daran am Donnerstag nichts ändert, werden die Corona-Regeln wieder verschärft. Die gute Nachricht: Auch wenn die Inzidenz wieder steigt, bleibt die Lage in den Krankenhäusern entspannt. Die schlechte Nachricht: Es gibt ein weiteres Todesopfer zu beklagen.

Inzidenz in Dresden bei 11,0

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 11,0. Heißt: In den letzten sieben Tagen haben sich elf von 100 000 Dresdnern erwiesenermaßen mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag lag der Wert noch bei 10,8. Der Anstieg ist also minimal.

Damit liegt die Landeshauptstadt mit ihrer Inzidenz den vierten Tag in Folge über dem Schwellenwert von zehn. Sollte der Wert am Donnerstag nicht unter zehn sinken, käme laut aktueller Corona-Schutz-Verordnung unter anderem am Sonnabend die Maskenpflicht beim Einkaufen zurück. Viel Hoffnung auf Besserung gibt es nicht. Das städtische Gesundheitsamt ist mit seinen aktuellen Werten schon bei einer Inzidenz von 12,6. Diesen Wert dürfte am Donnerstag auch das RKI errechnen.

Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Inzidenz derzeit bei 15,0, sachsenweit bei 5,5. Spitzenreiter ist die Hansestadt Hamburg mit einer Inzidenz von 27,6, Sachsen-Anhalt weist dagegen mit 3,6 den niedrigsten Wert auf. Für Leipzig hat das RKI am Mittwoch einen Wert von 11,1 berechnet, für Chemnitz 3,2. Auffällig: Während in Chemnitz die Inzidenz sinkt, steigt der Wert in Dresden und Leipzig.

14 Neuinfektionen in Dresden

Die Stadt meldet am Mittwoch 14 neue Coronafälle für Dresden. Die Zahl der Dresdner, die sich seit Pandemiebeginn infiziert haben, liegt mittlerweile bei 30 869.

Das Gesundheitsamt schätzt, dass 29 633 mit dem Virus infizierte Personen ihre Infektion überstanden haben. Das sind 3 mehr als am Dienstag. Als genesen gelten diejenigen Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtfallzahl ab, kommt man auf derzeit 129 aktive Coronafälle in der Stadt, 10 mehr als am Dienstag. Allerdings handelt es sich auch hierbei um eine Schätzung des Gesundheitsamtes. Durch unentdeckte Ansteckungen könnte die Zahl deutlich höher sein.

185 Fälle gefährlicher Mutationen

Mittlerweile dominiert die Coronavariante B.1.1.7 (Alpha) das Infektionsgeschehen in Dresden. Wie schnell sich andere Virusmutationen hier ausbreiten, zeigt das Corona-Dashboard des Gesundheitsamtes. Laut diesem sind seit 6. März 185 Fälle von Mutationen bekannt geworden, die das RKI neben der Alpha-Variante als besorgniserregend einstuft. Dazu zählen die Beta-Variante (B.1.351), die Gamma-Variante (P.1) und die erstmals in Indien aufgetretene Delta-Variante (B.1.617.2). Die Zahl ist seit Dienstag um 7 Fälle gestiegen.

Die Lage in den Krankenhäusern

Dank der derzeit wenigen Ansteckungen haben die Kliniken im Freistaat aktuell noch reichlich Kapazitäten. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) versorgten die Krankenhäuser Stand Dienstag 105 Covid-Patienten ohne intensivmedizinische Behandlung. 20,3 Prozent der Betten auf Normalstation sind derzeit belegt.

Im Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, werden wie schon am Vortag 41 Patienten behandelt. Die Normalstationen sind hier zu 25,2 Prozent belegt.

Auf Sachsens Intensivstationen liegen derzeit 22 Covid-Patienten. Die Bettenauslastung liegt bei 17,7 Prozent. Auf das Cluster Dresden fallen zehn Erkrankte. Hier sind die Intensivbetten zu 12,7 Prozent belegt.

Die Stadt Dresden meldet am Mittwoch eine weitere Krankenhauseinweisung im Zusammenhang mit Corona, die sich jedoch auch auf einen vergangenen Tag beziehen kann. Insgesamt mussten in der Landeshauptstadt seit Pandemiebeginn 2649 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt werden.

1107 Corona-Tote in Dresden

Am Mittwoch meldet die Stadt ein neues Todesopfer im Zusammenhang mit Corona. Das städtische Dashboard weist den letzten Todesfall am 5. Juli aus. 1107 Menschen sind seit Pandemiebeginn in Dresden nach einer Covid-Infektion verstorben. Die Sterberate liegt bei etwa 3,6 Prozent. Der letzte Todesfall ist auf den 5. Juli datiert.

Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 446 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 194 männliche und 91 weibliche Todesopfer. Jünger waren 27 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und ein Mann zwischen 15 und 34.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das RKI erfasst die Corona-Fälle in Dresden nach Alter und Geschlecht. Bislang stehen 30 827 Infektionen in der Bilanz, von denen 14 247 auf das Konto männlicher Personen und 16 580 auf das Konto weiblicher Personen gehen. 512 Fälle sind der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zuzuordnen, die Zahl ist im Vergleich zum Vortag stabil geblieben. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat das RKI 1788 Infektionen (+1) erfasst.

9110 (+4) Infektionen gab es in der Altersgruppe 15 bis 34. In Dresden ist es die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 11 477 (+7) Infektionen. In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4433 (+1) Tests positiv aus. 80 Jahre und älter waren 3507 Infizierte, diese Zahl ist stabil geblieben.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Stadt meldet aktuell Coronafälle in zwei Schulen, 89 Personen befinden sich in Quarantäne. Nachdem die Sommerferien begonnen haben, dürften die kommenden Wochen vorerst keine Fälle hinzukommen. Unter den Kitas ist derzeit keine Einrichtung mehr betroffen. In Asyl-, Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind im Moment keine Coronafälle bekannt.

Von Thomas Baumann-Hartwig