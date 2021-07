Dresden

Am Montag liegt die Inzidenz in Dresden den zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert von zehn. Der Wert ist seit Sonntag allerdings etwas gesunken. Bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau, sinkt der Wert wieder unter zehn und die Corona-Regeln werden nicht verschärft.

Sollte Dresdens Inzidenz dagegen noch drei Tage zweistellig bleiben, würde am Sonnabend unter anderem die Maskenpflicht beim Einkaufen zurückkehren.

Dresden liegt unter dem Bundesschnitt

Mit 10,8 liegt Dresdens Sieben-Tage-Inzidenz unter dem aktuellen Bundesschnitt, der mittlerweile auf 14,3 gestiegen ist. Der Freistaat Sachsen meldet eine Inzidenz von 4,7, Leipzig zählt aktuell 7,6, Chemnitz dagegen nur zwei Neuinfektionen binnen einer Woche unter 100 000 Einwohnern.

Auf Bundeslandebene breitet sich das Virus aktuell am schnellsten in Hamburg (25) aus. In Sachsen-Anhalt ist die Ansteckungsgefahr mit einer Inzidenz von 2,8 derzeit am kleinsten. Immer weniger Bundesländer weisen einen einstelligen Inzidenzwert auf.

Keine bekannten Neuinfektionen in Dresden

Die Stadt meldet am Montag keine neue Coronafälle für Dresden. Das ist nichts ungewöhnliches, da an den Wochenenden weniger getestet wird. Die Zahl der Dresdner, die sich seit Pandemiebeginn infiziert haben, liegt mittlerweile bei 30 841.

Die Stadt schätzt, dass 29 619 Dresdner ihre Infektion überstanden haben. Das ist eine Person mehr als am Sonntag. Als genesen gelten diejenigen Personen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtfallzahl ab, kommt man auf derzeit 116 aktive Coronafälle in der Stadt, eine weniger als am Sonntag. Allerdings handelt es sich auch hierbei um eine Schätzung des Gesundheitsamtes. Durch unentdeckte Ansteckungen könnte die Zahl deutlich höher sein.

177 Fälle gefährlicher Mutationen

Mittlerweile dominiert die Coronavariante B.1.1.7 (Alpha) das Infektionsgeschehen in Dresden. Wie schnell sich andere Virusmutationen hier ausbreiten, zeigt das Corona-Dashboard des Gesundheitsamtes. Laut diesem sind seit 6. März 177 Fälle von Mutationen bekannt geworden, die das RKI neben der Alpha-Variante als besorgniserregend einstuft. Dazu zählen die Beta-Variante (B.1.351), die Gamma-Variante (P.1) und die erstmals in Indien aufgetretene Delta-Variante (B.1.617.2).

Die Lage in den Krankenhäusern

Dank der derzeit wenigen Ansteckungen haben die Kliniken im Freistaat aktuell noch reichlich Kapazitäten. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) versorgten die Krankenhäuser Stand Sonntag 104 Covid-Patienten ohne intensivmedizinische Behandlung. 19,8 Prozent der Betten auf Normalstation sind derzeit belegt.

Im Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, werden derzeit 41 Patienten behandelt. Die Normalstationen sind hier zu 25,2 Prozent belegt.

Auf Sachsens Intensivstationen liegen derzeit 26 Covid-Patienten. Die Bettenauslastung liegt bei 20,8 Prozent. Auf das Cluster Dresden fallen 14 schwer Erkrankte. Die Intensivbetten sind zu 17,3 Prozent belegt.

Die Stadt Dresden meldet am Montag keine neue Krankenhauseinweisung im Zusammenhang mit Corona. Insgesamt mussten in der Landeshauptstadt seit Pandemiebeginn 2647 Patienten mit einer Covid-19-Infektion stationär behandelt werden.

1106 Corona-Tote in Dresden

Meldungen über neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bleiben am Montag aus. 1106 Menschen sind seit Pandemiebeginn in Dresden nach einer Covid-Infektion verstorben. Die Sterberate liegt bei etwa 3,6 Prozent. Der letzte Todesfall ist auf den 5. Juli datiert.

Wie die Daten des RKI zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 348 Männer und 446 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 194 männliche und 91 weibliche Todesopfer. Jünger waren 27 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und ein Mann zwischen 15 und 34.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das RKI erfasst die Corona-Fälle in Dresden nach Alter und Geschlecht. Bislang stehen 30 810 Infektionen in der Bilanz, von denen 14 238 auf das Konto männlicher Personen und 16 572 auf das Konto weiblicher Personen gehen. 513 Fälle sind der Gruppe der Null- bis Vierjährigen zuzuordnen. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat das RKI 1785 Infektionen erfasst.

9104 Infektionen gab es in der Altersgruppe 15 bis 34. Diese Generation ist aktuell in Deutschland am häufigsten vom Infektionsgeschehen betroffen. In Dresden ist es die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 11 471 Infektionen. In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4430 Tests positiv aus. 80 Jahre und älter waren 3507 Infizierte.

Coronafälle in Gemeinschaftseinrichtungen

Die Sommerferien haben begonnen, was sich mit sinkenden Quarantänefällen in den Schulen bemerkbar machen sollte. Die Stadt meldet aktuell Coronafälle in drei Schulen, wonach sich 114 Personen in Isolation begeben mussten. Daneben stet eine Kita auf der Liste, 49 Kinder und Beschäftigte sind isoliert. In Asyl-, Behinderten- und Obdachloseneinrichtungen sind derzeit keine Coronafälle bekannt.

Von Thomas Baumann-Hartwig