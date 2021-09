Dresden

56 Covidfälle meldet die Stadt am Mittwoch für Dresden. Gleichzeitig steigt die Zahl der Coronaausbrüche in Kitas und Schulen, wie die Zahlen des Gesundheitsamts zeigen. So sieht die Corona-Lage der Landeshauptstadt im Überblick aus.

Inzidenz nähert sich wieder der 50

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch für Dresden eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,1. Seit Tagen pendelt der Wert zwischen 40 und 50 hin und her. Am Vortag lag die Inzidenz bei 42,8, vor einer Woche bei 53,9. Seitdem Dresden fünf Tage in Folge den Inzidenzwert von 35 gerissen hat, gelten in der Landeshauptstadt wieder strengere Coronaregeln.

Nach dem 3G-Modell der aktuellen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung müssen Besucher unter anderem in Clubs, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Innengastronomie, Saunen sowie Hallenbädern nachweisen, dass sie negativ getestet, genesen oder geimpft sind.

Ab Donnerstag ist laut der neuen Corona-Schutz-Verordnung zudem das 2G-Modell erlaubt. Unter anderem bei Großveranstaltungen, in der Innengastronomie und bei Kulturveranstaltungen hätten dann nur Genesene und Geimpfte Zutritt, insofern sich Inhaber und Veranstalter dazu entscheiden.

Dresden im Bundes- und Ländervergleich

Dresden liegt weiterhin klar unter der bundesweiten Inzidenz von aktuell 65. In Leipzig liegt die Inzidenz bei 33,3, in Chemnitz bei 22,9. Im Ländervergleich liegt Sachsen mit einem Wert von 35,3 auf Platz drei im Inzidenz-Ranking der Bundesländer. Mecklenburg-Vorpommern hat mit 27,5 die niedrigste Inzidenz, gefolgt von Schleswig-Holstein mit 34,5. Die meisten Ansteckungen binnen einer Woche unter 100 000 Einwohnern werden laut RKI in Bremen mit 102,9 verzeichnet.

56 Neuinfektionen in Dresden

Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt 56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Den bisherigen Höchstwert im zweiten Halbjahr erreichte Dresden am vergangenen Montag mit 94 Meldungen.

Die Zahl derjenigen, die sich seit Pandemiebeginn infiziert haben, steigt am Mittwoch auf 32 502. Das Gesundheitsamt schätzt, dass 30 788 Personen die Krankheit bereits überwunden haben, 60 mehr als am Dienstag. Als genesen gelten Menschen, die zehn Tage nach einem positiven Test keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Bei Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, beträgt die Frist 30 Tage.

Zieht man die Anzahl der Genesenen und der Verstorbenen von der Gesamtfallzahl ab, kommt man derzeit auf 598 aktive Corona-Fälle in Dresden, vier weniger als am Dienstag. Allerdings handelt es sich auch hierbei um eine Schätzung des Gesundheitsamtes. Durch unentdeckte Ansteckungen könnte die Zahl deutlich höher sein.

Die Lage in den Krankenhäusern

Ob die Coronaregeln weiter verschärft werden, hängt von der Bettenbelegung in den Krankenhäusern ab. Die aktuellen Zahlen sind derzeit noch weit von den kritischen Werten entfernt. Laut sächsischem Sozialministerium (SMS) wurden Stand Dienstag 114 Covid-Patienten nicht-intensivmedizinisch behandelt. Vor einer Woche waren es 93. Die Bettenbelegung liegt bei 23,1 Prozent.

Das Krankenhauscluster Dresden, zu dem die Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie die Stadt Dresden gehören, zählt Stand Dienstag 36 Corona-Patienten auf Normalstation, vor einer Woche waren es 26. Die Bettenbelegung liegt bei 21,3 Prozent.

Auf Sachsens Intensivstationen liegen derzeit 37 Covid-Patienten, vor sieben Tagen zählten die Kliniken 39. 26,4 Prozent der Betten sind belegt. Auf das Cluster Dresden entfallen 16 Intensivpatienten, einer mehr als vor einer Woche. Hier sind 18,4 Prozent der Intensivbetten belegt.

Die Landeshauptstadt Dresden meldet am Mittwoch zwei neue Krankenhauseinweisungen. Seit Ausbruch der Pandemie wurden oder werden 2721 Dresdner stationär behandelt.

Wann die Regeln verschärft werden

Auch in der neuen, ab 23. September gültigen Corona-Schutz-Verordnung der Landesregierung spielen die Klinikkapazitäten eine Rolle. Ausschlaggebend ist die Zahl der Neuaufnahmen innerhalb von sieben Tagen unter 100 000 Einwohnern. Ab einem Wert von sieben beziehungsweise bei 650 belegten Klinikbetten auf Normalstationen in den sächsischen Kliniken tritt die Vorwarnstufe ein. Die Überlastungsstufe ist ab einem Wert von 12 beziehungsweise 180 belegten Intensivbetten erreicht.

Keine neuen Todesfälle

Meldungen über neue Todesfälle blieben am Mittwoch aus. 1116 Menschen sind nach Angaben der Stadt in Dresden an oder mit Corona verstorben. Der letzte Todesfall ist am 8. September eingetreten.

Das RKI hat alle bisherigen Todesopfer nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselt. Wie die Daten zeigen, war der Großteil der Toten 80 Jahre oder älter, genauer 350 Männer und 448 Frauen. In der Altersgruppe 60 bis 79 zählt die Bundesbehörde in Dresden 198 männliche und 92 weibliche Todesopfer. Jünger waren 28 Patienten: 15 Männer und elf Frauen zwischen 35 und 59 und zwei Männer zwischen 15 und 34 Jahren.

Wer sich in Dresden ansteckt

Das Dresdner Gesundheitsamt meldet die Neuinfektionen an die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, die die Zahlen wiederum an das RKI weitergibt. Die Bundesbehörde schlüsselt die Fälle dann nach Alter und Geschlecht auf. Am Dienstag hat das RKI 11 Neuinfektionen in seine Bilanz aufgenommen. Bislang konnte das RKI 15 078 Infektionen männlichen Personen und 17 371 weiblichen Personen zuordnen.

Am Mittwoch zählt Dresden laut RKI 556 Fälle in der Gruppe der Null- bis Vierjährigen. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen hat die Behörde 2028 Infizierte (+13 zum Vortag) erfasst. In dieser Altersgruppe steigt die Zahl der Neuinfektionen derzeit merklich an, was am Start des neuen Schuljahres liegen dürfte.

9752 (+21) Infektionen gab es in der Altersgruppe 15 bis 34. In der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen ist es mit 11 980 (+26) Infektionen bisher zu den meisten Ausbrüchen gekommen. In der Altersgruppe 60 bis 79 fielen bislang 4561 (+5) Tests positiv aus. Bei den über 79-Jährigen infizierten sich bislang 3572 (+2).

Coronafälle in Kitas und Schulen nehmen zu

Zweieinhalb Wochen nach Schulstart meldet die Stadt Coronafälle in 39 Schulen, das sind zehn mehr als letzten Mittwoch. 36 Lehrer und Schüler sind in Quarantäne. Bei den Kindertagesstätten sind derzeit 13 Einrichtungen mit Ausbrüchen bekannt, vor einer Woche waren es nur vier. 52 Personen sind isoliert. Zudem ist das Virus in einer Pflegeeinrichtung ausgebrochen, acht Personen sind in Quarantäne. Hinzu kommt eine Behinderteneinrichtung mit fünf Isolierten.

Von lc